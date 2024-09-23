Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Banyoda kullanabileceğiniz sabunluk çok güzel duruyor. Yeşil rengiyle banyonuza doğallık katacak sabunluğu mutfakta da kullanmanız mümkün. Sadece sabun değil, sünger için de uygun.

165 TL olan sabunluğun farklı şekilli yaprak tasarımlısı Temu'da 603 TL.

Yaprak Tasarımlı Izgaralı Sabunluk

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