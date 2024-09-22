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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 17:47

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Homavit İlaç Saklama

Homavit İlaç Saklama

İlaç saklamak için alabileceğiniz bu kutu her eve lazım. İlaçlarınızı düzene sokan bu kutu beyaz rengiyle çok şık duruyor. Rahatça ilaçlarınızı saklamak için almanız gereken kutu ilaçlarınız için çok iyi olacak.

882 TL olan ilaç saklama kutusu Temu'da 1.079 TL.

Homavit İlaç Saklama

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Nar Soyucu

Nar Soyucu

Nar soyarken zorlanıyorsanız bu soyucuyu alabilirsiniz. Etrafı kirletmeden nar soymak için bu ürünü almanız gerek. Mutfakta vazgeçilmeziniz olacak nar soyucu ile temiz bir mutfak mümkün.

698 TL nar soyucu Temu'da 809 TL.

Nar Soyucu

AMAZON

Tineke Elastik Kedi Oyun Oltası

Tineke Elastik Kedi Oyun Oltası

Kendinden yapışkanlı kedi oyun oltası çok satanlarda 1. sırada. Kedinizin çok hoşuna gidecek oyun oltası ile çok eğleneceği kesin.

Kedinizin kendi kendine keyif aldığımı görmek istiyorsanız bu ürün tam bu iş için. acaba tavana mı assak diye düşündük ama tavan yüksek geldiğinden kapı çerçevesi üzerine montaj sağladık. Kedimiz bayıldı. Bize ise izleyerek ve ara ara onu oynatarak eşlik etmek kaldı. Dip not yapışkan üzerindeki plastik kedinize göre üretilmiş olduğundan insan olarak çok asılmamanızı tavsiye ediyoruz.

89 TL olan kedi oyun oltası Temu'da yere yapışkanlısı 130 TL.

Tineke Elastik Kedi Oyun Oltası

AMAZON

Tineke Peluş Kedi Oyuncağı

Tineke Peluş Kedi Oyuncağı

Kediniz için iyi bir oyuncak arıyorsanız bu oyuncağı düşünebilirsiniz. Balık şekilli oyuncağın içinde kedi nanesi otu var. Peluş oyuncağa evcil hayvanlar bayılıyor.

Kızım çok sevdi, ama dikişleri biraz zayıf ve düzensiz...

99 TL olan kedi oyuncağı Temu'da 207 TL. 

Tineke Peluş Kedi Oyuncağı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

KOMUNJ Kek Kalıbı

KOMUNJ Kek Kalıbı

Silikon sayı kalıbı ile pasta yapmak çok kolay. Doğum günlerinde lezzetli pastalar yapmak istiyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. 1 yaş ve birli yaşlar için bu kek kalıbını kullanabilirsiniz. 

320 TL olabilen kek kalıbı Temu'da 363 TL.

KOMUNJ Kek Kalıbı

AMAZON
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Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

Bambu kapağıyla oldukça kullanışlı cam kavanoz 350 ml. Borosilikat camdan üretilen cam kavanozu istediğiniz şekilde kullanabileceksiniz. Sofrada sunum için de bu kavanozları kullanabilirsiniz.

139 TL olan kavanozun benzeri Temu'da 156 TL.

Bambu Kapaklı Cam Kavanoz

AMAZON

NUBUNI Top Havuzu

NUBUNI Top Havuzu

Çocukları eğlendirecek top havuzu ile eğlencenin sonu yok. Tüm çocukların hoşuna gidecek top havuzunun potası da var. 

499 TL olan havuzun Temu fiyatı 516 TL.

NUBUNI Top Havuzu

AMAZON

Çiçek Desenli Elbise

Çiçek Desenli Elbise

Çiçek desenli elbise uzun kollu bir model. Fırfırlı eteği olan elbise günlük için uygun. Altına topuklu ayakkabı ya da botlarla giyebileceğiniz elbiseyi özel etkinlikler için de düşünebilirsiniz.

189 TL olan elbisenin benzeri Temu'da 360 TL.

Çiçek Desenli Elbise

AMAZON

PTaizjjz 1 adet Paskalya Silikon Kalıp

PTaizjjz 1 adet Paskalya Silikon Kalıp

Silikon kalıbı çikolata yaparken kullanmanız mümkün. 16 tane bölmenin olduğu kalıp ile çok güzel çikolatalar yapabileceksiniz.

129 TL olan kalıbın Temu'da fiyatı 345 TL.

PTaizjjz 1 adet Paskalya Silikon Kalıp

AMAZON

Microcase Evcil Hayvan Kedi Köpek İlaç Yutturma Aparatı

Microcase Evcil Hayvan Kedi Köpek İlaç Yutturma Aparatı

Kedilere ve köpeklere ilaç yutturmakta zorlanıyorsanız bu aparatı alabilirsiniz. Şırınga şeklindeki aparat ile ilaç yutturmak kolaylaşıyor. 

100 TL olan aparat Temu'da 138 TL.

Microcase Evcil Hayvan İlaç Yutturma Aparatı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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