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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 1 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 1 Ağustos 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 13:38

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 01.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Paşabahçe Frigo Studio Bölmeli Saklama Kabı

Paşabahçe Frigo Studio Bölmeli Saklama Kabı

Kahvaltı sofralarınıza yakışacak saklama kabına tereyağı ve bal koymak mümkün. 2'si 1 arada bu bölmeli kap hem kullanışlı hem şık. Kapağı da olan ürün oldukça dayanıklı. 

Her mutfakta vardır zaten..... ya da olmalı...

Amazon'da saklama kabı %11 indirime girmiş. İndirimli fiyatı ise 83 TL. Temu'da benzer bir kap 623 TL.

Isıya karşı dayanıklı saklama kabına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Karaca Ayaz Cam Kesme Tahtası

Karaca Ayaz Cam Kesme Tahtası

Siyah rengiyle şık kesme tahtası cam modellerden. Kaliteli tahtalardan olan kesme tahtası her eve lazım.

Temu'da cam kesme tahtası 470 TL. Amazon'da ise 199 TL.

Sağlam ve kaliteli.

25x35 cm olan kesme tahtası için tıklayın.

AMAZON

Evonox Döküm Limon Sıkacağı

Evonox Döküm Limon Sıkacağı

Limon sıkmak için kullanabileceğiniz sıkacak, oldukça kaliteli. 24 cm'lik sıkacak döküm. Dayanıklı sıkacak sayesinde pratik şekilde limon sıkmanız mümkün. 

147 TL olan limon sıkacağı Temu'da 239 TL.

Bu ürün için hemen tıklayın.

AMAZON

İnteraktif Kedi Oyun Tabancası

İnteraktif Kedi Oyun Tabancası

Kedinizi eğlendirmek için alabileceğiniz oyun tabancası çok satanlarda 1. sırada. Yumuşak toplar kedinize zarar vermiyor. Dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz tabancayı kedisi olan herkes almalı!

Eğlenceli bu toplar Amazon'da 139 TL, Temu'da ise 189 TL.

Kedilerimden bir tanesi ponpon hastası. Bu sebeple sürekli ponpon alıyorum ve her tür ponponu da beğendiremiyoruz. Bu ponponlar tam sevdiklerinden. Sürekli peşimde koşuyor ponpon atmam için :)

Kedinizin çok hoşuna gidecek tabancaya ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Paşabahçe Homemade Yağlık & Sirkelik

Paşabahçe Homemade Yağlık & Sirkelik

Şeffaf bu ürünü ister yağlık ister sirkelik olarak kullanabilirsiniz. 1 litrelik şişe oldukça kullanışlı. 

Metal tıpası olan şişe %22 indirimde. İndirimli fiyatı 125 TL olan yağlığın Temu fiyatı ise 174 TL.

Sızdırmayan yağlığı satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
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Alfais 4429 USB 3.0 to Type C 3.1 Şarj Data Çevirici Dönüştürücü Adaptör

Alfais 4429 USB 3.0 to Type C 3.1 Şarj Data Çevirici Dönüştürücü Adaptör

Çok satanlarda 1. sırada yer alan adaptör dönüştürücüye ihtiyacı olanların alması gereken bir ürün.

Kaliteli ve pratik. Hızlı geldi artık şarjla problem yok :)

Bu ürün 49 TL, Temu'da ise 58 TL.

Hemen almak için buraya tıklayın.

AMAZON

Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

Philips Avent SCF798/01 Desenli Pipetli Bardak

300 ml kapasitedeki bardak çocukların rahat içmesi için tasarlanmış. Kolay kavrandığı için çocuklar rahatça su içebiliyor. 

Bu pipetli bardağın fiyatı 302 TL, Temu'da ise 364 TL.

Çocuğunuz için alabileceğiniz bardağa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Orret Home Teleskopik Uzayabilir Sinek Raketi

Orret Home Teleskopik Uzayabilir Sinek Raketi

65 cm boyutundaki sinek raketi, sinekleri kovalamaya yarıyor. Yazın çok işe yarayan raket oldukça hafif. Bu ürün çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. 

Bu raket Amazon'da 98 TL. Temu'da benzerinin fiyatı 100 TL.

Ergonomik tasarımı ile kullanışlı sinek raketi için tıklayın.

AMAZON

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre

LCD ekranı olan termometre ile evinizin ısısını ve nemini ölçebiliyorsunuz. Her eve lazım termometre ile eviniz ne kadar sıcak ve nemli öğrenebileceksiniz.

199 TL olan termometrenin fiyatı Temu'da 385 TL. 

Bu ürün için hemen tıklayın.

AMAZON

Coolist CL36LG Katlanabilir Termos Bez Çanta

Coolist CL36LG Katlanabilir Termos Bez Çanta

12 saate kadar yiyecek ve içecekleri muhafaza eden bez çanta 4 katmanlı olarak tasarlanmış. Sağlam ve dayanıklı özel iç kaplaması sayesinde koyduğunuz ürünler bozulmadan muhafaza edebiliyorsunuz. Buz kasetleri ve jelleri kullanarak soğukluğu koruyabileceğiniz bez çantayı sahilde, piknikte ya da kampta kullanmanız mümkün.

36 litrelik termos bez çanta Amazon'da 689 TL iken Temu'da 794 TL.

Bu ürünü almak için tıklayın.

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