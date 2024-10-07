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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 11:53

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Polar Külotlu Çorap

Polar Külotlu Çorap

Kışın giymelik külotlu çorap arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz. Kışın doyasıya etek, elbise giymek için bu çorap şart. 

383 TL olan çorap Temu'da 391 TL.

Polar Külotlu Çorap

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

KARACA Massimo Baharatlık

KARACA Massimo Baharatlık

3 tane gelen baharatlık şeffaf model. İçinde kaşığı ile gelen baharatlık çok kullanışlı. Mutfak tezgahına koyabileceğiniz baharatlıklar mutfağınıza şıklık katıyor. 

279 TL olan baharatlık Temu'da 477 TL.

KARACA Massimo Baharatlık

AMAZON

NORTIV Kadın Kar Botu

NORTIV Kadın Kar Botu

Kaymaz tabanı olan kar botu ile kış daha rahat geçecek. İçi kürklü kar botu yürüyüş yapmak için de ideal. Ayaklarınızı karda bile sıcacık tutmak istiyorsanız bu botu alın deriz!

629 TL olan kar botu Temu'da 777 TL.

NORTIV Kadın Kar Botu

AMAZON

Emaye Nostalji Mavi Çaydanlık

Emaye Nostalji Mavi Çaydanlık

Orta boy çaydanlık 2.5 litre. Emaye çaydanlık mavi rengiyle çok tarz duruyor. Fırın ve ocak için ideal çaydanlıkla yaptığınız çaylara herkes bayılacak. Sağlıklı malzemelerden olan emaye çaydanlık mutfağınıza çok yakışacak. 

799 TL olan çaydanlık Temu'da 821 TL.

Emaye Nostalji Mavi Çaydanlık

AMAZON

LTB Dores Slim Mom Jean Pantolon

LTB Dores Slim Mom Jean Pantolon

Jean pantolon arıyorsanız bu model çok rahat. Dar pantolon seviyorsanız bu modeli de seversiniz. %98 pamuk pantolon üzerinize tam oturuyor.

712 TL olan pantolon Temu'da 819 TL.

LTB Dores Slim Mom Jean Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Lustrin Eşofman Takımı

Lustrin Eşofman Takımı

Eşofman takımları çok rahat oluyor. Takım olduğu için kombin yapmanız da gerekmiyor. Kahve tonlarındaki eşofman takımı pamuk kumaştan imal edilmiş. 

359 TL olan eşofman takımı Temu'da 945 TL.

Lustrin Eşofman Takımı

AMAZON

QUTU Style Box Lady's Secret Dekoratif Saklama Kutusu

QUTU Style Box Lady's Secret Dekoratif Saklama Kutusu

3 parçadan oluşan saklama kutuları ile birçok eşyanızı ortadan kaldırabiliyorsunuz. Dekoratif kutular oldukları için evinizi daha şık gösteriyorlar. Pembe rengiyle her odada kullanabileceğiniz kutular 3 ayrı boyda geliyor.

500 TL olan saklama kutularının benzeri Temu'da 959 TL.

QUTU Style Box Lady's Secret Dekoratif Saklama Kutusu

AMAZON

12'li Barok Yuvarlak 3 Boy Kavanoz Seti

12'li Barok Yuvarlak 3 Boy Kavanoz Seti

Erzak kabı olarak kullanabileceğiniz kavanozlar 3 ayrı boyda. 500 ml, 1000 ml ve 2000 ml olan kavanozlar toplamda 12 tane. Her boydan 4 tane gelen kavanozları erzaklarınıza göre düzenleyebilirsiniz.

792 TL olan kavanozlar Temu'da 968 TL.

12'li Barok Yuvarlak 3 Boy Kavanoz Seti

AMAZON

Özel Tasarım Doğal Ahşap Ekmek Sepeti

Özel Tasarım Doğal Ahşap Ekmek Sepeti

Vintage bu ekmeklik sepetine bayılacağınız kesin. Ekmeklerinizi taze şekilde saklayan kutu mutfağınızın en sevdiğiniz parçası olmaya aday. Doğal ahşap sepetini ekmek saklamak dışında başka şekilde de kullanmanız elbette mümkün.

349 TL olan ekmek sepeti Temu'da 971 TL.

Özel Tasarım Doğal Ahşap Ekmeklik Sepeti

AMAZON

DeFacto Erkek Ekose Desenli Dokuma Atkı

DeFacto Erkek Ekose Desenli Dokuma Atkı

Ekose desenli atkı kış için ideal. Kabanların ve montların üzerine çok yakışacak atkı aynı zamanda sizi soğuktan koruyor. En soğuklarda bile sizi sıcacık tutacak atkıyı kış için kaçırmayın!

90 TL olan atkı Temu'da 303 TL.

DeFacto Erkek Ekose Desenli Dokuma Atkı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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