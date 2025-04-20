Survivor Almeda'nın Değişiminden Teşkilat'ta Neslihan'a Ne Olduğuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
20 Nisan Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Show TV ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Bahar dizisinde Bahar karakteri tartışma konusu oldu.
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2. Survivor Yunus Emre Karabacak, adada kaybolmuştu.
3. Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat'a destek vermemesi sebebiyle tepkilerin odağında yer almıştı.
4. Aybüke Pusat, resmen Teşkilat'a veda etti.
5. Almeda'nın Survivor'daki değişimi gözden kaçmadı.
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6. Kuruluş Osman dizisine Çukur'dan bir oyuncu dahil oluyor.
7. Aras Bulut İynemli, Deha setinde kaza geçirerek ameliyat olmuştu.
8. Mine Kılıç, Uzak Şehir'deki Mine karakteriyle ilgili açıklamada bulundu.
9. Set çalışanı Yener Yalçın, Ben Bilmem Eşim Bilir'le ilgili açıklamada bulundu.
10. Hadise, O Ses Türkiye'de bir yarışmacıyı Pınar Deniz'e benzetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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