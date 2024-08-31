Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Cam pipetli bardak çok şık duruyor. Çizgili bardağın kendi pipeti de var. Kapağı olduğu için rahat kullanabileceğiniz bardakla her şeyi içebilirsiniz. 600 ml kapasiteli bardak herkesin çok hoşuna gidecek.

99 TL pipetli bardak Temu'da 252 TL.

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