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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 13:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Oriole Life Mikrofiber Sihirli Bez

Oriole Life Mikrofiber Sihirli Bez

40x60 cm'lik bu mikrofiber bezler her eve lazım. 3 tane gelen bezlerle her yeri tertemiz yapacaksınız. Mutfak ya da camlar için kullanabileceğiniz bezler sayesinde başka hiçbir kimyasala ihtiyaç duymadan temizlik yapabileceksiniz.

Tek silişte cam yüzeyleri kuruluyor ve iz bırakmıyor harika ürün.

%10 indirime giren bezlerin fiyatı 180 TL. Temu'da ise 187 TL.

Oriole Life Mikrofiber Sihirli Bez

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ELSE NİPPON Fosforlu Numaratör

ELSE NİPPON Fosforlu Numaratör

Arabanıza telefonunuzu bırakmak istiyorsanız bu numaratörü almanız gerek. Bu numaratör fosforlu olduğu için kolayca görülebiliyor. Mıknatıslı olan numaraları kolayca yapıştırabiliyorsunuz.

İndirimde olan numaratör 62 TL. Temu'da ise 81 TL.

ELSE NİPPON Fosforlu Numaratör

AMAZON

Bestway Up, In & Over Boks Torbası

Bestway Up, In & Over Boks Torbası

Hayvan şeklindeki boks torbasına çocuklar bayılıyor. Çok satanlarda 1. sırada yer alan ürünün yüksekliği 89 cm. Dayanıklı PVC malzemeden üretilen boks torbası ile çocuğunuz çok eğlenecek.

207 TL olan boks torbası Temu'da 219 TL.

Bestway Up, In & Over Boks Torbası

AMAZON

Exception Dikey Postacı Çantası

Exception Dikey Postacı Çantası

Postacı çantalarından hoşlanıyorsanız alabileceğiniz bu çanta dikey model. Su geçirmez kumaşı sayesinde her yerde kullanabilirsiniz. Ön cep tasarımı ile çok kullanışlı çantaya bayılacağınız kesin!

Fırsat ürünlerinden olan çanta 599 TL. Temu'da ise benzeri 655 TL.

Exception Dikey Postacı Çantası

AMAZON

Fırınlanabilir Silikon Pişirme Matı

Fırınlanabilir Silikon Pişirme Matı

Fırında bir şeyler pişirirken kullanabileceğiniz mat kendinden yağlı. Evinizde bu mat varsa bir daha yağlı kağıt almanıza gerek kalmayacak. Silikon olduğu için ürünler üstüne yapışmıyor. Bu matın boyutu 30x40 cm.

115 TL olan pişirme mat Temu'da 118 TL.

Fırınlanabilir Silikon Pişirme Matı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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LTB-Lynda X Yüksek Bel Jean Pantolon

LTB-Lynda X Yüksek Bel Jean Pantolon

Yüksek bel pantolon çok şık duruyor. Rahat pantolon makinede yıkanabiliyor. Siyah rengiyle herkese yakışan pantolonu kombinlemek de çok kolay. Geniş paça modeli olan pantolon ile tarzınızı yansıtabileceksiniz.

545 TL olan pantolonun benzeri Temu'da 1.037 TL.

LTB-Lynda X Yüksek Bel Jean Pantolon

AMAZON

Filizlenme Kavanozu

Filizlenme Kavanozu

2 tane gelen bu filiz kavanozu kapaklı ve süzgeçli. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış kavanozla istediğiniz gibi filiz yetiştirebileceksiniz. 

773 TL olan kavanoz Temu'da 798 TL.

Filizlenme Kavanozu

AMAZON

Süper Bag Büyük Saklama ve Düzenleme Kutusu

Süper Bag Büyük Saklama ve Düzenleme Kutusu

İçine istediklerinizi koyabileceğiniz bu kutu çok geniş. Plastik bu kutuyu taşımak çok kolay. 58x38x40 cm boyutlarındaki kutu sayesinde ortalıkta olan birçok şeyi toplayabilirsiniz.

Kamp için satın almıştık, ihtiyacımızı çok iyi şekilde karşıladı.

445 TL'ye düşen düzenleme kutusunun benzeri Temu'da 1.079 TL.

Süper Bag Büyük Saklama ve Düzenleme Kutusu

AMAZON

Vegmann Delphin Şifreli Valiz

Vegmann Delphin Şifreli Valiz

Tekerlekli bavul ile seyahat çok kolaylaşıyor. Alüminyum teleskopik çekçeki olan bavulla bir yerlere gitmek artık size hiç zor gelmeyecek. Şifreli olduğu için oldukça güvenli.

Aynı kalitelilerden daha hesaplı.

944 TL olan valiz Temu'da 1.079 TL.

Vegmann Delphin Şifreli Valiz

AMAZON

LAV Gusto 6'lı Meşrubat Bardağı

LAV Gusto 6'lı Meşrubat Bardağı

6 tane gelen içecek bardakları çok şık. İçecek ya da soğuk kahve sunabileceğiniz bardakları herkes çok sevecek. Bulaşık makinesinde yıkanabildiği için kullanımı kolay.

330 TL olan bardak seti Temu'da 651 TL.

LAV Gusto 6'lı Meşrubat Bardağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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