Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Güzel bir hediye olabilecek kolyenin ucunda yonca var. Şık duran kolye farklı kombinlere yakışıyor. Cilt dostu kolye uzun süre dayanıklı. Zarif bir duruşu olan kolyeyi sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz.

Kolyenin Amazon fiyatı 203 TL. Temu'da ise fiyatı 278 TL.

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