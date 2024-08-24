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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 24 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 13:39

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 24.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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ZCSXK Yonca Kolye

ZCSXK Yonca Kolye

Güzel bir hediye olabilecek kolyenin ucunda yonca var. Şık duran kolye farklı kombinlere yakışıyor. Cilt dostu kolye uzun süre dayanıklı. Zarif bir duruşu olan kolyeyi sevdiklerinize hediye olarak da alabilirsiniz.

Kolyenin Amazon fiyatı 203 TL. Temu'da ise fiyatı 278 TL.

Bu kolyeyi hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Maxx Wheels Off Road Arabalar

Maxx Wheels Off Road Arabalar

Çocuğunuz için alabileceğiniz bu arabayı kendi koleksiyonunuz için de düşünebilirsiniz. Birçok rengi olan arabalara hem siz hem çocuğunuz bayılacak. 

190 TL araba Temu'da 190,49 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Siyah Los Angeles Baskı Detaylı Crop T-shirt

Siyah Los Angeles Baskı Detaylı Crop T-shirt

Croplar son zamanlarda çok moda. Bu siyah crop her şeyin üstüne uyuyor. Los Angeles baskısı olan tişört yazın en sevdiğiniz parça olacak. Spor bir tarzınız varsa bu tişörte bayılacaksınız.

Baskılı crop 109 TL. Temu'da baskısı farklı benzer bir tişört ise 217 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Origami Çizgili Desenli Cam Bardak

Origami Çizgili Desenli Cam Bardak

Çizgili bu bardakların olmadığı kimse yok. 2 tane gelen bardakların her biri 250 ml kapasitede. Isıya dayanıklı olduğu için rahat bardaklar genelde kahve sunumu için kullanılıyor. 

249 TL olan bardakların Temu fiyatı ise 257 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Miqio Tasarım Cam Bardak Altlığı

Miqio Tasarım Cam Bardak Altlığı

Keçeden yapılan bu altlıklar çok şık duruyor. Yıkanabildikleri için çok kullanışlı olan altlıklar 10 tane geliyor. Kare ve yuvarlak çeşitleri olan altıkların ayrıca 4 ayrı rengi var.

Bu altlıklar 136 TL, Temu'da ise farklı model keçe altlıklar 199 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Çok Fonksiyonlu Araba Köpek Koruma Korkuluğu

Çok Fonksiyonlu Araba Köpek Koruma Korkuluğu

Köpeğinizle beraber güvenli bir yolculuk yapmak için bu ürün şart. Arka koltuğu ayıran file sayesinde köpeğiniz öne gelmiyor ve sizin dikkatinizi dağıtmıyor. Köpeği olan herkesin alması gereken fileyi kaçırmayın deriz!

347 lira olan file Temu'da 427 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Pastel Renk Saç Tokası

Pastel Renk Saç Tokası

İçinde 6 tane olan saç tokaları mandal model. 8 cm'lik tokalar siyah, krem ve kahve renginde. En rahat tokalardan olan bu model uzun ve kısa saçlar için uygun. 

141 TL olan tokaların benzeri Temu'da 171 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Voarge Isıya Dayanıklı Fırın Eldiveni

Voarge Isıya Dayanıklı Fırın Eldiveni

Isıya dayanıklı fırın eldiveninin içinde silikon var. Üstü ise kalınlaştırılmış kumaştan yapılmış. Bu sayede elleriniz hiç yanmıyor. Hem şık hem kullanışlı fırın eldiveni her mutfağa lazım!

Gerçekten muhteşem bir ürün. İç taraftaki silikon malzeme en sıcak ürünlerde bile ısıyı hissettirmiyor ve esnek olduğundan kullanımı çok kolay. Korkmadan dokunabiliyorum.

168 TL olan fırın eldivenlerinin Temu fiyatı 199 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Telefon Raflı Tuvalet Kağıtlık

Telefon Raflı Tuvalet Kağıtlık

Telefon rafı olan tuvalet kağıdı çok kullanışlı. Metal mat siyah rengi olan ürünün alt katına tuvalet kağıdı, üst katına ise telefon koyulabilir. Hızlı şekilde monte edilebilen ürün çok güzel.

94 TL olan tuvalet kağıtlığı Temu'da 145 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Juo Katlanır Masaüstü Telefon Tutucu Stand

Juo Katlanır Masaüstü Telefon Tutucu Stand

Katlanır model telefon tutucunun birçok rengi var. Katlanır olduğu için her yere yanınızda götürebiliyorsunuz. ABS plastikten yapılan standın yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz.

Temu'da bu telefon standı 81 TL. Amazon'da ise 79 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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