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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 18 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 15:02

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 18.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Yavaş Besleyici Mama Kabı

Yavaş Besleyici Mama Kabı

Silikon bu kap hızlı yemek yiyen köpekler ve kediler için ideal. Köpeğinizin yavaş beslenmesini destekleyen kap sayesinde köpeğiniz yemeğini daha yavaş yiyor ve sindiriyor. Yeme hızını ve miktarını yavaşlatan kap evcil hayvanı olanlar için gerekli bir ürün.

Bu ürün 370 TL iken Temu'da başka modeli 450 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Açılır Kapanır Bulaşıklık Tabaklık

Açılır Kapanır Bulaşıklık Tabaklık

Çatal, bıçak ve tabak kurutmaya yarayan ürün oldukça dayanıklı. Su çıkışı sayesinde su siz boşaltmadan oradan dökülüyor. Bulaşık yıkadıktan sonra kurutmanız için bu ürün şart.

Bulaşıklık 359 TL, Temu'da buna benzer bir ürün ise 553 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

Muggo DARJA Kadın Topuklu Bot

Muggo DARJA Kadın Topuklu Bot

Sivri burunlu bot topuklu yapısıyla oldukça şık duruyor. Arkadan fermuarlı bot kombinlerinize çok yakışacak. Kaliteli malzemeden üretildiği için oldukça dayanıklı botun topuk boyu 5 cm.

699 TL olan bota benzer bir bot Temu'da 736 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Lindong Yıldızlı Önlük

Lindong Yıldızlı Önlük

Cepli önlük yemek yaparken çok işe yarıyor. Mutfakta çok kullanışlı önlük aynı zamanda çok güzel duruyor. Kıyafetlerinizi yemek pişirirken korumak istiyorsanız bu önlüğü kaçırmayın.

Önlüğün fiyatı 202 TL, Temu'da ise önlük 334 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Güllüce Ev Tekstil Ürünleri Yastık Kılıfı

Güllüce Ev Tekstil Ürünleri Yastık Kılıfı

2 tane gelen yastık kılıfı 50x70 cm boyutunda. Evinizin dekoruna çok yakışacak yastık kılıfının üzerinde kelebek deseni var. 

Renklerini kalitesini çok beğendim.

80 TL olan yastık kılıfına benzer bir yastık kılıfı Temu'da 148 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Saç Kurutma Havlusu

Saç Kurutma Havlusu

Çocuğunuzun saçını güzelce kurutmak için ihtiyacınız olan saç kurutma havlusu saçları hızlı kurutuyor. Çok da tatlı duran havluya çocuğunuz da bayılacak.

Amazon'da bu havlu 232 TL, Temu'da ise 273 TL.

Bu saç kurutma havlusu için tıklayın.

AMAZON

Porsima Motivasyon Su Matarası

Porsima Motivasyon Su Matarası

Sizi su içmeye motive edecek matara 1500 ml kapasitede. Şeffaf olduğu için oldukça kaliteli duran su matarasını spor yaparken ya da evde su içmek için kullanmanız mümkün.

189 TL olan matara Temu'da 303 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Muggo Alvin Çocuk Spor Ayakkabı

Muggo Alvin Çocuk Spor Ayakkabı

Çocuklar için rahat ayakkabılardan biri olan spor ayakkabı cırtlı model. Bu sayede çocuğunuz kendi giyip çıkarabiliyor. Günlük için ideal ayakkabı oldukça rahat.

Ayakkabının fiyatı 289 TL, Temu'da ise benzer bir model 417 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Balensiz Sporcu Sütyeni

Balensiz Sporcu Sütyeni

Bu sporcu sütyeni oldukça rahat. Yumuşak sütyen nefes alabilir kumaştan üretilmiş. Pedi çıkarılabildiği için istediğiniz zaman çıkarıp tekrar takabiliyorsunuz. 

88 TL olan sporcu sütyeni Temu'da 171 TL.

Kaliteli sporcu sütyenini almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Tencere ve Tava Koruyucuları

Tencere ve Tava Koruyucuları

Toplamda 12 tane olan koruyucular 3 ayrı boyutta geliyor. Çizilmesini istemediğiniz tencere ve tavaların arasına koyabileceğiniz koruyucular keçeden yapılmış. 

150 TL olan koruyucular Temu'da 173 TL.

Bu ürün için tıklayın.

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