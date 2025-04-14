Uzak Şehir'de Boran'ın Katili Halis mi? Fikriye'nin Beraber Olduğu Adamın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Bir kaza sonucu öldü mü yoksa Albora ailesinin iddiasında olduğu gibi öldürüldü mü sorusu izleyicinin de kafasını karıştırıyordu. Son bölümlerde öldürülme ihtimalinin giderek artmasının ardından geçtiğimiz hafta Alya'nın annesi Fikriye'nin Alya, Boran ve Deniz'in fotoğrafını birine gösterdiğini görmüştük. Kim olduğunu göremediğimiz karakterin kim olduğu son bölümde ortaya çıktı.