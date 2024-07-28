Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 28 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

Isıya dayanıklı eldivenleri mangal yaparken ya da mutfakta kullanmak mümkün. 800 derece ateşe dayanıklı eldivenlerle artık elleriniz yanmıyor. Büyük beden eldivenler, diğer eldivenlere göre elleri çok daha iyi koruyor.

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