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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 16:23

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Huanmin Hello Kitty Peluş Oyuncak

Huanmin Hello Kitty Peluş Oyuncak

Hello Kitty seven bir çocuğunuz varsa bu peluşa bayılacağı kesin. Temizlenmesi oldukça kolay olan peluşu hediye olarak da alabilirsiniz. Hello Kitty peluşunu isterseniz koleksiyon için de alabilirsiniz.

401 TL olan oyuncak Temu'da 604 TL.

Huanmin Hello Kitty Peluş Oyuncak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Winx Cupcake Kek Standı

Winx Cupcake Kek Standı

Yaptığınız cupcakeleri sergilemek için bu standı kullanabilirsiniz. Winx kaplamalı bu stant özellikle çocuğunuzun doğum günleri için ideal.

Standın fiyatı 150 TL, Temu'da 218 TL.

Winx Cupcake Kek Standı

AMAZON

Koala Çocuk Banyo Havlusu

Koala Çocuk Banyo Havlusu

%100 pamuk havlu gri renginde. Ayıcık desenli havluya çocuklarınız bayılacak. Rahatça kullanabileceğiniz havlu sayesinde çocuğunuz banyodan sonra hızlıca kuruyacak.

4 yaşında yeğenime aldım, çok güzel oldu. Pamuk oranı gerçekten yüksek, her banyo sonrasında çok beğendiğini söylüyor. Teşekkürler Amazon.

229 TL olan havlunun benzeri Temu'da 246 TL.

Koala Çocuk Banyo Havlusu

AMAZON

Kapaklı Baharat Öğütücü

Kapaklı Baharat Öğütücü

Cam gövdesi olan baharat öğütücü paslanmaz çelik. Kapağı da olan öğütücü ile karabiber ve tuz öğütmek mümkün. 13 cm olan öğütücü her eve lazım.

Boyu kocaman, tekrar doldurma derdi olmuyor beğendim. Öğütmesi verimli 👍

158 TL olan öğütücü Temu'da 253 TL.

Kapaklı Baharat Öğütücü

AMAZON

Koton Gömlek

Koton Gömlek

%80 pamuk gömlek oversize model. Uzun kollu modeli kombinlemek çok rahat. Makinede yıkanabilen gömlek çok şık. Günlük ya da özel etkinlikler için düşünebileceğiniz gömleğe gardırobunuzda yer açın deriz!

Arkası derin yırtmaçlı saçma duruyor ama ben terziye diktirdim ve şuan gayet güzel oldu. Boyu normal çok uzun değil çok kısada değil. 167 boy 56 kilo xs aldım kalıp geniş.

318 TL olan gömlek Temu'da 597 TL.

Koton Gömlek

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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LYEAA Çok Fonksiyonlu Koku Giderici

LYEAA Çok Fonksiyonlu Koku Giderici

Buzdolabındaki rahatsız kokuları yok etmek için bu koku gidericiyi kullanabilirsiniz. Sadece buzdolabı için değil, başka yerlerdeki kokular için de kullanmak mümkün. Bu ürünün kullanımı oldukça kolay.

872 TL koku giderici Temu'da 944 TL.

LYEAA Çok Fonksiyonlu Koku Giderici

AMAZON

Gadpiparty 3D Duvar Dekoru

Gadpiparty 3D Duvar Dekoru

Odanıza farklı bir dekor arıyorsanız bu duvar dekorunu düşünebilirsiniz. Dünya haritası şeklindeki dekorunu duvara uygulamak çok kolay. 45x72 cm boyutundaki dekoru ister salona ister başka odalara asabilirsiniz.

557 TL olan duvar dekoru Temu'da 692 TL.

Gadpiparty 3D Duvar Dekoru

AMAZON

LAXED Hasır El Yapımı Dokuma Çanta

LAXED Hasır El Yapımı Dokuma Çanta

Hasır bu omuz çantası çok şık duruyor. İçi oldukça geniş çantayı günlük ya da plajda kullanabilirsiniz. Hasır çanta ile kombinleriniz çok daha tarz görünecek. 

286 TL çantanın benzeri Temu'da 305 TL.

LAXED Hasır El Yapımı Dokuma Çanta

AMAZON

Besreey Ahşap Balık Duvar Dekoru

Besreey Ahşap Balık Duvar Dekoru

Ahşap bu balıklar duvar için ideal dekorlardan. Çocuk odası ya da oturma alanı için uygun dekor oldukça kaliteli ahşaptan yapılmış. Hediye olarak da alabileceğiniz bu dekorlar evleri güzelleştiriyor. 

277 TL olan balık dekorlar Temu'da 344 TL.

Besreey Ahşap Balık Duvar Dekoru

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

POLYTE Peluş Büyük Boy Banyo Havlusu

POLYTE Peluş Büyük Boy Banyo Havlusu

152x76 cm boyutlarındaki havludan 2 tane geliyor. Mikrofiber havlular büyük boy. Tüy bırakmadığı için rahatça kullanabiliyorsunuz. Hızlı kuruyan havlular her eve lazım.

690 TL olan havlular Temu'da 1.065 TL.

POLYTE Peluş Büyük Boy Banyo Havlusu

AMAZON
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