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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 20 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 11:13

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Araç Bardaklık Aparatı

Araç Bardaklık Aparatı

Koltuk yanına koyulabilen aparat sayesinde arabada içeceklerinizi elinizde tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Arabanızı daha kullanışlı hale getirecek aparatı ön koltukla el freni arasına koyabiliyorsunuz. 

Araçta bir eksiği gideriyor.

149 TL olan aparat Temu'da 169 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Dymo Omega Etiket Kabartma Aleti

Dymo Omega Etiket Kabartma Aleti

Evde her şeye etiket yapıştırmak istiyorsanız almanız gereken etiket cihazı ile kendi etiketlerinizi kendiniz yapacaksınız. Okulda, evde ya da ofiste işinize yarayacak etiket makinesini gören herkes almak isteyecek.

Prime fırsatlarından olan etiket makinesi Amazon'da 449 TL, Temu'da ise 502 TL.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

AMAZON

JUNMEIDO Projektör Tutucu

JUNMEIDO Projektör Tutucu

Projektörü tavana asmak için ihtiyacınız olan ürün sayesinde istediğiniz yere projeksiyonu kurabileceksiniz. Sağlam malzemeden yapılan projeksiyon tutucusu uzun yıllar kullanılabilir. Kolayca kurulabilen ürün size mükemmel bir film deneyimi yaşatacak.

155 TL olan ürünün Temu fiyatı 244 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

JBL Hoparlör Çantası

JBL Hoparlör Çantası

JBL Flip 6, Flip 5, Flip 4, Flip Essential 2 için uygun çanta sayesinde hoparlörü kolayca taşıyabileceksiniz. Hoparlörünüzü çizilmelere ve hasarlara karşı koruyan çanta su geçirmiyor. Hoparlörünüzü %100 koruyacak çanta aynı zamanda çok şık duruyor.

Ben çok memnun kaldım, gayet koruyucu.

Bu hoparlör çantası 267 TL, Temu'da ise bu çanta 277 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Orret Home Araç Koltuk Arkası Organizer

Orret Home Araç Koltuk Arkası Organizer

Keçeden yapılan organizer arabada koltuk arkasına asılıyor. Arabada size yer açacak organizerde telefon, matara ve peçete için yer var. Birçok bölmesi olduğu için kullanışlı ürün her arabaya şart!

Fırsat ürünlerindeki organizer 152 TL, benzeri Temu'da 172 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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360 Derece Dönebilen Tablet Tutucu

360 Derece Dönebilen Tablet Tutucu

Tabletinizi koyup rahatça kullanabileceğiniz tablet tutucu 360 derece dönebiliyor. Ayarlanabilir yapısıyla işinizi kolaylaştıran tablet tutucuyu istediğiniz şekilde döndürebiliyorsunuz. Esnek ayaklı tutucunun gövdesi metal.

Tablet tutucunun fiyatı 336 TL, Temu'da ise benzer bir ürün 363 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Fancy&Dancy Kadın Pijama Takımı

Fancy&Dancy Kadın Pijama Takımı

Yazın en rahat takımlarından olacak pijama takımı pembe rengiyle çok güzel. Kolsuz üstü ve şort altıyla çok rahat takımı gece uyurken ya da gün içinde giymeniz mümkün.

109 TL olan pijama takımına benzer bir pijama takımı Temu'da 133 TL.

Bu pijama takımına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

NUZAMAS Seyahat Çantası

NUZAMAS Seyahat Çantası

3 tane gelen seyahat çantası şeffaf model. Su geçirmediği için oldukça kullanışlı çantayı seyahat ederken kullanabilirsiniz. Seyahat dışında günlük olarak da kullanabileceğiniz çantalar çok da şık!

Amazon'da 572 TL olan çantalar Temu'da 837 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Muggo Günlük Rahat Kadın Sneaker

Muggo Günlük Rahat Kadın Sneaker

Kalın tabanlı spor ayakkabı beyaz rengiyle çok güzel duruyor. Kombinlerinizin en güzel parçası olacak ayakkabı her kombine uygun. Bağcıklı model ayakkabıyı ister günlük ister özel etkinliklerde giyebilirsiniz.

699 TL spor ayakkabının benzeri Temu'da 819 TL.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Miuno Üniseks Panama Şapkası

Miuno Üniseks Panama Şapkası

Hem erkekler hem kadınlar için uygun şapka çok tarz duruyor. Siyah rengiyle kombinlerinizin hepsine uyacak şapka hasır model. 

Amazon'da 232 TL olan şapka Temu'da 302 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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