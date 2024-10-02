Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

Farklı bu baharat kutusu yemek yaparken çok yardımcı oluyor. Tuzluk ve yemek yaparken çok sık kullanılan baharatları koyabileceğiniz baharat kutusu aynı zamanda çok şık.

488 TL olan baharat kutusu Temu'da 981 TL.

4'ü 1 Arada Çok Bölmeli Baharat Kutusu

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