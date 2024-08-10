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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 16:12

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Mandala Yastık Kılıfı

Mandala Yastık Kılıfı

45x45 cm boyutundaki yastıklar koltuğunuza çok yakışacak. Sarı ve mavi tonlarındaki yastıklar %100 pamuk.

4 parçadan oluşan yastık kılıfının Temu fiyatı 370 TL. Amazon'da bu kılıflar ise 293 TL. 

Bu yastık kılıflarını beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

DeFacto Regular Fit Çizgili Kazak

DeFacto Regular Fit Çizgili Kazak

Uzun kollu bu kazağın siyah çizgileri çok şık duruyor. İster etek ister pantolonla kombinleyebileceğiniz kazağın yakası polo yaka. Kışın en sevdiğiniz parça olacak kazak her dolapta olmalı!

326 TL'lik kazağın benzeri Temu'da 401 TL.

Bu kazağı beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

DeFacto Kadın Relax Fit Tunik

DeFacto Kadın Relax Fit Tunik

Gömlek yaka bu tunik, pantolon üstü için uygun. Günlük olarak giyebileceğiniz tuniği özel etkinlikler için de tercih edebilirsiniz.

Kaliteli kumaş, salaş şık görüntü.

Uzun kollu bu tunik Amazon'da 276 TL. Temu'da bu tuniğe benzer bir tuniğin fiyatı ise 416 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Visco Planet Yastık

Visco Planet Yastık

Ortopedik bu yastık bacak arası için kullanılıyor. Rahat yatmanız için gerekli yastık sayesinde uygun uyku pozisyonunu bulabileceksiniz. Bacakların birbirine değmesini engellediği için terlemenin de önüne geçiyor.

Mükemmel tasarlanmış bir ürün. Bazı alıcılar 'biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu' şeklinde yazmışlar. Ama, öyle olsaydı uyurken dönüşlerde yerinden çıkardı. Bence eni, boyu ve şekli ideal olan bir ürün.

Ortopedik yastık Temu'da 438 TL, Amazon fiyatı ise 379 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

Siyah Unisex Bel Çanta

Siyah Unisex Bel Çanta

Günlük olarak kullanabileceğiniz çantaya birçok şeyi sığdırmak mümkün. Spor tarzı olanların seveceği ürün suya dayanıklı. İster bele ister omuza takılabilen çanta ile rahat edeceğiniz kesin!

Bu çanta 129 TL, Temu'da ise benzer bir çantanın fiyatı 181 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON
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Monnhein Mama ve Su Evcil Hayvan Beslenme Matı

Monnhein Mama ve Su Evcil Hayvan Beslenme Matı

Evcil hayvanınızın kaplarını koymak için alacağınız mat 50x35 boyutunda. Halloween temalı matı hem kediler hem köpekler için kullanmak mümkün.

Sert plastikten çok tatlı desenli, beğendim.

Amazon'da 169 TL olan mat, Temu'da 172 TL.

Dayanıklı matı almak için tıklayın.

AMAZON

Avessa Basic4K Futbol Topu

Avessa Basic4K Futbol Topu

Makine dikişli futbol topu oldukça kaliteli. Futbol oynarken ihtiyacınız olacak topun derisi suni deri. 

Kırmızı siyah rengindeki futbol topu 499 TL. Temu'da 504 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ahşap Elbise Askılık

Ahşap Elbise Askılık

2 rafı olan askılık antrede kullanıma uygun. Alta ayakkabılarınızı koyabileceğiniz askılığın üstüne mont ya da ceketlerinizi asabilirsiniz.

Fiyatına göre çok iyi ürün.

Antre dolabının fiyatı 879 TL, Temu'da başka model bir antre dolabı ise 951 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bestgift Kanvas Ayakkabı

Bestgift Kanvas Ayakkabı

Nefes alabilir özellikli ayakkabı oldukça hafif bir model. Giymesi ve çıkarması kolay ayakkabının kauçuk tabanı var. Şık ayakkabıyı ister günlük ister özel zamanlarda giyebilirsiniz.

Bu ayakkabı 474 TL, Temu'da ise benzer bir model ayakkabı 667 TL.

Bu ürün için tıklayın.

AMAZON

3 Boyutlu Ahşap Tablo

3 Boyutlu Ahşap Tablo

30x20 cm boyutlarındaki tablo banyoya uygun. 3D görünümü olan tablo banyolar için ideal dekorlardan. Üzerinde banyo kuralları yazan tablo 3 mm kalınlığındaki MDF'den üretilmiş.

74 TL olan ürünün başka modeli Temu'da 136 TL.

Bu tabloya ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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