onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızıl Goncalar'da Levent Öldü! "İlk Sezonu Çok Cesur Yazılmıştı" Diyen Özcan Deniz Diziye Veda Etti!

Kızıl Goncalar'da Levent Öldü! "İlk Sezonu Çok Cesur Yazılmıştı" Diyen Özcan Deniz Diziye Veda Etti!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 00:34

Kızıl Goncalar'da büyük finale son 2 bölüm kaldı. Meryem'in kalbi işlevini yerine getirmezken kalp krizi geçiren Levent, kalbini ona bağışladı. Meryem'in hayatını kurtaran Levent hayatını kaybederek diziye veda etti. Vedanın ardından Özcan Deniz'in 'İlk sezonu çok cesur ve iyi yazılmış bir işti. Sonrasında dizi olmaya başladı.' sözleri hatırlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin son çekimler 18 Nisan Cuma günü yapılacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızıl Goncalar'da 44. bölümün yayınlanmasının ardından finale yalnızca 2 bölüm kaldı.

Kızıl Goncalar'da 44. bölümün yayınlanmasının ardından finale yalnızca 2 bölüm kaldı.

Özellikle ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan ve pazartesi akşamlarının zirvesinde yer alan Kızıl Goncalar, ikinci sezonda reytingleri bir miktar kaybetse de yine de ilgiyle takip ediliyordu. Final kararı alınmasının ardından izleyiciyi bir hayli üzen dizide finale 2 hafta kala üzücü olaylar gerçekleşti.

Kızıl Goncalar'da ilk bölümden bu yana Cüneyd'le müthiş bir iletişim yakalayan Levent öldü. "Kızıl Goncalar Levent nasıl öldü?" sorusu merak edildi.

Kızıl Goncalar'da ilk bölümden bu yana Cüneyd'le müthiş bir iletişim yakalayan Levent öldü. "Kızıl Goncalar Levent nasıl öldü?" sorusu merak edildi.

Kızıl Goncalar'da Meryem'in kalbi işlevini yerine getirmezken ailesine ve sevdiklerine son anlarını birlikte geçirmeleri söylendi. Ancak kalp krizi geçiren Levent (Özcan Deniz) hayatını kaybetti. Kalbini Meryem'e bağışlayarak hayatını kurtaran Levent böylece diziden ayrılmış oldu.

Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz'in geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda söylediği 'İlk sezonu çok cesur ve iyi yazılmış bir işti. Sonrasında dizi olmaya başladı.' sözleri vedasının ardından akıllara geldi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın