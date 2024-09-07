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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 14:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Seowood Masif Ahşap Ayakkabılık

Seowood Masif Ahşap Ayakkabılık

4 katlı bu ayakkabılık her eve lazım. Masif ahşap ayakkabılık hem kaliteli hem de şık. 8 çift ayakkabı sığabilen ayakkabılık ile eviniz çok daha düzenli olacak.

249 TL olan ayakkabılık Temu'da 279 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lovasy Erkek İki Parçalı Pijama Takımı

Lovasy Erkek İki Parçalı Pijama Takımı

2 parçalı takım uzun kollu. Kış için uygun pijama takımı şık duruyor. Ev kıyafeti olarak tercih edebileceğiniz takım yüksek kaliteli kumaştan üretilmiş. 

Kumaş kalitesi beklediğimden daha iyi yumuşak. Çok hızlı elime ulaştı. Teşekkürler AMAZON.

296 TL olan pijama takımı Temu'da 392 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Rattan Depolama Kalem Tutacağı

Rattan Depolama Kalem Tutacağı

Rattan bu kalem tutacağı çok tarz duruyor. Kalemlerinizi içine koyacağınız bu ürün çok güzel. 10x7.5 cm bu kalemlik masaya koyulabilir.  

296 TL olan kalemlik 343 TL. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Oversize Fit Gömlek

DeFacto Kadın Oversize Fit Gömlek

%100 pamuk gömlek uzun kollu. Oversize gömlek çok şık duruyor. Kotlarınızın üstüne yakışacak gömleği etekle de giyebilirsiniz.

Prime fırsatlarından olan gömlek 385 TL. Gömlek Temu'da 455 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

ByBaby Plaj Çantası

ByBaby Plaj Çantası

Plaj çantanız yoksa bu çanta kaçmaz. Büyük boy cepleri olan çantanın birçok cebi var. Anahtar koyma yeri bile olan çanta denizde size çok yardımcı olacak. 

Çok gözlü sağlam. Her gün havuza gidiyoruz, 5 kişilik malzeme alıyor.

%5 indirime giren çanta 237 TL. Temu'da benzeri ise 297 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Koton Gömlek Ceket

Koton Gömlek Ceket

Uzun kollu bu ceket çok şık duruyor. Kışın ya da sonbaharda giyebileceğiniz ceket etekle veya pantolonla kombinlenebilir. 

Ürün görsellerdeki gibi indirimde aldığım ücret oldukça uygundu. Biraz fazla oversize ancak küçük bir tadilat ile gayet güzel olacaktır.

413 TL olan ceketin benzeri Temu'da 906 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

VTASQ Futbol Kramponu

VTASQ Futbol Kramponu

Futbol oynarken giyilen kramponlar rahat olduğu kadar şık. Futbol oynarken sizi rahat ettirecek kramponu çok futbol oynayan biriyseniz mutlaka alın deriz! Bu kramponun hem erkeklere hem kadınlara uygun bir tasarımı var.

469 TL olan kramponun benzeri Temu'da 1.069 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

TY1 BOX UP Organizer

TY1 BOX UP Organizer

3 çekmeceli organizer ile makyaj malzemelerinize düzen geliyor. Makyaj malzemeleri dışında başka eşyalarınızı da düzene sokan organizer her eve lazım!

%8 indirimde olan organizer 229 TL. Temu'da ise benzer çekmeceli bir organizer 308 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Metallica Concept Sahra Siyah Raf

Metallica Concept Sahra Siyah Raf

4 katlı raf banyoda, mutfakta ya da antrede kullanılabilir. Düzenleyici bu raf sayesinde eşyalarınız daha toplu duracak. 

710 TL olan rafın benzeri Temu'da 926 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Youery 4 Mini Sos Şişesi

Youery 4 Mini Sos Şişesi

Soslarınızı şık bir şekilde sunmak istiyorsanız bu sos şişelerini alabilirsiniz. Her sos şişesinin 25 ml kapasitesi var. Pikniklere de yanınızda götürebileceğiniz sos şişeleri sert plastik olduğu için oldukça kaliteli.

146 TL olan sos şişesi Temu'da 162 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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