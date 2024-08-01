Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 1 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

Kahvaltı sofralarınıza yakışacak saklama kabına tereyağı ve bal koymak mümkün. 2'si 1 arada bu bölmeli kap hem kullanışlı hem şık. Kapağı da olan ürün oldukça dayanıklı.

Her mutfakta vardır zaten..... ya da olmalı...

Amazon'da saklama kabı %11 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 83 TL. Temu'da benzer bir kap 623 TL.

Isıya karşı dayanıklı saklama kabına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.