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Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Set İşçilerine Kötü Davrandığını Açıkladı!

Set Çalışanı, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan'ın Set İşçilerine Kötü Davrandığını Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2025 - 22:15

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakteriyle karşımıza çıkan Ahmet Mümtaz Taylan hakkında sosyal medyada bazı iddialar ortaya atılıyordu. Sette oldukça sert olduğu ve set işçilerine kötü davrandığı iddia edilen Ahmet Mümtaz Taylan, set çalışanı Yener Yalçın'a soruldu. TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla tanınan Yalçın, iddiaları doğruladı.

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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı ve sette sorun çıkardığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın set işçilerine kötü davrandığı ve sette sorun çıkardığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada yayılan söylentilere göre, Ahmet Mümtaz Taylan set çalışanlarına kötü davranıyor ve sert tavırlar sergiliyordu. Sette huzursuzluk çıkardığı da iddialar arasında yer alıyordu.

Set çalışanı ve TikTok fenomeni Yener Yalçın'a Ahmet Mümtaz Taylan'la ilgili söylentilerin doğru olup olmadığı soruldu.

Set çalışanı ve TikTok fenomeni Yener Yalçın'a Ahmet Mümtaz Taylan'la ilgili söylentilerin doğru olup olmadığı soruldu.

Yalçın, 'Söylentiler doğru. Sordum soruşturdum. Ben çalışmadım ama gerçekten de set işçilerinin burunlarından getiriyormuş. Hiçbir zaman güler yüz göstermezmiş. Herkesin işini karışır, herkesin işiyle ilgili bir eksiklik bulup muhakkak kavga çıkarırmış. Zaten gülümsemesini yakalamak sette birine, yıldızların sıraya girmesi kadar zor. Kimi insanlar böyledir arkadaşlar. Kimi insanlar sette böyle emekçi, çalışana güler yüz göstermeyip hayatı burunlarından getirirken cuma günleri NTV'de eşitlik, sanat ve hayat üzerine konuşurlar büyük büyük kelimelerle. Biz bunları hayatına yedirmiş insanları arıyoruz. Onları seviyoruz ve bunları yaparken utanmayan insanları biz anlatırken utanmayacağız.' dedi.

O açıklamayı buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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