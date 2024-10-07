Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ekose desenli atkı kış için ideal. Kabanların ve montların üzerine çok yakışacak atkı aynı zamanda sizi soğuktan koruyor. En soğuklarda bile sizi sıcacık tutacak atkıyı kış için kaçırmayın!

90 TL olan atkı Temu'da 303 TL.

DeFacto Erkek Ekose Desenli Dokuma Atkı

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