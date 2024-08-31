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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 31 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 16:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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NORTIV Kar Botu

NORTIV Kar Botu

İçinde peluş astar olan kar botu kış için ideal botlardan. Konforlu bot oldukça dayanıklı. Darbe emici kar botu ile yürüyüşe çıktığınızda rahat edeceksiniz.  

647 TL olan botun benzeri Temu'da 714 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

MISS & MR BM Unicorn Elbise

MISS & MR BM Unicorn Elbise

Prenses kostümü bu elbise çocukların çok hoşuna gidecek. Birçok yaş için uygun elbise rahat ve şık. Doğum günleri ya da partiler için ideal bir elbise olacak bu ürün yanında taçla birlikte geliyor.

498 TL olan elbise Temu'da 709 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Seagrass Saklama Sepeti

Seagrass Saklama Sepeti

Dikdörtgen raf sepeti evde her yerde kullanılabilir. Doğal dokuma bu sepet 42x14x9 cm boyutlarında. %100 doğal dokuma olan sepet eve şıklık getiriyor. 

286 TL olan saklama sepeti Temu'da 362 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Arawat Çift Cidarlı Bardak

Arawat Çift Cidarlı Bardak

Çift cidarlı bardak çok güzel duruyor. 2'li gelen bardaklar en sevdiğiniz bardaklardan olacak. Kahve içmek için bardak arıyorsanız bu ürünleri tercih edebilirsiniz.

448 TL olan bardaklar Temu'da 470 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Pinterest Model Origami Çizgili Mika Kapaklı Cam Pipetli Bardak

Pinterest Model Origami Çizgili Mika Kapaklı Cam Pipetli Bardak

Cam pipetli bardak çok şık duruyor. Çizgili bardağın kendi pipeti de var. Kapağı olduğu için rahat kullanabileceğiniz bardakla her şeyi içebilirsiniz. 600 ml kapasiteli bardak herkesin çok hoşuna gidecek. 

99 TL pipetli bardak Temu'da 252 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Kavanoz

Bambu Kapaklı Borosilikat Cam Kavanoz

550 ml kavanoz mutfakta her şey için kullanılabilir. Borosilikat camdan yapılan kavanoz baharatlık ya da erzak kabı olarak uygun. İçinde kaşığı da olan kavanozlar çok şık duruyor.

155 TL olan kavanozun Temu'da fiyatı 170 TL.

Bu ürün için tıklayın.

LTB Kapüşonlu Hırka

LTB Kapüşonlu Hırka

Okulda veya evde giyebileceğiniz hırka gri rengiyle her şeye kolayca uyuyor. Rahat hırkanın kapüşonu da var. LTB arması ile şık bir görünüme sahip hırkayı okul başlamadan alın deriz.

Bu hırka Amazon'da 300 lira, Temu'da ise benzeri 398 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

ZWJD Yastık Kılıfı

ZWJD Yastık Kılıfı

30x50 cm boyutlarındaki yastık kılıfı 4 tane geliyor. Dekoratif kılıflar evinize şıklık getirecek. Koltuk üstlerine çok yakışacak kılıflarının görünmez fermuarı var. Takıp çıkması kolay kılıflar makinede yıkanabiliyor.

440 TL olan yastık kılıfının benzeri Temu'da 556 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

BESTYASH Bileklik

BESTYASH Bileklik

İnci bileklik çok güzel bir model. İster spor ister şık bir kombin yapın her kombinin bu bilekliğe çok yakışacağı kesin.

576 TL olan bilekliğin benzeri Temu'da 874 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Çamaşır Torbası Seti

Çamaşır Torbası Seti

7 tane gelen çamaşır torbaları ile artık her şeyinizi rahat rahat yıkayabilirsiniz. Çorap, sütyen ve iç çamaşırlarını yıkamak için gerekli torba seti oldukça dayanıklı.

415 TL olan setin 6'lı olanı Temu'da 470 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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