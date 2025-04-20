onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rumen Yarışmacı İçin Adadan Kaçmıştı: Survivor Yunus Emre Sonunda Muradına Ermiş!

Rumen Yarışmacı İçin Adadan Kaçmıştı: Survivor Yunus Emre Sonunda Muradına Ermiş!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.04.2025 - 00:02

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler yarışmacısı Yunus Emre Karabacak, adada kaybolmuştu. Merak uyandıran ve başına bir iş geldiği düşünülen Yunus Emre'nin, Survivor Romanya yarışmacısı Isabella ile buluşmak üzere adadan kaçtığı öğrenilmişti. Geçtiğimiz haftalarda yarışmadan elenen Yunus Emre'nin muradına erdiği öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak adada kaybolmuştu.

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Karabacak adada kaybolmuştu.

Herkesin telaşlandığı olayın ardında 'aşk' dedikoduları çıkmıştı. Yunus Emre Karabacak'ın Survivor Romanya'da yarışan Isabella'dan hoşlandığı ve görüşmeye başladıkları öğrenilmişti. Meğer Yunus Emre, Isabella'yla buluşmak için adadan gizli kapaklı kaçmış.

Isabella'nın Yunus Emre için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Isabella'nın Yunus Emre için Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Yunus Emre elenmeden önce onu desteklediğini açıklayan bir video gönderen Isabella, bu kez de onun için Türkiye'ye gelmiş. Yunus Emre'nin 'Kavuştay ❤️' notuyla paylaştığı fotoğrafta ikilinin mutluluğu gözlerine yansımış. Ne diyelim, daim olsun 😍

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın