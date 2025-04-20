Sette Kaza Geçirmişti: Deha'nın 'Devran'ı Aras Bulut İynemli Hastanede Son Halini Paylaştı!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi her bölümüyle gündeme geliyor. Dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin sette geçirdiği talihsiz kaza yapımı farklı bir konuyla da ön plana çıkarmıştı. Ayağını kırıp ameliyat olan ünlü oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Son halini sevdiklerine gösteren Aras Bulut İynemli hastaneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
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Show Tv'nin sevilen dizilerinden olan Deha pazar akşamlarının ilgi çeken yapımlarından oldu.
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Hem konusu hem de kadrosuyla dikkat dikkatleri üzerine çeken dizinin setinde talihsiz bir olay yaşanmıştı, bilenleriniz vardır belki.
Geçtiğimiz ay ameliyat olan Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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