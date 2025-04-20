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Aybüke Pusat'tan Sonra Sadece Teşkilat'ı Paylaşmıştı: Tepki Çeken Tolga Sarıtaş'tan İlk 'Normal' Paylaşım

Aybüke Pusat'tan Sonra Sadece Teşkilat'ı Paylaşmıştı: Tepki Çeken Tolga Sarıtaş'tan İlk 'Normal' Paylaşım

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.04.2025 - 22:00

Aybüke Pusat'ın boykot çağrısında bulunmasının ardından Teşkilat kadrosundan çıkarılması hem sanat camiasında hem de kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Partneri Tolga Sarıtaş ise önce sessiz kalmış, ardından yalnızca diziye yönelik paylaşımlar yapmıştı. Baba olacağı öğrenilen Tolga Sarıtaş normal hayatına döndü ve eşi Zeynep Mayruk'la bir fotoğraf paylaştı.

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Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Teşkilat dizisinin Neslihan'ı Aybüke Pusat, boykot çağrısı nedeniyle dizinin kadrosundan çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından tepkiler yükseldi. Oyuncuya destek veren sevgilisi Furkan Andıç, meslektaşı Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu ve Eray Ertüren de rol aldıkları TRT dizilerinden çıkarıldı.

Aybüke Pusat'a partneri Tolga Sarıtaş'tan destek gelmedi.

Aybüke Pusat'a partneri Tolga Sarıtaş'tan destek gelmedi.

Partneri Tolga Sarıtaş uzun süre sessizliğini korurken, daha sonra yalnızca Teşkilat ile ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Aybüke Pusat'la ilgili tek kelime etmediği için tepkilerin odağı haline gelen Tolga Sarıtaş'ın dün gelen habere göre baba olacağı öğrenildi.

Babalık haberi sonrası Tolga Sarıtaş 'normalleşti'.

Babalık haberi sonrası Tolga Sarıtaş 'normalleşti'.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Tolga Sarıtaş, baba olacağına dair haberin yayılmasının ardından yaklaşık 1 aylık aranın ardından Teşkilat dışında bir şey paylaştı. Eşi Zeynep Mayruk'la fotoğrafını paylaşan Sarıtaş'ın 'normalleşmesi' gözden kaçmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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