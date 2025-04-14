Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Set İşçilerine Kötü Davrandığını Açıkladı!

Yalçın, 'Söylentiler doğru. Sordum soruşturdum. Ben çalışmadım ama gerçekten de set işçilerinin burunlarından getiriyormuş. Hiçbir zaman güler yüz göstermezmiş. Herkesin işini karışır, herkesin işiyle ilgili bir eksiklik bulup muhakkak kavga çıkarırmış. Zaten gülümsemesini yakalamak sette birine, yıldızların sıraya girmesi kadar zor. Kimi insanlar böyledir arkadaşlar. Kimi insanlar sette böyle emekçi, çalışana güler yüz göstermeyip hayatı burunlarından getirirken cuma günleri NTV'de eşitlik, sanat ve hayat üzerine konuşurlar büyük büyük kelimelerle. Biz bunları hayatına yedirmiş insanları arıyoruz. Onları seviyoruz ve bunları yaparken utanmayan insanları biz anlatırken utanmayacağız.' dedi.