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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 2 Ekim 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.10.2024 - 15:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Emsan Troy Emaye Kavanoz

Emsan Troy Emaye Kavanoz

Küçük boy kavanoz beyaz renginde. Emaye kavanozlar mutfakta çok işe yarıyor. İçine istediklerinizi koyabileceğiniz emayeler aynı zamanda mutfağınıza şıklık getiriyor. 

529 TL olan kavanoz Temu'da 574 TL.

Emsan Troy Emaye Kavanoz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

25 tane gelen mutfak setindeki ürünler ısıya dayanıklı. Ahşap sapları sayesinde kullanması kolay. Tencere, tavalarda kullanırken yapışmaz yapısıyla rahatlık sağlıyor. Bu set çok satanlarda 1. sırada.

320 TL olan setin 12 tane olanı Temu'da 352 TL.

DLD Mutfak Yardımcısı Seti

AMAZON

12 Adet Kapağı Kendinden Kaşıklı Baharatlık Seti

12 Adet Kapağı Kendinden Kaşıklı Baharatlık Seti

12 tane gelen baharatlık seti her eve lazım. Kendinden kaşıklı olduğu için son derece kullanışlı baharatlıklara istediklerinizi koyabilirsiniz. Mutfakta yemek yaparken size yardımcı olacak baharat setini alın deriz!

Ürünler çok güzel ve kullanışlı. Teşekkürler.

219 TL olan baharatlık setinin 4'lüsü Temu'da 368 TL.

Baharatlık Seti

Bambu Ahşap Peynir Servis Sunum Kesim Seti

Bambu Ahşap Peynir Servis Sunum Kesim Seti

4 parçalık bu set peynirler için ideal. Peynir servisi için tahtası olan sunumluğun 3 parçalık çatal bıçak seti var. Peynir sunumu yapıyorsanız bu seti almanız gerek!

349 TL olan set Temu'da 540 TL. 

Peynir Servis Tahtası Spatula Bıçak Çatal

AMAZON

Dekoratif Yan Sehpa Zigon Sehpa Gazetelik

Dekoratif Yan Sehpa Zigon Sehpa Gazetelik

Hem sehpa hem gazetelik olarak kullanabileceğiniz sehpa yan sehpa modellerinden biri. Şık sehpa çok da kullanışlı. 43x40x60 cm boyutlarındaki sehpa salonunuza çok yakışacak.

569 TL olan sehpanın benzeri Temu'da 578 TL.

Dekoratif Yan Sehpa Zigon Sehpa Gazetelik

AMAZON
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4'ü 1 Arada Çok Bölmeli Baharat Kutusu

4'ü 1 Arada Çok Bölmeli Baharat Kutusu

Farklı bu baharat kutusu yemek yaparken çok yardımcı oluyor. Tuzluk ve yemek yaparken çok sık kullanılan baharatları koyabileceğiniz baharat kutusu aynı zamanda çok şık. 

488 TL olan baharat kutusu Temu'da 981 TL.

4'ü 1 Arada Çok Bölmeli Baharat Kutusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Rattan Sepet

Rattan Sepet

Rattan sepetler evlere şıklık katıyor. Bu sepetlerde her şeyi saklamak mümkün. Salondan yatak odasına her yere yakışan sepetler çok doğal ve güzel duruyor.

Çok beğendim ve hızlı ulaştı.

281 TL olan sepet Temu'da 289 TL.

Rattan Sepet

AMAZON

CHEFMADE 13 İnç Dikdörtgen Kek Tavası

CHEFMADE 13 İnç Dikdörtgen Kek Tavası

13 inç boyutundaki dikdörtgen tavada her şeyi yapmak mümkün. Yapışmaz tava çok işinize yarayacak. Derin tava ile fırında lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Güvenli şekilde kullanabileceğiniz ürün her eve lazım.

335 TL olan tava Temu'da 349 TL.

CHEFMADE Dikdörtgen Kek Tavası

AMAZON

Tezgah Üstü Metal Raflı Mikrodalga Fırın Standı

Tezgah Üstü Metal Raflı Mikrodalga Fırın Standı

Beyaz renkli stand her mutfağa uygun. Mutfağınızı organize etmeye yardımcı olacak stant tezgah üstüne koymak için uygun. Mikrodalganızı içine koyduktan sonra üstündeki rafı eşyalarınız için kullanabilirsiniz.

735 TL olan standın benzeri Temu'da 750 TL.

Mikrodalga Fırın Standı

AMAZON

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

30x200 cm boyutlarındaki raf örtüsü evde size rahat rahat yetecek. Şeffaf olduğu için temizliği kolay örtü sayesinde dolaplarınız kirlenmiyor. 

129 TL olan raf örtüsünün modellisi Temu'da 163 TL.

DecoBella Şeffaf Raf Örtüsü

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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