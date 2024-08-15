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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 10:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Basic Örgü Bere

Basic Örgü Bere

Basketbol işlemesi olan bere kış için ideal. Başınızı sıcak tutarken şık olmanızı sağlayacak bere kombinlerinizin tamamlayacısı olacak. 

Berenin fiyatı Amazon'da 63 TL, Temu'da ise benzer bir bere 123 TL.

 Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DEASANA Şeffaf Köşe Koruması

DEASANA Şeffaf Köşe Koruması

Çocuklu evlerde olması gereken köşe koruması kolayca takılıp çıkarılabiliyor. Her mobilyaya uyumlu köşe koruması ile eviniz çok daha güvenli. Yüksek kaliteli ürün kolay kolay yıpranmıyor.

20 tane gelen köşe korumasının fiyatı 117 TL. Temu'da ise 128 TL.

Bu korumaları almak için tıklayın.

AMAZON

İndüksiyon Ocak Koruyucu

İndüksiyon Ocak Koruyucu

Ocak koruyucu mat, indüksiyon ocaklar için uygun. Ocağınızı daha iyi koruyan ürün 250 dereceye kadar dayanıklı. Ocağınızı daha uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak koruyucu her eve lazım.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Menmamenma Yuvarlak Kek Teneke

Menmamenma Yuvarlak Kek Teneke

2 tane gelen kek kalıbı ile en lezzetli pastaları yapabileceksiniz. Kolayca çıkarılabildiği için kekleriniz dağılmıyor. Yapışmaz malzemesi sayesinde sizi yormayacak ürün bulaşık makinesine atılabiliyor.

175 TL olan kalıbın Temu fiyatı 323 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

ZAICCI Omuz Askılı Sırt Çantası

ZAICCI Omuz Askılı Sırt Çantası

Erkekler için olan bu sırt çantası çok kullanışlı. Her yere giderken kullanılabilen sırt çantası su geçirmez. Aşınmaya dayanıklı çanta ile birçok eşyanızı taşıyabilirsiniz.

180 TL olan sırt çantası Temu'da 369 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Flipper Diş Fırçası Saklama Kabı

Flipper Diş Fırçası Saklama Kabı

Diş fırçasını saklamak için kullanabileceğiniz bu kap çok tatlı duruyor. Saklama kabı sayesinde diş fırçanız dışarıda kalmıyor. Diş fırçalamayı eğlenceli hale getiren saklama kabına herkes bayılıyor.

159 TL olan Temu'da 167 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Sevimli Minik Kedi Baskılı Seramik Kupa

Sevimli Minik Kedi Baskılı Seramik Kupa

Baskısı gayet güzel kupa, kedi severlerin bayılacağı bir kupa. Bulaşık makinesinde yıkanabilen seramik kupa çok tatlı.

189 TL olan bardak kupa Temu'da 259 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Albishoes Outdoor Kısa Bot

Albishoes Outdoor Kısa Bot

Yürüyüş ayakkabısı çok rahat. Suya dayanıklı bu bot soğuk geçirmiyor. Kışın rahat edeceğiniz bot çok tarz duruyor.

Bu ayakkabı Amazon'da 659 TL. Temu'da ise 691 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Sihirli Silikon Bulaşık Eldiveni

Sihirli Silikon Bulaşık Eldiveni

Tırtıklı bulaşık eldiveni ile bulaşık yıkamak kolaylaşıyor. Silikon bu eldivenler oldukça dayanıklı. Isıya dayanıklı eldivenleri kullanmak çok kolay.

99 TL olan bulaşık eldiveni Temu'da 221 TL.

Bu eldivenler için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Copangle Yıldız Kesici

Copangle Yıldız Kesici

Yıldız kurabiye kalıbı çok tatlı. Evde kurabiye yaparken kullanabileceğiniz kalıplar paslanmaz çelik. 5 parça gelen kurabiye kalıpları ile çocuklarla evde kurabiye yapmak mümkün. 

108 TL olan kurabiye kalıbı 196 TL. 

Bu ürün için tıklayın.

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