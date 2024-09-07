Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

4 katlı bu ayakkabılık her eve lazım. Masif ahşap ayakkabılık hem kaliteli hem de şık. 8 çift ayakkabı sığabilen ayakkabılık ile eviniz çok daha düzenli olacak.

249 TL olan ayakkabılık Temu'da 279 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.