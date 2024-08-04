Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 4 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

LCD ışıklı saatin alarm fonksiyonu da var. Beyaz rengiyle şık duran saat evden ofise her yere uygun.

Ürün beklediğimden küçük geldi ama oldukça kullanışlı ve sağlam. İçinden pil çıkmıyor alacaksanız bilginiz olsun.

Termometresi de olan saat Amazon'da 129 TL, Temu'da ise benzeri 230 TL.

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