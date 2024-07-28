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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 28 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 28 Temmuz 2024 Amazon Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:17

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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SPGOOD Izgara Eldiveni

SPGOOD Izgara Eldiveni

Isıya dayanıklı eldivenleri mangal yaparken ya da mutfakta kullanmak mümkün. 800 derece ateşe dayanıklı eldivenlerle artık elleriniz yanmıyor. Büyük beden eldivenler, diğer eldivenlere göre elleri çok daha iyi koruyor.

Amazon'da 426 TL olan eldivenler Temu'da 526 TL.

Her evde olması gereken eldivenler için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi

Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi

Hem şık hem rahat çalışma sandalyesi minimalist tarzı olanların beğenebileceği bir model. Yüksek kaliteli kumaşı ile dayanıklı sandalye ile çalışırken çok rahat edeceksiniz.

Amazon'da 2.958 TL olan sandalye Temu'da 4.814 TL.

Çalışma sandalyesine ihtiyacınız varsa hemen buraya tıklayın.

AMAZON

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı

Elbiselerinizdeki tüyleri toplamak için ideal ürünlerden biri olan cihaz özellikle kazak ve hırkalardaki tiftikler için kullanılıyor. Şarjlı çalışan cihazın üzerinde güç göstergesi bulunuyor. 

Amazon'da tüy toplama cihazı 549 TL, Temu'da ise 617 TL.

Kullanımı oldukça kolay cihazı almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Viko Multi-Let Altılı Priz

Viko Multi-Let Altılı Priz

Üzerinde 6 priz olan ürünün çocuk koruması var. Kullanışlı bu ürünü fazla prize ihtiyacınız olan her alanda kullanabilirsiniz. 

Her odaya uygun prizin Amazon fiyatı 109 TL. Temu'da ise benzeri 856 TL.

Bu sektörde kendini kanıtlamış markaların ürünlerini kullanmak lazım ki bu işler pek şakaya gelmez , her zamanki gibi yine yanıltmadı. Memnun kaldım, tavsiye ederim teşekkürler.

Bu prize ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Coolist CLB10 10 Litre Buzluk

Coolist CLB10 10 Litre Buzluk

10 litrelik buzluk çok kullanışlı. Yazın dışarıda vakit geçirirken çok ihtiyacınız olacak buzlukla hep soğuk bir şeyler içebileceksiniz. İçine buz kasetleri ve buz jelleri koyarak kullanabileceğiniz buzluk 8 saate kadar soğuk tutuyor. 

455 TL olan buzluk Temu'da 780 TL.

İçine 1 litre şişe veya 14 tane 330 ml kutu sığabilen buzluğu almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
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Bestway Fantasy Dragon Ride On Şişme Deniz Oyuncağı

Bestway Fantasy Dragon Ride On Şişme Deniz Oyuncağı

Denizde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin tercih ettiği deniz oyuncakları hem çocuklara hem yetişkinlere uygun. 

Bu ürün Amazon'da 303 TL iken Temu'da bu ürünün benzeri 1.080 TL. 

Aslında timsah istiyordu ama bu unicorn daha sevimli olduğu aşikar. Hoşuna gideceğine eminim. Sağlam bir paketleme ile geldi.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

Avessa Scucs 10 Kg Dambıl Set

Avessa Scucs 10 Kg Dambıl Set

2 tane gelen dambıllar spor yaparken en çok kullanılan ürünlerden. Her biri 10 kilo olan dambıllar toplamda 20 kg. Evde kolayca spor yapmak istiyorsanız bu dambılları kaçırmayın deriz.

Şu an %14 indirimde olan dambıl set 512 TL. Temu'da 5 kilolukları ise 557 TL.

Dambılları hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Karaca Adelya Çaydanlık Takımı

Karaca Adelya Çaydanlık Takımı

Bulaşık makinesinde yıkanabilen çaydanlık ile evde rahatça çay demleyebileceksiniz. Kaliteli çaydanlık mini boyda.

Mini çaydanlık tek kişilik tam istediğim gibi boyutta. Kaliteli teşekkürler.

%4 indirime giren çaydanlık 473 TL, Temu'da benzeri ise çaydanlık 622 TL. 

Bu çaydanlığı hemen sepete atmak için tıklayın.

AMAZON

BONTEC Mobil TV Standı

BONTEC Mobil TV Standı

23-55 inç plazma, LCD ve LED TV'ler için uygun mobil tv standının yüksekliği ayarlanabiliyor. Tekerlekli olduğu için kolayca her yere götürülebilen stant 25 kiloya kadar taşıyabiliyor. 

2.699 TL olan stant, Temu'da 2.805 TL.

Montajı çok kolay tv standına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bestway Büyük Plaj Topu

Bestway Büyük Plaj Topu

Yazın en güzel yanı denizde ya da havuzda top oynamak. Bunun için tek ihtiyacınız bir plaj topu. Rengarenk plaj topu ile yaz çok daha eğlenceli geçecek!

64 TL olan plaj topu Temu'da 84 TL.

Bu topu satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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