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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.09.2024 - 10:33

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Orret Home Ayarlanabilir Pasta Kalıbı

Orret Home Ayarlanabilir Pasta Kalıbı

Paslanmaz çelik pasta kalıbı pasta yapan herkese lazım. Ayarlanabildiği için istediğiniz boyutta pastalar yapabiliyorsunuz. Kare ya da dikdörtgen pastalar için alabileceğiniz kalıp mutfakta çok işinize yarayacak.

Prime fırsatlarından olan kalıp Amazon'da 206 TL, Temu'da 223 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Gümüş Yıldız Bileklik

Gümüş Yıldız Bileklik

925 ayar gümüş bileklik çok şık duruyor. Üzerinde yıldızlar olan bileklik hipoalerjenik bir bileklik. Zarif bu bilekliği ister günlük ister özel etkinliklerde takabilirsiniz.

420 TL olan bilekliğin benzeri Temu'da 744 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

KNY 2125205335 Apple Watch 38 MM Renkli Silikon Kayışı

KNY 2125205335 Apple Watch 38 MM Renkli Silikon Kayışı

Apple Watch'a göre olan bu kayış silikon. Kırmızı rengi olan saat kayışının rengi solmuyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen kayış bileğinizi rahatsız etmiyor.

99 TL olan kayışın benzeri Temu'da 163 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

SNAGAROG 2 Adet Makaron Pişirme Matı

SNAGAROG 2 Adet Makaron Pişirme Matı

2 tane gelen mat makaron yapmak için ideal. Üzerinde 48 tane kalıp olan matı sadece makaron değil, beze gibi başka tarifler için de kullanabilirsiniz. 39x28,6 cm boyutlarındaki mat gıda pişirmeye uygun.

177 TL olan matlar Temu'da 259 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Kadın Kalın Sandalet

Kadın Kalın Sandalet

Sarı rengiyle oldukça dikkat çekici sandalet günlük için ideal. Çok tarz duran sandaletler kombinlerinizin star parçası olacak. Rahat sandaletleri her yere giderken giyebilirsiniz.

294 TL olan sandaletlerin benzeri Temu'da 497 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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UV Korumalı Şemsiye

UV Korumalı Şemsiye

Rüzgar geçirmeyen şemsiyenin aynı zamanda UV koruması var. Katlanır olduğu için kolayca taşınabiliyor. Her yere yanınızda götürebileceğiniz şemsiye yağmurlu günlerde hep sizin yanınızda olacak!

396 TL olan şemsiye Temu'da 438 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Yüksek Bel Yoga Taytı

Yüksek Bel Yoga Taytı

Spor yaparken giyilebilecek yoga taytı yumuşak dokulu. Sıcak tutan yapısıyla beğenebileceğiniz taytın başka renkleri de var. Makinede yıkanabildiği için temizliği de oldukça kolay.

Çok pahalı muadilleri ile rahat kapışır dokusu, bedeni sarması toparlaması çok iyi. Kendi bedeninizi tercih edebilirsiniz, tam kalıp ürün.

264 TL olan tayt Temu'da 283 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Milleniva Cepli Gözlük Kılıfı

Milleniva Cepli Gözlük Kılıfı

Suni deriden yapılan bu kılıf ile gözlükleriniz çok daha iyi korunuyor. Hem şık hem kullanışlı kılıfın boyutları 6x16 cm. Farklı 4 rengi olan kılıfı gözlüğü olan herkes almalı!

Temiz kaliteli bir ürün, beklentimi fazlası ile karşıladı.

119 TL olan gözlük kılıfının benzeri 219 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Çilek Desenli Önlük

Çilek Desenli Önlük

Evde önlüğünüz yoksa alabileceğiniz önlük oldukça rahat. Önünde cep olan önlük çok güzel duruyor. 

283 TL olan önlüğün benzeri bir önlük Temu'da 295 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Under Armour Fitilli Ponponlu Bere

Under Armour Fitilli Ponponlu Bere

Fitilli model bere kış için ideal. Ponponuyla çok tatlı duran bere siyah renkli. Yumuşak bere başınızı hiç rahatsız etmiyor. Üzerinde logo olan berenin size çok yakışacağı kesin!

Fırsat ürünlerinden olan bere 267 TL, Temu'da 294 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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