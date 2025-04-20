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Sette Kaza Geçirmişti: Deha'nın 'Devran'ı Aras Bulut İynemli Hastanede Son Halini Paylaştı!

Sette Kaza Geçirmişti: Deha'nın 'Devran'ı Aras Bulut İynemli Hastanede Son Halini Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.04.2025 - 14:04

Show Tv ekranlarında yayınlanan Deha dizisi her bölümüyle gündeme geliyor. Dizinin başrolü Aras Bulut İynemli'nin sette geçirdiği talihsiz kaza yapımı farklı bir konuyla da ön plana çıkarmıştı. Ayağını kırıp ameliyat olan ünlü oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Son halini sevdiklerine gösteren Aras Bulut İynemli hastaneden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Show Tv'nin sevilen dizilerinden olan Deha pazar akşamlarının ilgi çeken yapımlarından oldu.

Show Tv'nin sevilen dizilerinden olan Deha pazar akşamlarının ilgi çeken yapımlarından oldu.

Her bölümüyle sosyal medyanın trendleri arasına giren Deha başrollerindeki Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi isimlerle büyük beğeni topluyor.

Hem konusu hem de kadrosuyla dikkat dikkatleri üzerine çeken dizinin setinde talihsiz bir olay yaşanmıştı, bilenleriniz vardır belki.

Hem konusu hem de kadrosuyla dikkat dikkatleri üzerine çeken dizinin setinde talihsiz bir olay yaşanmıştı, bilenleriniz vardır belki.

'Devran' karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli sette ayağını kırmıştı. Ameliyat olan İynemli koltuk değneği kullanmaya başlamıştı. 

Bir aksiyon sahnesinin çekildiği anlarda böyle bir kaza yaşayan İynemli'nin başına gelenler sonrası senaryoda yeni düzenlemeler yapılmıştı. 

Ameliyat sonrasında açıklama yapan ünlü oyuncu 'Allah beterinden korusun. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim' demişti.

Geçtiğimiz ay ameliyat olan Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

Geçtiğimiz ay ameliyat olan Aras Bulut İynemli'nin sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

Geçtiğimiz gün son olarak kontrolleri için hastaneye giden Aras Bulut, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun 'Şükür iyiyim' pozu sevenlerini daha da rahatlattı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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