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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 4 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 4 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 15:11

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 04.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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AMY COULEE Erkek Casual Klasik Şort

AMY COULEE Erkek Casual Klasik Şort

%100 pamuk şortu ister evde isterseniz dışarıda spor yaparken giyebilirsiniz. Nefes alan kumaş yazın giymek için uygun. Belindeki ipi sayesinde belinize göre ayarlayabilirsiniz. Şortun iki yanında ve arkasında cebi var.

Amazon'da 285 TL olan şort, Temu'da 296 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Şarjlı Tüy Temizleme Makinesi

Her eve lazım bu tüy temizleme makinesi şarjlı bir model. Evde tüylü tüm kıyafetlerinizi temizlemek için ihtiyacınız olacak makine ile kıyafetleriniz yeni gibi olacak!

Anneme aldım, ona da eğlence oldu. Ne kadar tüylenmiş giysi varsa hepsini almış sabah akşam onlarla uğraşıyor. Bir de bana makinenin içinden çıkanları gösteriyor oldukça başarılı bir ürün. Üstelik şarj ediliyor olabilmesi çok iyi olmuş.

Kıyafetlerden tüyleri toplayan makine 399 TL, Temu'da benzeri ise 411 TL.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

FUSTY Glee Turbo Series 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

FUSTY Glee Turbo Series 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı

Tüm duş hortumlarına uyan başlık kolayca temizlenebiliyor. 5 fonksiyonlu yapısıyla keyifli duş almanızı sağlıyor. Yüksek tazyikli duş başlığı her eve lazım!

Yüksek basınçlı duş başlığı şu an 88 TL. Temu'da fiyatı 123 TL.

Bu başlık için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Ultrasonik Gözlük Temizleyici

Ultrasonik Gözlük Temizleyici

250 ml tanklı gözlük temizleyici gözlüğü olan herkese lazım. Taşınabilir yapısıyla her yere yanınızda götürmeniz mümkün. Ultrasonik cam temizleyici zararlı bileşenlerin %99,9'unu ortadan kaldırıyor. Bu temizleyiciyi kullanarak sadece gözlükleri değil, takıları, takma dişleri, saatleri ve başka eşyaları temizleyebilirsiniz.

401 TL olan temizleyici Temu'da 433 TL.

Derinlemesine temizleyen ürünü satın almak için tıklayın.

AMAZON

Dekoratif Dijital Alarmlı Saat

Dekoratif Dijital Alarmlı Saat

LCD ışıklı saatin alarm fonksiyonu da var. Beyaz rengiyle şık duran saat evden ofise her yere uygun. 

Ürün beklediğimden küçük geldi ama oldukça kullanışlı ve sağlam. İçinden pil çıkmıyor alacaksanız bilginiz olsun.

Termometresi de olan saat Amazon'da 129 TL, Temu'da ise benzeri 230 TL.

Masanızda çok yer kaplamayacak saati almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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DeFacto Kadın Tek Bantlı Eva Terlik

DeFacto Kadın Tek Bantlı Eva Terlik

Yazın rahat edeceğiniz terlik beyaz rengiyle çok şık duruyor. %100 eva bu terliğin yüksek tabanlı tasarımı var. Konforuyla uzun süre ayağınızdan çıkaramayacağınız terlik hem içeride hem dışarıda giyilebiliyor.

Amazon'da bu terlik 139 TL, Temu'da ise benzer bir terlik 145 TL. 

Bu terliği beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON

FASSME Elektrikli Tırnak Törpüsü Seti

FASSME Elektrikli Tırnak Törpüsü Seti

Tırnaklarınızı evde rahatça yapmak için ihtiyacınız olan törpüyü kullanmak oldukça kolay. Dayanıklı bu cihazı uzun yıllar kullanmak mümkün. Birden fazla başlığı ile tırnaklarınız için ideal bakımı yapabileceksiniz.

258 TL olan elektrikli tırnak törpüsü Temu'da 305 TL.

Bu ürün için buraya tıklayın.

AMAZON

Merry See Dantel İşlemeli Kalpli Şort Takım

Merry See Dantel İşlemeli Kalpli Şort Takım

Dantel işlemeli şortlu takım yaz için ideal pijamalardan. Üzerinde kalp desenleri olan pijama takımı ile evde de şık olabileceksiniz.

Şık ve rahat bu takım Amazon'da 249 TL iken Temu'da benzer şortlu bir takım 291 TL. 

Pijamaya ihtiyacınız varsa kaçırmamak için tıklayın.

AMAZON

LYEAA Kadın Mini Hasır Çanta

LYEAA Kadın Mini Hasır Çanta

Hasır çantaları seviyorsanız bu çantayı da çok seveceksiniz. İçine cüzdan ve  telefonun rahatça sığacağı çanta çok şık duruyor. Yazın kombinlerinizin star parçası olacak çantayı kaçırmayın deriz!

Bu çanta Amazon'da 189 TL, buna benzeyen bir çantanın Temu fiyatı ise 192 TL.

Hasır çanta sevenlerin beğeneceği çanta için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Profesyonel Tırnak Makası Seti

Profesyonel Tırnak Makası Seti

Tırnaklarınız için ihtiyacınız olan her şeye sahip sette 18 parça var. Şık çantasıyla birlikte gelen tırnak bakım setini saklamak da çok kolay. İçindeki tüm aksesuarlar paslanmaz çelik, bu sayede daha uzun süre kullanmak mümkün.

221 TL'lik setin Temu fiyatı 305 TL.

Her yere yanınızda götürebileceğiniz tırnak setine ulaşmak için tıklayın.

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