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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.09.2024 - 12:25

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Addison TP-161 Stantlı Tablet

Addison TP-161 Stantlı Tablet

Tabletiniz için bir kılıf arıyorsanız bu ürünü düşünebilirsiniz. 7 inç tabletler için ideal bu kılıf hem tabletinizi dış tehlikelere karşı koruyor hem de rahat kullanmanızı sağlıyor. Estetik yapısı olan tablet kılıfı ile tabletinizi kolayca taşıyabileceksiniz.

119 TL olan tablet Temu'da 168 TL.

Addison TP-161 Stantlı Tablet

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Regular Fit Blazer Yelek

DeFacto Regular Fit Blazer Yelek

Şık ve modern görünüme sahip yelek her ortama uygun. İster toplantılar ister özel etkinlikleriniz için tercih edebileceğiniz yelek beyaz rengiyle her kombine uygun. 

299 TL olan yeleğin benzeri Temu'da 785 TL.

DeFacto Regular Fit Blazer Yelek

AMAZON

Meyagot Ekmek Pişirme Kalıbı

Meyagot Ekmek Pişirme Kalıbı

Kapaklı ekmek kalıbı ile en lezzetli ekmekleri siz yapacaksınız. Tost ekmeği pişirebileceğiniz kalıp yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş. Bu sayede oldukça dayanıklı. Yapışmaz kaplaması sayesinde pişirdikten sonra ekmekleri kolayca çıkarmak mümkün.

388 TL olan ekmek pişirme kalıbı Temu'da 467 TL.

Meyagot Ekmek Pişirme Kalıbı

AMAZON

Visco Planet Ortopedik Bacak Arası Yastığı

Visco Planet Ortopedik Bacak Arası Yastığı

Yan uyumayı tercih ediyorsanız bu bacak arası yastığını alabilirsiniz. Sizi uyurken rahat ettirecek yastık ile daha iyi bir uyku çekeceksiniz. Destekli bu yastık 25x25 cm. 

379 TL olan yastık Temu'da 382 TL.

Visco Planet Ortopedik Bacak Arası Yastığı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tart Halkası

Tart Halkası

Paslanmaz çelik halkalar 8 tane geliyor. Tart yaparken çok ihtiyacınız olacak bu halkalar 10 cm ve 8 cm çapında. Tart dışında mini pastalar yapmanızı da sağlayan halkalar her mutfakta olmalı!

259 TL olan halkalar Temu'da 299 TL.

Tart Halkası

AMAZON
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Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu Oyuncağı

Otomatik Hareket Eden Akıllı Kedi Topu Oyuncağı

Kedilerinizi oyalayacak bir oyuncak arıyorsanız bu otomatik hareket eden kedi oyuncağını alabilirsiniz. Kendi kendine hareket eden kedi topu oyuncağı oldukça sağlam. Kedinizin dikkatini çeken oyuncak kedili her eve şart!

Oyuncağın şarjı bitti çılgın tekirimizin de kimseye saldıracak gücü kalmadı. 4 aylık minik devi bile pes ettirdi. Hareketli oyuncakları seven, saldırma ve avlanma içgüdüsü yüksek kediler için ideal bir oyuncak. Aldığıma çok memnunum.

Prime fırsatlarından olan oyuncak 199 TL. Temu'da ise 216 TL.

Otomatik Kedi Topu Oyuncağı

AMAZON

Mini Taşınabilir Mop Cam Silecek

Mini Taşınabilir Mop Cam Silecek

Taşınabilir bu sileceği kullanmak çok kolay. Camları, tezgahı ve ocakları silmek için kullanabileceğiniz ürünle her yeri kolayca temizleyebilirsiniz. Güçlü emici mop, sıkma özelliğiyle işlerinizi kolaylaştırıyor.

495 TL olan silecek Temu'da 623 TL.

Mini Taşınabilir Mop Cam Silecek

AMAZON

Herniks Otomatik Su Pınarı

Herniks Otomatik Su Pınarı

2.5 litrelik su pınarı kedilerin en sevdikleri şeylerden. Köpekler için de kullanılabilen su pınarı geniş haznesiyle uzun süre kullanılabiliyor. Akıllı uyarı sistemi de olan su pınarının temizlenmesi oldukça kolay.

%5 indirime giren su pınarı 569 TL. Temu'da ise 734 TL.

Herniks Otomatik Su Pınarı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

İçinde 24 tane olan sette ihtiyacınız olan her renk var. Çocuklardan yetişkinlere herkesin alabileceği kalem seti ile boyamalarınız çok daha renkli! Çift uçlu tasarımı olan kalemlerin bir tarafı 0,4 mm, diğer tarafı ise 1-2 mm.

233 TL olan kalem seti Temu'da 648 TL.

Halobios Çift Fırçalı Kalem Seti

AMAZON

SisBroo Bitki Saksı Matı

SisBroo Bitki Saksı Matı

Bitki topraklarınızı evinizde değiştirirken etrafa saçılmasından şikayetçiyseniz bu mat tam size göre. 68x68 cm genişliğindeki mat ile etraf pislenmiyor. Su geçirmez olduğu için çok kullanışlı.

227 TL olan mat Temu'da 335 TL.

SisBroo Bitki Saksı Matı

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