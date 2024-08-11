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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:40

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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BUFFER Plastik Saplı Metal Kedi Köpek Tüy Topak Açıcı Tarak

BUFFER Plastik Saplı Metal Kedi Köpek Tüy Topak Açıcı Tarak

Köpeğinizin ya da kedinizin tüyleri için almanız gereken tarak kıtıkları açmakta oldukça başarılı. Tutuşu gayet rahat tarak uzun tüylü köpeklerde çok işe yarıyor. 

218 TL olan tarak Temu'da 240 TL.

Bu tarağa ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Eva London 50 Adet Saç Lastiği

Eva London 50 Adet Saç Lastiği

Saç lastiklerinden ne kadar çok olursa o kadar iyi. Bu pembe tonlarındaki saç lastikleri 50 tane geliyor. Evde sürekli lastik arama derdine son veren saç lastikleri özellikle çocuklar için ideal.

79 TL olan saç lastik setinin Temu fiyatı 95 TL.

Bu tokalar için tıklayın.

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Zeytinyağı Püskürtücü Sprey Yağdanlık

Zeytinyağı Püskürtücü Sprey Yağdanlık

Mutfakta yemek yaparken bu yağdanlığı yağ püskürtmek için kullanabilirsiniz. Airfryer için de kullanabileceğiniz yağdanlık cam şişesiyle çok şık duruyor. 

Cam şişe olarak geldi. Plastik sanıyordum bu nedenle sevindim. Tam bir püskürtme sağlamıyor. Yere yatay şekilde püskürüyor diyebilirim. İp gibi atan dandik ürünlerden değil onlarla karıştırmayın yalnız beklentiyi çok yüksek de tutmayın. İş görüyor severek kullanıyoruz.

210 ml kapasiteli yağdanlık 139 TL, Temu'da bu yağdanlığın fiyatı ise 296 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

MUNSKT Sling Omuz Sırt Çantası

MUNSKT Sling Omuz Sırt Çantası

Su geçirmez sırt çantası oldukça kullanışlı. Günlük olarak kullanabileceğiniz çantayı seyahatlerde de kullanabilirsiniz. Kaliteli çantanın 4 cebi var. 

178 TL olan çanta Temu'da 199 TL.

Bu çantaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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BXROIU Solar Işık Zinciri

BXROIU Solar Işık Zinciri

10 metrelik bu zincirde 100 LED var. Su geçirmediği için dış mekanda kullanılmaya uygun. Yolunuzun aydınlanması için alabileceğiniz bu zincir bahçenize çok yakışacak.

324 TL olan zincir Temu'da 347 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Özlem Toys Dolap İçi Düzenleyici

Özlem Toys Dolap İçi Düzenleyici

Dolaplarınızın düzgün olmasını istiyorsanız bu düzenleyici sizin için şart. XL boyundaki düzenleyicinin 8 gözü var. İçine istediklerinizi koyacağınız düzenleyici ile dolaplar tertemiz oluyor.

Amazon'da 94 TL olan düzenleyicinin benzeri Temu'da 191 TL. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Voarge Hamur Kazıyıcı Seti

Voarge Hamur Kazıyıcı Seti

5 tane gelen silikon spatulaları her yerde kullanmak mümkün. Silikon spalutaları yemek pişirirken ya da pasta yaparken kullanabilirsiniz. Isıya dayanıklı olduğu için mutfakta kullanmak çok rahat.

Temu'da 285 TL olan spatula seti Amazon'da 105 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Busstier Çok Fonksiyonlu Tel Bulaşık Bezi

Busstier Çok Fonksiyonlu Tel Bulaşık Bezi

Temizlik yaparken çok işinize yarayacak tel bulaşık bezi çizmeden mutfak eşyalarınızı temizliyor. Dayanıklı bulaşık bezi 3 tane geliyor. 

Amazon'da bu ürün fırsat ürünlerinden, fiyatı ise 84 TL. Temu'da ise bu ürün 97 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Ahşap Mutfak Gereçleri Seti

Ahşap Mutfak Gereçleri Seti

4 parça gelen setteki tüm ürünler oldukça sağlam. Mutfakta yemek yaparken çok işinize yarayacak set sağlıklı malzemeden yapılmış. Tencere ve tavalara zarar vermediği için tercih edilen ahşap mutfak ürünleri her mutfağa lazım!

85 TL olan ahşap mutfak setinin benzeri Temu'da 172 TL.

Bu ürünler için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çok Amaçlı Mutfak Makası

Çok Amaçlı Mutfak Makası

Paslanmaz çelik mutfak makası her eve lazım. Mutfakta birçok şeyi kesmeye yarayan makas fındık ve ceviz kırmaya da yarıyor.

Amazon'da makasın fiyatı 97,50 TL, Temu'da ise 97,59 TL.

Bu ürünü beğendiyseniz almak için tıklayın.

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