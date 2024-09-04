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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 4 Eylül 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 12:09

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Besylruy Domino Tren Oyuncak Seti

Besylruy Domino Tren Oyuncak Seti

İçinde 80 tane domino taşı olan oyuncak seti çocukların motor becerileri için ideal bir set. Işığı ve sesi olan oyuncak çok ilgi çekici. Çocuklar için iyi bir oyuncak olan set güzel bir hediye olabilir.

364 TL olan oyuncak Temu'da 485 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

XIBANY Uzun Kıvırcık Saç Peruk

XIBANY Uzun Kıvırcık Saç Peruk

Dalgalı görünümü olan peruk gerçekten farksız. Günlük olarak kullanabileceğiniz peruk yüksek kaliteli. Başınıza kolayca uyacak peruk nefes alabiliyor. Bu peruğu yıkaması oldukça kolay.

987 TL olan peruğun benzeri Temu'da 1.079 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Robeve Ovmalı ve Isıtmalı Boyun Masaj Aleti

Robeve Ovmalı ve Isıtmalı Boyun Masaj Aleti

Yorgun işten döndükten sonra bir masaj iyi gelmez mi? Bu boyun masaj aleti ovmalı ve ısıtmalı bir model. Masaj aleti çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. 8'li yoğurma başlığı sayesinde etkili bir masaj yapıyor.

Masajı süper.

799 TL olan masaj aleti Temu'da 1.079 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Hatstar Üniseks Nerd Güneş Gözlüğü

Hatstar Üniseks Nerd Güneş Gözlüğü

Aynalı model güneş gözlüğü hem erkekler hem kadınlara uygun. Kaliteli duran gözlük retro bir model. Yazın çok ihtiyaç duyacağınız güneş gözlüğü çok şık bir ürün. Kombinlerinizin star parçası olacak gözlüğü kaçırmayın deriz!

117 TL olan gözlüğün benzeri Temu'da 157 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Bağcıklı Spor Ayakkabı

DeFacto Kadın Bağcıklı Spor Ayakkabı

Herkesin beğeneceği spor ayakkabı klasik bir model. Bağcıklı spor ayakkabı rahat olduğu kadar şık.

223 TL olan ayakkabının benzerinin Temu fiyatı 316 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON
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9 Bölmeli Çay Kahve Saklama Kutusu

9 Bölmeli Çay Kahve Saklama Kutusu

Çaylarınızı en düzenli şekilde saklamanızı sağlayacak kutunun 9 bölmesi var. Ahşap kutu hem çaylarınızı düzenliyor hem de şık bir görüntü sunuyor. Poşet çayları saklarken şeffaf kapağı sayesinde içinde ne olduğunu görebiliyorsunuz.

407 TL olan kutu Temu'da 677 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

DeFacto Jogger Uzun Boy Eşofman Altı

DeFacto Jogger Uzun Boy Eşofman Altı

Standart model eşofman altının esnek bantlı paçası var. Kalın kumaşı olan eşofman altı kış için ideal.

Rahat kalıp, ben M beden aldım. İçi polarlı yumuşacık. Kaliteli ürün, herkese tavsiye ederim, üstelik indirimdeydi. 😊

189 TL olan eşofman altının açık moru Temu'da 354 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Paşabahçe Bamboo Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz

Paşabahçe Bamboo Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz

Ahşap kapalı cam kavanoz 1.48 litre kapasitede. Şeffaf olduğu için ne koyduğunuzu görebileceğiniz kavanoz çok kaliteli ve şık duruyor.

Çok İnce ve zarif duruyor cam kavanozlardaki bulanık durma sorunu bu üründe yok, bambu kapağı da kaliteli...

Prime fırsatlarında 148 TL olan kavanozun benzeri Temu'da 217 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Hasır İpi

Hasır İpi

100 metrelik ipi her yerde kullanmak mümkün. Birçok farklı alanda kullanılabilen jüt ipe ihtiyacınız varsa uygun fiyatlı şekilde alabilirsiniz.

83 TL olan ip Temu'da 182 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Su Geçirmez Etiket

Su Geçirmez Etiket

Kendinden yapışkanlı bu etiketler her eve lazım. 120 tane gelen etiketlerin üstüne kendinize göre yazı yazabiliyorsunuz. Kavanozlara yapıştırabileceğiniz etiket sayesinde her şey çok daha düzenli olacak!

112 TL etiketler Temu'da 190 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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