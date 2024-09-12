Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Tabletiniz için bir kılıf arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. 7 inç tabletler için ideal bu kılıf hem tabletinizi dış tehlikelere karşı koruyor hem de rahat kullanmanızı sağlıyor. Estetik yapısı olan tablet kılıfı ile tabletinizi kolayca taşıyabileceksiniz.

119 TL olan tablet Temu'da 168 TL.

Addison TP-161 Stantlı Tablet

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