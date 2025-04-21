Yozgat Mitinginde Konuşan Çiftçi, Özlem Gürses’in Programına Konuk Oldu: İmamoğlu İçin Gözyaşlarını Tutamadı!

Abdullah Ceylan, mitingdeki konuşmasına ek olarak programda da 'Bizim davamız halk davası, Cumhuriyet davası. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Gençlik olarak bu düzeni değiştirmek için kafanızı kullanın. Millet adına sahip çıkın bu davaya.' şeklinde konuştu.