onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'de Boran'ın Katili Halis mi? Fikriye'nin Beraber Olduğu Adamın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Uzak Şehir'de Boran'ın Katili Halis mi? Fikriye'nin Beraber Olduğu Adamın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.04.2025 - 00:07

Uzak Şehir'de trafik kazasında ölen Boran'ın katilinin kim olduğu merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta Alya'nın annesi Fikriye'nin bir adamla birlikte olduğu ve Alya ile ailesinin fotoğrafını birine gösterdiğini görmüştük. Yayınlanan son bölümde Fikriye'nin birlikte olduğu kişinin Halis olduğu ortaya çıktı. Boran'ın yerini öğrenen Halis'in, Ecmel'in azmettirmesiyle Boran'ın katili olması ihtimali üzerinde duruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'in ilk bölümünden bu yana Boran'ın katili merak ediliyordu.

Uzak Şehir'in ilk bölümünden bu yana Boran'ın katili merak ediliyordu.

Bir kaza sonucu öldü mü yoksa Albora ailesinin iddiasında olduğu gibi öldürüldü mü sorusu izleyicinin de kafasını karıştırıyordu. Son bölümlerde öldürülme ihtimalinin giderek artmasının ardından geçtiğimiz hafta Alya'nın annesi Fikriye'nin Alya, Boran ve Deniz'in fotoğrafını birine gösterdiğini görmüştük. Kim olduğunu göremediğimiz karakterin kim olduğu son bölümde ortaya çıktı.

Fikriye'nin fotoğrafı gösterdiği kişinin Halis olduğu belli oldu.

Fikriye'nin fotoğrafı gösterdiği kişinin Halis olduğu belli oldu.

Fikriye'nin birlikte olduğu adamın yüzünü sonunda gördük. Halis'in fotoğrafını gören Fikriye'nin aklında da şüphe uyanmasının ardından izleyicinin aklında da ışıklar yandı. Ecmel'in Halis'i azmettirerek Boran'ın ölümüne sebep olduğu ihtimali üzerinde durulurken, önümüzdeki haftadan yayınlanan fragmanda Fikriye'nin Halis'le yüzleştiği görüldü.

Fikriye'nin yanındakinin Halis olduğunu öğrendiğimiz o an:

Uzak Şehir 22. bölüm 1. tanıtım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın