Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Silikon bu kap hızlı yemek yiyen köpekler ve kediler için ideal. Köpeğinizin yavaş beslenmesini destekleyen kap sayesinde köpeğiniz yemeğini daha yavaş yiyor ve sindiriyor. Yeme hızını ve miktarını yavaşlatan kap evcil hayvanı olanlar için gerekli bir ürün.

Bu ürün 370 TL iken Temu'da başka modeli 450 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.