Aybüke Pusat'tan Sonra Sadece Teşkilat'ı Paylaşmıştı: Tepki Çeken Tolga Sarıtaş'tan İlk 'Normal' Paylaşım
Aybüke Pusat'ın boykot çağrısında bulunmasının ardından Teşkilat kadrosundan çıkarılması hem sanat camiasında hem de kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Partneri Tolga Sarıtaş ise önce sessiz kalmış, ardından yalnızca diziye yönelik paylaşımlar yapmıştı. Baba olacağı öğrenilen Tolga Sarıtaş normal hayatına döndü ve eşi Zeynep Mayruk'la bir fotoğraf paylaştı.
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Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.
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Aybüke Pusat'a partneri Tolga Sarıtaş'tan destek gelmedi.
Babalık haberi sonrası Tolga Sarıtaş 'normalleşti'.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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