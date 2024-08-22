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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 11:55

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 22.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Porsima Akordiyon Çöp Kovası

Porsima Akordiyon Çöp Kovası

Mutfak için ideal çöp kovası kolayca dolap kapağına asılabiliyor. Katlanabildiği için kullanımı çok rahat çöp kovası 6 litre. Tezgahta bir çöp kutusuna ihtiyacınız varsa bu ürünü düşünebilirsiniz.

209 TL olan çöp kovası Temu'da 280 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Valkyrie Metal Kavanoz Kapağı Açıcı

Valkyrie Metal Kavanoz Kapağı Açıcı

Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanabileceğiniz kavanoz kapağı açıcı ile artık evde kavanoz açmak olay olmaktan çıkıyor. Kullanımı çok kolay ürün yaşlıların kullanımına da çok uygun.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan kavanoz açıcı 167 TL, Temu'da ise bu ürün 182 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

HUAYUWA Elektrikli Paspas Başlığı

HUAYUWA Elektrikli Paspas Başlığı

Dyson V7, V8, V10 ve V11 için uygun paspas başlığı kaliteli plastik malzemelerden yapılmış. Süpürgeye tam uyan başlığın su tankı doldurularak temizlik yapabiliyorsunuz.

871 TL olan paspas başlığı Temu'da 874 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Pratik Wow Tencere Süzgeci

Pratik Wow Tencere Süzgeci

Makarna süzerken zorlanıyorsanız bu ürün size şart. BPA içermeyen süzgeç gıda için uygun. Makarna süzmeyi kolaylaştıran bu süzgeç kaçmaz!

119 TL olan süzgecin Temu fiyatı 136 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

iDock N29-3-Gümüş Aluminyum Bilgisayar Standı

iDock N29-3-Gümüş Aluminyum Bilgisayar Standı

Gümüş renkli stant Macbook için uygun. Katlanabildiği için kolayca taşınan standın yüzeyindeki silikon pedler bilgisayarınızın kaymasını önlüyor. 6 kademeli yükseklik ve açı ayarı olan stant bilgisayarın hava akışını artırıyor.

Öncelikle ürünümü oldukça sağlam bir şekilde paketleyerek gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Sonra ürünümü vadettikleri sürede hızlıca gönderdikleri için yine çok teşekkür ederim. Ayrıca bu kadar kaliteli bir ürün sattıkları için yine çok teşekkür ederim. Ve son olarak faturalandırma konusundaki sıkıntılarımı ivedilikle çözdükleri için yeniden çok teşekkür ederim. Her yönüyle dört dörtlük ve oldukça güvenilir bir satıcı ve ürün.

Temu'da 799 TL olan stant Amazon'da 699 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Araba Ön Camı Şemsiyesi

Araba Ön Camı Şemsiyesi

Arabada güneşlik şart. UV ışınlarının %99,9'unu engelleyen ön cam şemsiyesi ile arabanızı koruyabilirsiniz. Camın tamamını kaplayan ürünün açılıp kapanması çok rahat.

175 TL olan araba güneşliği Temu'da 218 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Evoni Body

Evoni Body

Uzun kollu body kombinlerinize çok yakışacak. Tulum şeklindeki body siyah rengiyle her şeye yakışıyor. 

166 TL olan body'nin benzeri Temu'da 267 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

MaNMaNing Sevimli Bileklik

MaNMaNing Sevimli Bileklik

Zarif bilekliği kendinize ya da sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz. Kristal taşları olan bilekliğin ucunda papatya detayı var.

Tatlı bilekliğin fiyatı 155 TL. Temu'da ise 247 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

LED Metal Masa Lambası

LED Metal Masa Lambası

Bu masa lambası çok şık. Modern masa lambası her odaya çok yakışıyor. Geniş alanı aydınlatan masa lambasını C tip şarj aleti ile kullanmak mümkün. 

463 TL olan lambanın benzeri Temu'da 497 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Haegs Portatif Küçük Masa

Haegs Portatif Küçük Masa

Portatif masayı istediğiniz her yere yanınızda götürebilirsiniz. Piknik, kamp ya da plajlarda çok kullanışlı olacak masa 700 gram ağırlığında. Katlanan masayı her yere götürmek çok kolay.

Temu'da 773 TL olan masanın Amazon fiyatı 619 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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