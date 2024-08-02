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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 2 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 2 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Vigo Wood Minderli Laptop Sehpası

Vigo Wood Minderli Laptop Sehpası

Bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsanız bu laptop sehpası tam size göre. Mouse padi olan laptop sehpasının eğimi ayarlanabiliyor. Eğimi ayarlanabildiği için koltukta ya da yatakta otururken ona göre düzenleyebilirsiniz. Minderli tasarımı sayesinde diz üstünde kolayca kullanmanız mümkün.

Tatilde sipariş verdim ertesi sabah kapıma geldi. Çok kaliteli ve sağlam bir ürün, hediye için de ayrıca teşekkür ederim.

Amazon'da 759 TL olan laptop sehpası Temu'da 1.451 TL.

Bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Katlanabilir Elekli Kedi Kumu Paspası

Katlanabilir Elekli Kedi Kumu Paspası

Kediler için gerekli paspas büyük boy bir ürün. 80x60 cm boyutundaki paspas ile kediniz kumları etrafa dökmüyor. Katlanabilir tasarımı var, bu sayede açık veya kapalı şekilde kullanabiliyorsunuz.

249 TL olan paspasın Temu fiyatı ise 380 TL.

Bu paspas için hemen tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Tineke Köpek Oyuncağı

Tineke Köpek Oyuncağı

Yavaş besleme ya da yapboz oyunu olarak kullanabileceğiniz oyuncakla köpeğiniz çok ilgilenecek. Kalınlaşmış PP malzemeden yapılan oyuncak oldukça dayanıklı.

Köpeğinizin zihinsel aktivitesi için şart yapboz Amazon'da 149 TL, Temu'da ise aynı ürün 167 TL.

Bu oyuncağı köpeğinize hemen almak için tıklayın.

AMAZON

World Map Dünya Haritası Oyuncu Gaming Mouse Pad

World Map Dünya Haritası Oyuncu Gaming Mouse Pad

Dünya haritası temalı bu mouse pad, çok şık duruyor. Bilgisayar masanıza alabileceğiniz ürün 90x40 cm. Bu ürünün temizlenmesi oldukça kolay.

Hem kaliteli hem de gerçekten görüntü olarak ortam değiştiren bir ürün. Başarılı.

Kaymaz kauçuk tabanı olan mouse pad 189 TL. Bu ürünün Temu fiyatı ise 277 TL.

Beğendiyseniz hemen almak için buraya tıklayın.

AMAZON

Streç Film

Streç Film

300 metre bu streç film her eve lazım. 30 cm genişliğindeki ürünle mutfakta çok rahat edeceksiniz. Uzun süre kullanabileceğiniz streç filmle gıdalarınızı koruyabileceksiniz. 

Kaliteli bir ürün. Diğer markalı ürünlere çok yüksek fiyatlar ödemeye gerek yok.

Amazon'da 168 TL olan streç, Temu'da 170 TL.

Pratik şekilde kullanılan ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
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Pratik 4'lü Top Buz Kalıbı

Pratik 4'lü Top Buz Kalıbı

4'lü olan buz kalıbından küre şeklinde buz çıkıyor. Şık bir sunum yapmanızı sağlayacak buz kalıplarının kullanımı çok kolay. Delikten suyu doldurabileceğiniz kalıptan küpler kolayca çıkıyor.

Amazon'da 69 TL olan ürün, Temu'da 76 TL.

Evdeki herkesin çok hoşuna gidecek buz kalıplarına ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Cam Pipet

Cam Pipet

6 tane gelen pipetler özellikle sunum yaparken çok işe yarıyor. Tekrar tekrar kullanılabilen pipetlerle en şık sunumları siz hazırlayacaksınız. Hem sıcak hem soğuk içeceklere uygun pipetlerin uzunluğu 20 cm. 

Temu'da 4 tanesi 97 TL olan cam pipetlerin Amazon'da 6 tanesi 70 TL. 

Bu ürünü hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz

1500 cc kapasiteli kavanozun cam kapağı var. Şık kavanozu her şey için kullanmak mümkün. Dekor olarak da kullanabileceğiniz kavanozda bir şeyler de saklayabilirsiniz.

Kapak da güzel oturuyor. Süper paketlenmiş olarak geldi. 12 tane aldık.

%22 indirime giren kavanoz şu an 153 TL, Temu'da ise benzer bir kavanozun fiyatı 458 TL. 

Şık kavanoz için buraya tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık

Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık

Açılıp kapanabilen bulaşıklık plastik. Suyu sizin yerinize boşaltan mekanizması olan bulaşıklığın tabaklar için özel yeri var. Alanınıza göre küçültüp büyütebileceğiniz bulaşıklığın kaşıklık kısmını istediğiniz yere takabilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada olan bulaşıklık 349 TL, Temu'da benzeri 517 TL.

Beğendiyseniz almak için tıklayın.

AMAZON

LASTVOİCE Gtr-01 Enstrüman Gitar Standı

LASTVOİCE Gtr-01 Enstrüman Gitar Standı

Gitarınızı koymak için alabileceğiniz gitar sehpası 90 cm. Kolayca kurulabilen stant oldukça sağlam.

Kurulumu basit ve şimdilik sağlam duruyor. İçinden ekstra pena ve kapo çıkması da hoş bir sürpriz oldu.

Yanında pena hediyesiyle gelen gitar standı Amazon'da 251 TL, Temu fiyatı ise 506 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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