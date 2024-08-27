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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 12:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 27.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Lirazon Basmalı Süngerlik

Lirazon Basmalı Süngerlik

Deterjan haznesi olan süngerlik mutfakta işinizi baya kolaylaştırıyor. Süngerle birlikte geldiği için avantajlı süngerlik her mutfağa lazım. 650 ml hazneli süngerliğin içine her türlü sıvı sabun veya deterjan koyabilirsiniz.

149 TL olan süngerlik Temu'da 183 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Pratik Kolay Ev Tipi Yaprak Dolma Sarma Makinesi

Pratik Kolay Ev Tipi Yaprak Dolma Sarma Makinesi

Sarma yaparken işinizi çok kolaylaştıracak sarma makinesi ile kolayca dolma yapmak mümkün. Yaprağı ve içi koyduktan sonra düzgünce saran makine sayesinde sarmalarınız artık hep aynı boyda oluyor. 

Omuz ağrısı yok, yüzde elli zaman tasarrufu sağlıyor. Kalem gibi sarmalar, inanılmaz pratik . Millet nesini beğenmiyor anlamadım. Gevşek falan da sarmıyor, Birkaç pratikten sonra içini nasıl ayarlayacağını öğrenince müthiş bir şey. Dedim ya belediye önündeki amcaların önünde saygıyla eğiliyorum.

149 TL olan sarma makinesi Temu'da 164 TL.

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AMAZON

Makyaj Fırçası Temizleyici

Makyaj Fırçası Temizleyici

Makyaj fırçalarınızı temizlemek zor geliyorsa bu temizleyici tam size göre. Nasıl temizlediğini görmeniz için şeffaf olan temizleyici size zaman kazandırıyor. Fırçaları temizleyen ve iyice kurutan temizleyici sayesinde fırçalarınız çok daha uzun ömürlü oluyor.

575 TL olan temizleyicinin Temu fiyatı 684 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Saplı Paslanmaz Çelik Huni

Saplı Paslanmaz Çelik Huni

Paslanmaz çelik huni ile mutfakta işleriniz kolaylaşıyor. Şişelere ve bidonlara uygun ağzı sayesinde bir şeyleri aktarmak çok daha rahat.

Amazon'da 232 TL olan huninin Temu fiyatı 257 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Noel kurabiye Kalıbı Seti

Noel kurabiye Kalıbı Seti

30 tane gelen kurabiye kalıpları her eve lazım. Çeşit çeşit kurabiye yaparken ihtiyacınız olacak kalıpların temizliği de oldukça kolay. 

236 TL olan kurabiye kalıplarının Temu'da fiyatı 284 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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MIXCUT Araba Direksiyon Tepsisi

MIXCUT Araba Direksiyon Tepsisi

Arabanızı daha işlevsel hale getirecek direksiyon tepsisinde yemek yiyebilir ya da başka amaçlarla kullanabilirsiniz. Hızlı ve kolay kurulumu olan tepsi oldukça dayanıklı. 

510 TL olan tepsi Temu'da 618 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Orret Home Ayarlanabilir Pasta Kalıbı

Orret Home Ayarlanabilir Pasta Kalıbı

Paslanmaz çelik olduğu için dayanıklı pasta kalıbı ile en güzel pastaları siz yapacaksınız. Ayarlanabilir olduğu için kendi isteğinize göre pasta büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. 

Ürünü beğendim. Uzun uğraşlar sonucunda tam istediğim gibi bir pasta kalıbı aldım. Paslanmaz. Aldığım ürünlerde özellikle göndericinin AMAZON olduğu ve markanın da yabancı olduğu ürünleri tercih ediyorum. Çünkü Türk firmalarına ve Türk alışveriş sitelerine asla güvenim kalmadı. Amazon'da ürünü iade etsem de adamlar tık diye paramı iade ediyor gözüm arkada kalmıyor. TEŞEKKÜRLER AMAZON👏

167 TL olan pasta kalıbı Temu'da 183 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Makkam Home Hamur Matı

Makkam Home Hamur Matı

50x45 cm boyutlarındaki mat sayesinde evde her yerde hamur açmanız mümkün. Hamuru rahat açmanızı sağlayacak mat sayesinde mutfakta etraf pislenmiyor. 

Diğer matlarla fiyat konusunda ebadına göre çok uygun ve ürün kaliteli belirtilen zamandan önce teslim edildi, ince diyen olmuş ama gayet iyi bu fiyata daha iyisi olamaz satıcıya çok teşekkür ederim ve ürünü kesinlikle tavsiye ederim

105 TL olan hamur matı Temu'da 133 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

GAOEEIN 3'ü 1 arada Toz Üfleyici

GAOEEIN 3'ü 1 arada Toz Üfleyici

9000 Pa emiş gücü olan el süpürgesi taşınabilir olduğu için kolayca kullanılabiliyor. 120 Watt motorlu ürün tozları kolayca topluyor. 3'ü 1 arada işlevi olan süpürge USB ile şarj edilebilir. 

793 TL olan süpürge Temu'da 947 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Freegreen Dilimleyici

Freegreen Dilimleyici

Mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak doğrayıcı ile sebze ve meyveleri ince ince dilimleyebiliyorsunuz. Pratik doğrayıcı oldukça dayanıklı. İçinde farklı farklı kesme stilleri olan doğrayıcının dilim kalınlığını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 

326 TL olan dilimleyicinin benzeri Temu'da 439 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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