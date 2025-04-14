Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Set İşçilerine Kötü Davrandığını Açıkladı!
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle karşımıza çıkan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılıyordu. Sette oldukça sert olduğu ve set işçilerine kötü davrandığı iddia edilen Ahmet Mümtaz Taylan, set çalışanı Yener Yalçın'a soruldu. TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla tanınan Yalçın, iddiaları doğruladı.
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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı ve sette sorun çıkardığı iddia edilmişti.
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Set çalışanı ve TikTok fenomeni Yener Yalçın'a Ahmet Mümtaz Taylan'la ilgili söylentilerin doğru olup olmadığı soruldu.
O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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