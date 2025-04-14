Kızıl Goncalar'da Levent Öldü! "İlk Sezonu Çok Cesur Yazılmıştı" Diyen Özcan Deniz Diziye Veda Etti!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Kızıl Goncalar'da büyük finale son 2 bölüm kaldı. Meryem'in kalbi işlevini yerine getirmezken kalp krizi geçiren Levent, kalbini ona bağışladı. Meryem'in hayatını kurtaran Levent hayatını kaybederek diziye veda etti. Vedanın ardından Özcan Deniz'in 'İlk sezonu çok cesur ve iyi yazılmış bir işti. Sonrasında dizi olmaya başladı.' sözleri hatırlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin son çekimler 18 Nisan Cuma günü yapılacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızıl Goncalar'da 44. bölümün yayınlanmasının ardından finale yalnızca 2 bölüm kaldı.
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Kızıl Goncalar'da ilk bölümden bu yana Cüneyd'le müthiş bir iletişim yakalayan Levent öldü. "Kızıl Goncalar Levent nasıl öldü?" sorusu merak edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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