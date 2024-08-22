Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 22 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanabileceğiniz kavanoz kapağı açıcı ile artık evde kavanoz açmak olay olmaktan çıkıyor. Kullanımı çok kolay ürün yaşlıların kullanımına da çok uygun.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan kavanoz açıcı 167 TL, Temu'da ise bu ürün 182 TL.

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