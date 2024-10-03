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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 19:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Evonox Takı Organizeri

Evonox Takı Organizeri

Takı veya tokalarınızı düzenlemek için kullanabileceğiniz bu organizer 4 katlı. Dönebilen yapısıyla kullanımı oldukça rahat. Şeffaf olan düzenleyici sayesinde her şeyinizi dışarıdan görebiliyorsunuz.

199 TL olan takı organizerinin benzeri Temu'da 511 TL.

Evonox Takı Organizeri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Breeshy Halat Saklama Sepeti

Breeshy Halat Saklama Sepeti

Halat dokuma sepet, evleri çok güzel gösteriyor. Organizer olarak kullanabileceğiniz sepete istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Beyaz rengi ile her odaya uygun.

314 TL olan sepetin Temu'da fiyatı 375 TL.

Breeshy Halat Saklama Sepeti

AMAZON

UniqueHome Peynir & Meze Sunum Tepsisi

UniqueHome Peynir & Meze Sunum Tepsisi

Bambu tepsi ile sunum yapmak çok güzel. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde sunumlarınızı çok şık gösteriyor. Kolay temizlenebilen sunumluk her eve lazım!

199 TL olan sunum tepsisi Temu'da 228 TL.

UniqueHome Peynir & Meze Sunum Tepsisi

AMAZON

Yearonan Baharat Seti

Yearonan Baharat Seti

Baharatlarınızın düzenli olmasını istiyorsanız bu ürünü alın deriz. 12 tane baharat şişesi ve saklama standıyla gelen set baharat etiketleriyle geliyor. Uzun ömürlü baharat seti mutfağınıza şıklık katacak.

534 TL olan setin benzeri 806 TL.

Yearonan Baharat Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Porsima Tepsili Kahvaltılık Saklama Kabı

Porsima Tepsili Kahvaltılık Saklama Kabı

İçinde 6 ayrı kahvaltılık olan bu saklama kapları çok kullanışlı. Kapaklı oldukları için koku sorunu yaşanmıyor. Antrasit renkli kaplar hem şık hem de çok kullanışlı.

224 TL olan kahvaltılığın Temu fiyatı ise 260 TL.

Porsima Tepsili Kahvaltılık Saklama Kabı

AMAZON
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Tahta Kaşık Seti

Tahta Kaşık Seti

7'li şekilde gelen tahta kaşıklar mutfakta çok işe yarıyor. Yapışmaz tahta setin içinde maşa, spatula, yemek kaşığı, çatal bulunuyor. Sağlıklı ahşap takım her mutfağa gerek!

199 TL olan setin Temu'da fiyatı 466 TL.

Tahta Kaşık Seti

AMAZON

JECOMPRIS Askılı Sepet

JECOMPRIS Askılı Sepet

Askılı sepet çok kullanışlı. Her yer için uygun sepeti mutfak için de düşünebilirsiniz. Ev dekorasyonunuza katkı sağlayacak sepet aynı zamanda size depolama alanı sunacak.

409 TL olan sepet Temu'da 657 TL.

JECOMPRIS Askılı Sepet

AMAZON

Somerway Bambu Ayakkabı Rafı

Somerway Bambu Ayakkabı Rafı

Evde ayakkabılığa ihtiyacınız varsa bu ürünü düşünebilirsiniz. 6 katlı ayakkabılık aynı zamanda dekoratif bir ürün. 96x25x23 cm boyutlarındaki ayakkabılık koridor için oldukça uygun.

594 TL olan ayakkabı rafı Temu'da 946 TL.

Somerway Bambu Ayakkabı Rafı

AMAZON

Puf Kumaş Kabartmalı Shopper Omuz Çanta

Puf Kumaş Kabartmalı Shopper Omuz Çanta

Şişme çantaları seviyorsanız bu modele bayılacağınız kesin. Puf kumaştan imal edilen bu çanta eşyalarınızı rahat rahat sığdırmanız için oldukça geniş. Omuzdan askılı çanta ile bir yere giderken çok rahat edeceksiniz.

249 TL olan çantanın benzeri Temu'da 252 TL.

Puf Kumaş Kabartmalı Shopper Omuz Çanta

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Dikenli Ayak Boyun Masaj Topu

Dikenli Ayak Boyun Masaj Topu

Ayaklarınıza masaj yapan topun sizi çok rahatlatacağı kesin. Sadece ayak değil, vücudun her bölgesi için kullanılabilen masaj aletini gezdirdiğiniz bölgede kaslar gevşiyor ve rahatlıyor. Gergin günlerde sizi rahatlatacak bir şey arıyorsanız bu ürüne bakabilirsiniz.

109 TL olan masaj topu Temu'da 293 TL.

Dikenli Ayak Boyun Masaj Topu

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