Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

İçinde 80 tane domino taşı olan oyuncak seti çocukların motor becerileri için ideal bir set. Işığı ve sesi olan oyuncak çok ilgi çekici. Çocuklar için iyi bir oyuncak olan set güzel bir hediye olabilir.

364 TL olan oyuncak Temu'da 485 TL.

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