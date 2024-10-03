Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Şişme çantaları seviyorsanız bu modele bayılacağınız kesin. Puf kumaştan imal edilen bu çanta eşyalarınızı rahat rahat sığdırmanız için oldukça geniş. Omuzdan askılı çanta ile bir yere giderken çok rahat edeceksiniz.

249 TL olan çantanın benzeri Temu'da 252 TL.

Puf Kumaş Kabartmalı Shopper Omuz Çanta

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