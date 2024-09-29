Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Hem kedi hem köpekler için kullanılabilen mama ve su kabı ile evcil hayvanlarınızın çok güzel kapları olacak. Mavi renkli kabı mama veya su kabı olarak kullanmak mümkün.

Yerden yüksek olduğu için kedim rahat etti. mama yerken boynunu yere eğmek ya da yatmak zorunda kalıyordu (biraz tombul), şimdi oturabiliyor.

90 TL olan kap Temu'da 117 TL.

Kedi Köpek Mama Su Kabı

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