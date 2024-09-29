Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 29 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 20:15

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 29.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kedi Köpek Mama Su Kabı

Kedi Köpek Mama Su Kabı

Hem kedi hem köpekler için kullanılabilen mama ve su kabı ile evcil hayvanlarınızın çok güzel kapları olacak. Mavi renkli kabı mama veya su kabı olarak kullanmak mümkün.

Yerden yüksek olduğu için kedim rahat etti. mama yerken boynunu yere eğmek ya da yatmak zorunda kalıyordu (biraz tombul), şimdi oturabiliyor.

90 TL olan kap Temu'da 117 TL. 

Kedi Köpek Mama Su Kabı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Haftalık İlaç Saklama Kutusu

Haftalık İlaç Saklama Kutusu

7 gün için ayrı bölmesi olan ilaç saklama kutusu sayesinde ilaçlarınızı rahatça takip edebiliyorsunuz. Üzerinde günler yazan kutuya her gün içmeniz gereken ilaçları koyabilirsiniz.

Çok güzel kullanışlı teşekkür ederim🙏

69 TL olan ilaç saklama kutusu Temu'da 79 TL.

Haftalık İlaç Saklama Kutusu

AMAZON

CHUER Köpek Çantası

CHUER Köpek Çantası

Küçük hayvanlara özel çanta ile köpeğinizi rahatça taşıyabileceksiniz. Hem sizin hem köpeğiniz için rahat çantayla 5 kiloya kadar taşımak mümkün. Nefes alan filesi olan omuz çantası ile elleriniz serbest kalıyor.

1.063 TL olan çanta Temu'da 1.079 TL.

CHUER Köpek Çantası

AMAZON

Nehir Eşarp Yumuşak Dokulu Şal

Nehir Eşarp Yumuşak Dokulu Şal

70x150 cm olan şal siyah rengiyle her kombine uygun. Kabanınızın üzerine alabileceğiniz şalla kışın rahat edeceksiniz. Oldukça kalın şalın dokusu yumuşacık.

279 TL olan şalın benzeri Temu'da 471 TL.

Nehir Eşarp Yumuşak Dokulu Şal

AMAZON

TONE Bodys Kısa Kollu Body

TONE Bodys Kısa Kollu Body

Yenidoğan bebekler için alınabilecek bu bodyler pamuk. Pakette 5 tane gelen bodyler sizin için kurtarıcı olacak. Hem erkek hem kız bebeklere uygun bodyler her bebeğin dolabında olmalı.

282 TL olan bodylerin uzun kolluları Temu'da 594 TL.

TONE Bodys Kısa Kollu Body

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

HOLIDYOYO Emaye Kase Seti

HOLIDYOYO Emaye Kase Seti

Emaye seviyorsanız bu kase setine bayılacağınız kesin. Kalınlaştırılmış emaye oldukça dayanıklı. Vintage bu emaye kapları istediğiniz şekilde kullanmanız mümkün.

722 TL olan emaye setin desenlisi Temu'da 753 TL.

HOLIDYOYO Emaye Kase Seti

AMAZON

Bypet Kedi Taşıma Çantası

Bypet Kedi Taşıma Çantası

Şeffaf çanta büyük boy. Sarı rengiyle dikkat çeken taşıma çantası uçuş için ideal çantalardan. Evcil hayvanınızı güvenli ve konforlu taşımak için bu çantayı düşünebilirsiniz. Evcil hayvanınız dışarıyı görebildiği için strese girmiyor.

Plastik kutulardan çok daha iyi, tamamen file olduğu icin kedim çevreye daha hakim olabildi ve hiç huzursuz olmadı.

Fırsat ürünlerinden olan taşıma çantası 394 TL. Temu'da ise benzeri 447 TL. 

Bypet Kedi Taşıma Çantası

AMAZON

Qullex Silikon Spatula Seti

Qullex Silikon Spatula Seti

Evde mutlaka olması gereken spatula seti 6 parçadan oluşuyor. Silikon olduğu için çok kullanışlı. Yanmaz ve yapışmaz spatulalarla her şeyi yapabiliyorsunuz. Spatulaları temizlemek çok kolay.

192 TL olan set Temu'da 242 TL.

Qullex Silikon Spatula Seti

AMAZON

JTLB Silikon Kalıp

JTLB Silikon Kalıp

Silikon kalıpta 8 bölme var. Kalp şeklindeki kalıp bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Çikolatadan sabuna her şeyi yapabileceğiniz kalıptan yaptığınız şeyler kolayca çıkıyor.

388 TL olan kalıp Temu'da 464 TL.

JTLB Silikon Kalıp

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

EMEY Çift Cidarlı Cam Kupa Bardak

EMEY Çift Cidarlı Cam Kupa Bardak

250 ml'lik bardak çift katlı. Kahve için ideal bardaklardan olan bu bardak ile kahveniz uzun süre soğumuyor. Şık kahve sunumları yapmak için bir bardak arıyorsanız bu bardağı kaçırmayın.

139 TL olan bardağın benzeri Temu'da 147 TL.

EMEY Çift Cidarlı Cam Kupa Bardak

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın