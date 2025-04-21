Yozgat Mitinginde Konuşan Çiftçi, Özlem Gürses’in Programına Konuk Oldu: İmamoğlu İçin Gözyaşlarını Tutamadı!
CHP’nin gerçekleştirdiği, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri devam ederken geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yozgat’ta çiftçilerle buluşmuştu. Yozgat’ta yapılan mitinge yoğun ilgi gösterildi. Mitingde yaptığı konuşmayla gündem olan çiftçi Abdullah Ceylan, Özlem Gürses’in programına konuk oldu. Çiftçiler ve ülke gündemine yönelik düşüncelerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması hakkında da konuşan vatandaş, gözyaşlarını tutamadı.
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"Turbunan, şalgamınan devlet idare edilmez, adalet ile hukuk ile idare edilir” sözleriyle gündem olmuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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