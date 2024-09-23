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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 17:34

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 23.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yaprak Tasarımlı Izgaralı Sabunluk

Yaprak Tasarımlı Izgaralı Sabunluk

Banyoda kullanabileceğiniz sabunluk çok güzel duruyor. Yeşil rengiyle banyonuza doğallık katacak sabunluğu mutfakta da kullanmanız mümkün. Sadece sabun değil, sünger için de uygun.

165 TL olan sabunluğun farklı şekilli yaprak tasarımlısı Temu'da 603 TL.

Yaprak Tasarımlı Izgaralı Sabunluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ev Anahtarlık

Ev Anahtarlık

Ev şeklindeki anahtarlık anahtarınızı takmak için ideal. Şık anahtarlığa ev anahtarınız çok yakışacak. Çok yer kaplamayan anahtarın taşıması da oldukça kolay.

57 TL olan anahtarlığın Temu fiyatı ise 109 TL.

Ev Anahtarlık

AMAZON

Muggo Yazlık Bot

Muggo Yazlık Bot

Şık botlar kovboy tarzı sevenler için ideal. Lazer kesim desenli bot yaza da uygun. Kombinlerinizi daha şık hale getirecek botlar siyah rengiyle çok kullanışlı. 

669 TL olan botlar Temu'da 789 TL.

Muggo Yazlık Bot

Şeffaf Yapışkan Notlar

Şeffaf Yapışkan Notlar

Her evde olması gereken notlar ders yaparken ya da ofiste çok kullanışlı. Not alabileceğiniz her şey için kullanabileceğiniz bu not kağıtlarının yanında renkli yapışkanlı kağıtlar da geliyor.

139 TL olan yapışkan notların benzeri Temu'da 192 TL.

Şeffaf Yapışkan Notlar

AMAZON

Ckolen Teleskopik Sırt Kazıyıcı

Ckolen Teleskopik Sırt Kazıyıcı

Sırtınızı kaşımak için alabileceğiniz bu kaşıyıcıyı kolayca her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. Uzatılabilen kaşıyıcı ile sırt kaşımak kolaylaşıyor.

74 TL olan kaşıyıcı Temu'da 117 TL.

Ckolen Teleskopik Sırt Kazıyıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Tote Hasır Çanta

Tote Hasır Çanta

Geniş bu çanta her kadına lazım. İçine her şeyi koyabileceğiniz çanta hasır modeliyle çok güzel duruyor. Her kombine yakışan çanta çok da dayanıklı. Plaj çantası olarak da kullanılabilen çantayı çok beğeneceksiniz.

428 TL olan çantanın benzeri 574 TL.

Tote Hasır Çanta

AMAZON

DOKOT Doğal Sepet

DOKOT Doğal Sepet

Eviniz için güzel bir dekorasyon olacak saklama sepeti aynı zamanda çok kullanışlı. İçine ister bitki ister eşya koyabileceğiniz sepet çok şık duruyor. Doğal deniz yosunundan üretilen sepet gayet geniş.

138 TL olan sepetin benzeri Temu'da 474 TL.

DOKOT Doğal Sepet

Gabardin Bermuda Şort

Gabardin Bermuda Şort

Cepleri olan şort pamuk kumaştan üretilmiş. Yaz için ideal şortlardan olan ürün makinede yıkanabiliyor. Gri renkli şort günlük olarak kullanılabiliyor.

%12 indirime giren şortun fiyatı 309 TL. Temu'da ise benzer bir şort 652 TL.

Gabardin Bermuda Şort

AMAZON

Kapmore Deniz Kabuğu Kalıp

Kapmore Deniz Kabuğu Kalıp

Çikolata yapmak için kullanabileceğiniz kalıpla küçük kekler de yapabilirsiniz. 20,3x10,6 cm boyutlarındaki kalıpla lezzetli tarifler yapmanız mümkün. Özel günlerde çikolatalar yapıp sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

358 TL olan kalıp Temu'da 416 TL.

Kapmore Deniz Kabuğu Kalıp

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tignapoo Oyun Çadırı

Tignapoo Oyun Çadırı

Çocukların en seveceği oyuncaklardan biri olan çadır, uzak mekiği şeklinde tasarlanmış. Her çocuğun içinde bayılarak oynayacağı çadırda çocuğunuzun uzun saatler vakit geçireceği kesin.

1.023 TL olan çadırın benzeri Temu'da 1.079 TL.

Tignapoo Oyun Çadırı

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