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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 13:31

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Plastik Pasta Sıvama Standı

Plastik Pasta Sıvama Standı

Evde pasta yapıyorsanız bu sıvama standı size şart. Dönebilen stant 32 cm. Beyaz renkli sıvama standına pastalarınızı koyup dilediğinizce krema sıvaması yapabileceksiniz. 

299 TL olan standın Temu fiyatı 360 TL.

Plastik Pasta Sıvama Standı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Porsima ORG-66 Organizer Raf

Porsima ORG-66 Organizer Raf

Tekerlekli rafı ister banyoda isterseniz mutfakta kullanabilirsiniz. Beyaz rengiyle evin dekoruna katkı sağlayacak raf 4 katlı. İnce olduğu için aralara koyabileceğiniz raf neredeyse her yere sığabiliyor.

294 TL olan rafın benzeri Temu'da 338 TL.

Porsima ORG-66 Organizer Raf

AMAZON

T8 Dil Çevirici

T8 Dil Çevirici

Anında çeviri yapan bu ürün 40 dili çevirebiliyor. Kablosuz olduğu için kullanmak çok rahat. Gerçek zamanlı çeviri yapan çevirici sayesinde yüz yüze iletişim kurmak kolaylaşıyor. Bluetooth üzerinden telefonla bağlantı kurmak mümkün.

896 TL olan çevirici Temu'da 966 TL.

T8 Dil Çevirici

AMAZON

Tortilla Pres Yapma Tavası

Tortilla Pres Yapma Tavası

Kendi tortillarınızı evde yapmak istiyorsanız o zaman bu makineyi alabilirsiniz. Lavaş yapmaya da yarayan ürün ile evde hep istediğiniz o ekmekleri yapabileceksiniz.

501 TL olan aletin Temu fiyatı ise 551 TL.

Tortilla Pres Yapma Tavası

AMAZON

Sevi Bebe 573-13 Sling

Sevi Bebe 573-13 Sling

Sling bebekleri olanlar için kurtarıcı bir ürün. Gri renkli sling çok kullanışlı. Bebeğinizi bağlayıp işinizi rahatça yapabileceğiniz slinge bebekler de bayılıyor. Bu ürün, 3-12 kg arası bebekler için uygun.

369 TL olan slingin bej rengi Temu'da 404 TL.

Sevi Bebe 573-13 Sling

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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WSLCN Kadın Kolsuz Yelek

WSLCN Kadın Kolsuz Yelek

Blazer model bu yelek kolsuz. Uzun boy yelek her yere uygun. Günlük giyebileceğiniz yeleği iş için de giyebilirsiniz. Önü düğmeli yelek çok şık duruyor.

709 TL olan yelek Temu'da 1.079 TL.

WSLCN Kadın Kolsuz Yelek

AMAZON

GUOCU Araba Koltuğu Minderi Kılıfı

GUOCU Araba Koltuğu Minderi Kılıfı

Arabanızın hem daha temiz hem daha şık görünmesi için bu kılıfları alabilirsiniz. Hem ön hem arka koltuklar için kılıfların olduğu set bej renginde. 7 farklı rengi olan kılıfların kaymaz tabanı var.

441 TL olan kılıfların grisi Temu'da 539 TL.

GUOCU Araba Koltuğu Minderi Kılıfı

AMAZON

Yg Home Banyo Havlu Seti

Yg Home Banyo Havlu Seti

Sarı renkli havlu çok güzel. 2'li setin içinde banyo havlusu ve baş havlusu var. Pamuk havlular yumuşacık. Bu havlu setinin başka renkleri de var. Banyo havlusu 70x140 cm, baş havlusu ise 50x90 cm.

209 TL olan havlu setinin benzeri Temu'da 451 TL. 

Yg Home Banyo Havlu Seti

AMAZON

Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Kutu Hurç

Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Kutu Hurç

Sandık tipi bu hurç evdeki çoğu şeyi toplayacak. 50x40x19 cm boyutları olan hurcun kapağı da var. Çok satanlarda 1. sırada yer alan hurcun sert yapısı sayesinde eğilip bükülmüyor. Cırtlı kapağı sayesinde kapatmak çok kolay.

169 TL olan hurcun benzeri Temu'da 279 TL.

Çok Amaçlı Düzenleyici Kapaklı Kutu Hurç

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Püsküllü Bot

Püsküllü Bot

Şık bot püsküllü modeliyle çok güzel. Gören herkesin nereden aldığınızı soracağı botlar kahve rengiyle çok kullanışlı. Etek ya da pantolonla kombin yapabileceğiniz bot kısa model.

730 TL olan botun benzeri Temu'da 1.079 TL.

Püsküllü Bot

AMAZON
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