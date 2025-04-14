Uzak Şehir'de Boran'ın Katili Halis mi? Fikriye'nin Beraber Olduğu Adamın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'de trafik kazasında ölen Boran'ın katilinin kim olduğu merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta Alya'nın annesi Fikriye'nin bir adamla birlikte olduğu ve Alya ile ailesinin fotoğrafını birine gösterdiğini görmüştük. Yayınlanan son bölümde Fikriye'nin birlikte olduğu kişinin Halis olduğu ortaya çıktı. Boran'ın yerini öğrenen Halis'in, Ecmel'in azmettirmesiyle Boran'ın katili olması ihtimali üzerinde duruldu.
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Uzak Şehir'in ilk bölümünden bu yana Boran'ın katili merak ediliyordu.
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Fikriye'nin fotoğrafı gösterdiği kişinin Halis olduğu belli oldu.
Fikriye'nin yanındakinin Halis olduğunu öğrendiğimiz o an:
Uzak Şehir 22. bölüm 1. tanıtım
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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