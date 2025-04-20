Rumen Yarışmacı İçin Adadan Kaçmıştı: Survivor Yunus Emre Sonunda Muradına Ermiş!
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Karabacak, adada kaybolmuştu. Merak uyandıran ve başına bir iş geldiği düşünülen Yunus Emre'nin, Survivor Romanya yarışmacısı Isabella ile buluşmak üzere adadan kaçtığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Yunus Emre'nin muradına erdiği öğrenildi.
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Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak adada kaybolmuştu.
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Isabella'nın Yunus Emre için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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