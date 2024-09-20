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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.09.2024 - 11:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Renk Bloklu Kot Pantolon

Renk Bloklu Kot Pantolon

Ekstra geniş paçalı pantolon çok şık. Tişörtler ya da croplarla çok güzel duracak pantolonu gören herkes nereden aldığınızı soracak. Şerit detaylı kot pantolon makinede yıkanabiliyor.

369 TL olan pantolon Temu'da 774 TL.

Renk Bloklu Kot Pantolon

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

El Dokuma Kedi Yatağı

El Dokuma Kedi Yatağı

Evde kediniz varsa bu yatağa bayılacağı kesin. Halat dokuma yatak kedi şeklinde. Kedinizin uzun uzun vakit geçireceği bu yatağın içinde yumuşacık yastığı da var.

482 TL olan kedi yatağı Temu'da 536 TL.

El Dokuma Kedi Yatağı

AMAZON

Kiwipets Kpf-10545 Otomatik Su Şelalesi

Kiwipets Kpf-10545 Otomatik Su Şelalesi

3 litre haznesi olan su şelalesinin yükseltilmiş tasarımı ile kedilerinizin su içmesi artık çok kolay. Sürekli değişen su sayesinde kediniz daha çok su içecek.

614 TL olan otomatik şelale Temu'da 679 TL.

Kiwipets Otomatik Su Şelalesi

AMAZON

Voarge Mayalama Sepeti

Voarge Mayalama Sepeti

25 cm çap ve 8,5 cm yüksekliği olan mayalama sepeti ile evde ekmek yapmak kolaylaşıyor. Doğal sepet her eve lazım. Yuvarlak model sepetle sevdiğiniz ekmekleri evde rahatça yapabileceksiniz.

225 TL olan sepet Temu'da 245 TL.

Voarge Mayalama Sepeti

AMAZON

Wisebom Meyve Sepeti

Wisebom Meyve Sepeti

Mutfakta hem kullanışlı hem şık bir ürüne ihtiyacınız varsa bu sepeti düşünebilirsiniz. Siyah kase sepet mutfakta çok işinize yarayacak. 

275 TL olan sepet Temu'da 295 TL.

Wisebom Meyve Sepeti

AMAZON
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Mürdüm Home DOR El Havlusu

Mürdüm Home DOR El Havlusu

4 renk havludan oluşan paket her eve lazım. 50x90 cm havlular %100 pamuk. Yumuşacık havlular misafir için de uygun. Yüksek emiciliği olan havlular her eve lazım.

290 TL olan havlular Temu'da 539 TL.

Mürdüm Home DOR El Havlusu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Orret Home Muffin ve CupCake Tepsisi

Orret Home Muffin ve CupCake Tepsisi

24 bölmeli olan muffin tepsisi ile en lezzetli kekleri siz yapacaksınız. Aynı anda 24 tane kek yapabileceğiniz muffin tepsisinden kekler kolayca çıkabiliyor. Dayanıklı malzemesi sayesinde uzun süre kullanmak mümkün.

Güzel ve kaliteli bir ürün tavsiye ederim.

219 TL olan tepsi Temu'da 241 TL.

Orret Home Muffin ve CupCake Tepsisi

AMAZON

Mydethun Ay Lambası

Mydethun Ay Lambası

USB gece lambası çok güzel bir ürün. Ay şeklindeki bu lamba 9 cm. 2 ayrı rengi olan lamba odanızın havasını değiştirecek. Bu lamba aynı zamanda çok güzel bir hediye olabilir. 

219 T olan lambanını benzeri Temu'da 370 TL.

Mydethun Ay Lambası

AMAZON

TAKUZA Katlanabilir Bardak

TAKUZA Katlanabilir Bardak

Silikon bu bardak ile her yerde su içmek mümkün. 300 ml kapasitesi olan bardak kampta, seyahatte çok işe yarıyor. Kullanılmadığında katlanan bardak minicik oluyor ve her yere sığabiliyor.

245 TL olan katlanabilir bardak Temu'da 378 TL.

TAKUZA Katlanabilir Bardak

AMAZON

Kadın Kapitone Omuz Çantası

Kadın Kapitone Omuz Çantası

Günlük olarak kullanabileceğiniz çantayı ister omuz çantası olarak isterseniz elde kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir askısı sayesinde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 

249 TL olan omuz çantasının benzeri Temu'da 435 TL.

Kadın Kapitone Omuz Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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