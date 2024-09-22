Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

İlaç saklamak için alabileceğiniz bu kutu her eve lazım. İlaçlarınızı düzene sokan bu kutu beyaz rengiyle çok şık duruyor. Rahatça ilaçlarınızı saklamak için almanız gereken kutu ilaçlarınız için çok iyi olacak.

882 TL olan ilaç saklama kutusu Temu'da 1.079 TL.

Homavit İlaç Saklama

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