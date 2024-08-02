Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 2 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

Bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsanız bu laptop sehpası tam size göre. Mouse padi olan laptop sehpasının eğimi ayarlanabiliyor. Eğimi ayarlanabildiği için koltukta ya da yatakta otururken ona göre düzenleyebilirsiniz. Minderli tasarımı sayesinde diz üstünde kolayca kullanmanız mümkün.

Tatilde sipariş verdim ertesi sabah kapıma geldi. Çok kaliteli ve sağlam bir ürün, hediye için de ayrıca teşekkür ederim.

Amazon'da 759 TL olan laptop sehpası Temu'da 1.451 TL.

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