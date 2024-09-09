Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

Paslanmaz çelik pasta kalıbı pasta yapan herkese lazım. Ayarlanabildiği için istediğiniz boyutta pastalar yapabiliyorsunuz. Kare ya da dikdörtgen pastalar için alabileceğiniz kalıp mutfakta çok işinize yarayacak.

Prime fırsatlarından olan kalıp Amazon'da 206 TL, Temu'da 223 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.