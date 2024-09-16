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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 16 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.09.2024 - 13:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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MCLEULLA Büyük Ayna

MCLEULLA Büyük Ayna

12x12 4 tane aynadan oluşan bu ayna duvara monte edilerek kullanılıyor. Tam boy ayna her eve lazım. Kendinize bakmak için ideal aynalardan olan bu ayna ile tüm kombininizi rahatça görebiliyorsunuz.

290 TL olan ayna Temu'da 1.019 TL.

MCLEULLA Büyük Ayna

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Kuş Kafesi

Kuş Kafesi

Üçgen çatılı kafesin boyutları 45x40x25 cm. İçinde 2 tünek, 2 yemlik, tül ve suluk olan kafesin rengi sarı. Muhabbet kuşları için uygun kafes oldukça sağlam. 

550 TL olan kuş kafesi Temu'da 929 TL.

Kuş Kafesi

AMAZON

Dijital Çizim Tahtası

Dijital Çizim Tahtası

8,5 inç çizim tahtasını hem çocuklar hem yetişkinler kullanabiliyor. Dokunmatik ekranı ile kullanımı kolay çizim tahtası yanında kalemiyle geliyor. Hafif olduğu için rahatça taşınabilen çizim tahtası çok işinize yarayacak.

92 TL olan çizim tahtası Temu'da 107 TL.

Dijital Çizim Tahtası

AMAZON

MaNMaNing Analog Saat

MaNMaNing Analog Saat

Paslanmaz çelikten yapılan saat oldukça şık. Erkekler için üretilen saat bilekte çok şık duruyor. 24 mm kayış uzunluğu olan saat günlük takmaya uygun.

227 TL olan saatin benzeri Temu'da 510 TL.

MaNMaNing Analog Saat

AMAZON

DeFacto Kadın Gömlek Elbise

DeFacto Kadın Gömlek Elbise

Gömlek elbise gardıroplarda olmalı. Midi boy elbise uzun kollu. Günlük olarak kullanabileceğiniz gömlek elbiseyi özel davetlerde giyebilirsiniz.

442 TL olan gömlek elbise Temu'da 478 TL.

DeFacto Kadın Gömlek Elbise

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Çocuk Yüksek Kalite Kauçuk Taban Panduf

Çocuk Yüksek Kalite Kauçuk Taban Panduf

Yüksek kaliteli panduf kauçuk tabanlı. Çocukların evde rahat gezmesi için alabileceğiniz panduflar kış için şart.

Temu'da 250 TL olan panduf Amazon'da 139 TL.

Çocuk Kauçuk Taban Panduf

AMAZON

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

Saçınızı güzelce taramak için bu fırçayı alabilirsiniz. Saçınızı kolayca açabileceğiniz saç fırçasını ıslak veya kuru kullanmak mümkün.

Kızım için aldım tararken saçlarını kopartmadan ve acıtmadan açıyor.

%15 indirime giren tarak 84 TL. Temu'da ise 138 TL.

Nascita Pro Üç Boyutlu Oval Saç Fırçası

AMAZON

DeFacto Regular Fit V Yaka Hırka

DeFacto Regular Fit V Yaka Hırka

V yaka hırka kışın favoriniz olacak. Düğmeli hırka kombinlere çok yakışıyor. Pantolon veya elbise üstüne yakışan hırka çok şık duruyor.

Rengi çok tatlı, çok da uygun fiyata aldım. Teşekkürler.

206 TL olan hırkanın benzeri Temu'da 334 TL.

DeFacto Hırka

AMAZON

Fisher Price Renkli Halkalar

Fisher Price Renkli Halkalar

Çocukların ilgisini çekecek renkli halkaların hacıyatmaz özelliği var. Bebekleri eğlendiren halkaların en üstünde ses çıkaran boncuklu halka var. Bu halkalar çocukların ince motor becerilerini geliştiriyor.

252 TL halkalar Temu'da 277 TL.

Fisher Price Renkli Halkalar

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

KANASTAL Polarize Güneş Gözlüğü

KANASTAL Polarize Güneş Gözlüğü

Hem erkek hem de kadınlar için uygun güneş gözlüğü kare model. Tarzınızı ortaya çıkacak güneş gözlüğü ile yazın çok rahat edeceksiniz.

Tahmin ettiğimden çok daha kaliteli çıktı. Fiyatı kalitesine göre oldukça uygun. Tavsiye ederim.

395 TL olan güneş gözlüğü Temu'da 442 TL.

KANASTAL Polarize Güneş Gözlüğü

AMAZON
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