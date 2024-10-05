Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

40x60 cm'lik bu mikrofiber bezler her eve lazım. 3 tane gelen bezlerle her yeri tertemiz yapacaksınız. Mutfak ya da camlar için kullanabileceğiniz bezler sayesinde başka hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan temizlik yapabileceksiniz.

Tek silişte cam yüzeyleri kuruluyor ve iz bırakmıyor harika ürün.

%10 indirime giren bezlerin fiyatı 180 TL. Temu'da ise 187 TL.

Oriole Life Mikrofiber Sihirli Bez

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