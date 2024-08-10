Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Ağustos 2024 Amazon Ürün Önerileri

Ortopedik bu yastık bacak arası için kullanılıyor. Rahat yatmanız için gerekli yastık sayesinde uygun uyku pozisyonunu bulabileceksiniz. Bacakların birbirine değmesini engellediği için terlemenin de önüne geçiyor.

Mükemmel tasarlanmış bir ürün. Bazı alıcılar 'biraz daha büyük olsa daha iyi olurdu' şeklinde yazmışlar. Ama, öyle olsaydı uyurken dönüşlerde yerinden çıkardı. Bence eni, boyu ve şekli ideal olan bir ürün.

Ortopedik yastık Temu'da 438 TL, Amazon fiyatı ise 379 TL.

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