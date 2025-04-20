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Survivor Almeda'nın Değişiminden Teşkilat'ta Neslihan'a Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor Almeda'nın Değişiminden Teşkilat'ta Neslihan'a Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Teşkilat Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2025 - 01:40

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

20 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Show TV ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Bahar dizisinde Bahar karakteri tartışma konusu oldu.

1. Show TV ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Bahar dizisinde Bahar karakteri tartışma konusu oldu.

İlk sezon uyanışını gururla izlediğimiz Bahar'ın bu sezon daha çok bencilliklerine tanık oluyoruz. Karşısındakini mağdur psikolojisine girip sabote ettiği düşünülen Bahar aslında bir narsist olabilir mi?

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2. Survivor Yunus Emre Karabacak, adada kaybolmuştu.

2. Survivor Yunus Emre Karabacak, adada kaybolmuştu.

Rumen yarışmacıyla buluşmak için kaçtığı öğrenilen Yunus Emre, sonunda muradına erdi. Yunus Emre'nin buluştuğu yarışmacı onun için Türkiye'ye geldi.

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3. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat'a destek vermemesi sebebiyle tepkilerin odağında yer almıştı.

3. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat'a destek vermemesi sebebiyle tepkilerin odağında yer almıştı.

Yalnızca Teşkilat paylaşımı yapan Tolga Sarıtaş'ın baba olacağı öğrenilmişti. Ünlü oyuncu ilk 'normal' paylaşımını yaptı.

Detaylar:

4. Aybüke Pusat, resmen Teşkilat'a veda etti.

4. Aybüke Pusat, resmen Teşkilat'a veda etti.

Bu akşam yayınlanan bölümde Neslihan karakteri yer almadı. Neslihan'a ne olduğu ortaya çıkarken yerine bir oyuncu gelip gelmeyeceği belli oldu.

Detaylar:

5. Almeda'nın Survivor'daki değişimi gözden kaçmadı.

5. Almeda'nın Survivor'daki değişimi gözden kaçmadı.

Yarışma süresince epey kilo veren Almeda, değişimiyle dikkat çekti. Popüler yarışmacı adeta başka birine dönüştü.

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6. Kuruluş Osman dizisine Çukur'dan bir oyuncu dahil oluyor.

6. Kuruluş Osman dizisine Çukur'dan bir oyuncu dahil oluyor.

Kuruluş Osman dizisinin gelecek sezon da devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kadrosunu genişleten diziye, Çukur'da 'Medet' karakteriyle büyük beğeni toplayan Mustafa Kırantepe katılıyor.

Detaylar:

7. Aras Bulut İynemli, Deha setinde kaza geçirerek ameliyat olmuştu.

7. Aras Bulut İynemli, Deha setinde kaza geçirerek ameliyat olmuştu.

Ayağı kırılan ünlü oyuncu bir süre sete katılamamıştı. Tedavisi süren İynemli, yaptığı paylaşımla iyi olduğuna dair mesaj verdi.

Detaylar:

8. Mine Kılıç, Uzak Şehir'deki Mine karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.

8. Mine Kılıç, Uzak Şehir'deki Mine karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.

İzleyiciden fazla tepki alan Mine Kılıç, geçtiğimiz günlerde gelen yorumlara sert çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu kez de Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajla karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.

Detaylar:

9. Set çalışanı Yener Yalçın, Ben Bilmem Eşim Bilir'le ilgili açıklamada bulundu.

9. Set çalışanı Yener Yalçın, Ben Bilmem Eşim Bilir'le ilgili açıklamada bulundu.

Yarışmadaki çiftlerin evli olup olmadığının sorulmasının ardından Yener Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, çiftlerin büyük bölümünün evli olmadığını dile getirdi.

Detaylar:

10. Hadise, O Ses Türkiye'de bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.

10. Hadise, O Ses Türkiye'de bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.

Eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın eşi olan Pınar Deniz hakkında konuşması dikkatlerden kaçmadı elbette. Sosyal medyadan Hadise'ye yorum yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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