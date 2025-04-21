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Yozgat Mitinginde Konuşan Çiftçi, Özlem Gürses’in Programına Konuk Oldu: İmamoğlu İçin Gözyaşlarını Tutamadı!

Yozgat Mitinginde Konuşan Çiftçi, Özlem Gürses’in Programına Konuk Oldu: İmamoğlu İçin Gözyaşlarını Tutamadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.04.2025 - 15:21

CHP’nin gerçekleştirdiği, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat’ta çiftçilerle buluşmuştu. Yozgat’ta yapılan mitinge yoğun ilgi gösterildi. Mitingde yaptığı konuşmayla gündem olan çiftçi Abdullah Ceylan, Özlem Gürses’in programına konuk oldu. Çiftçiler ve ülke gündemine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında da konuşan vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.

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İşte o anlar 👇

"Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile hukuk ile idare edilir” sözleriyle gündem olmuştu.

"Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile hukuk ile idare edilir” sözleriyle gündem olmuştu.

Abdullah Ceylan, mitingdeki konuşmasına ek olarak programda da 'Bizim davamız halk davası, Cumhuriyet davası. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Gençlik olarak bu düzeni değiştirmek için kafanızı kullanın. Millet adına sahip çıkın bu davaya.' şeklinde konuştu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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