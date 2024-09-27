Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Sling bebekleri olanlar için kurtarıcı bir ürün. Gri renkli sling çok kullanışlı. Bebeğinizi bağlayıp işinizi rahatça yapabileceğiniz slinge bebekler de bayılıyor. Bu ürün, 3-12 kg arası bebekler için uygun.

369 TL olan slingin bej rengi Temu'da 404 TL.

Sevi Bebe 573-13 Sling

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