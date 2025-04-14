Kızıl Goncalar'da Levent Öldü! "İlk Sezonu Çok Cesur Yazılmıştı" Diyen Özcan Deniz Diziye Veda Etti!

Kızıl Goncalar'da Meryem'in kalbi işlevini yerine getirmezken ailesine ve sevdiklerine son anlarını birlikte geçirmeleri söylendi. Ancak kalp krizi geçiren Levent (Özcan Deniz) hayatını kaybetti. Kalbini Meryem'e bağışlayarak hayatını kurtaran Levent böylece diziden ayrılmış oldu.

Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz'in geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda söylediği 'İlk sezonu çok cesur ve iyi yazılmış bir işti. Sonrasında dizi olmaya başladı.' sözleri vedasının ardından akıllara geldi.