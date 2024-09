Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 23 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Her evde olması gereken notlar ders yaparken ya da ofiste çok kullanışlı. Not alabileceğiniz her şey için kullanabileceğiniz bu not kağıtlarının yanında renkli yapışkanlı kağıtlar da geliyor.

139 TL olan yapışkan notların benzeri Temu'da 192 TL.

Şeffaf Yapışkan Notlar