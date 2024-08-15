Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Erkekler için olan bu sırt çantası çok kullanışlı. Her yere giderken kullanılabilen sırt çantası su geçirmez. Aşınmaya dayanıklı çanta ile birçok eşyanızı taşıyabilirsiniz.

180 TL olan sırt çantası Temu'da 369 TL.

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