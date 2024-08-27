Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 27 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Paslanmaz çelik olduğu için dayanıklı pasta kalıbı ile en güzel pastaları siz yapacaksınız. Ayarlanabilir olduğu için kendi isteğinize göre pasta büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz.

Ürünü beğendim. Uzun uğraşlar sonucunda tam istediğim gibi bir pasta kalıbı aldım. Paslanmaz. Aldığım ürünlerde özellikle göndericinin AMAZON olduğu ve markanın da yabancı olduğu ürünleri tercih ediyorum. Çünkü Türk firmalarına ve Türk alışveriş sitelerine asla güvenim kalmadı. Amazon'da ürünü iade etsem de adamlar tık diye paramı iade ediyor gözüm arkada kalmıyor. TEŞEKKÜRLER AMAZON👏

167 TL olan pasta kalıbı Temu'da 183 TL.

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