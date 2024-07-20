Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 20 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 20 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 17:05

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Uzaktan kontrol edilebilen Haustier QQ003-V2 Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı sayesinde gittiğiniz her yerden kedinizi ya da köpeğinizi besleyebileceksiniz.

Uzaktan kontrol edilebilen Haustier QQ003-V2 Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı sayesinde gittiğiniz her yerden kedinizi ya da köpeğinizi besleyebileceksiniz.

6 litre haznesi olan mama kabı Amazon'da indirimde. %5 indirime giren Haustier Otomatik Mama Kabı, 2.369 TL'ye düşüyor. Benzer bir otomatik mama kabı Temu'da 2.839 TL.

Evde tüylü dostu olanların kaçırmaması gereken otomatik mama kabı için tıklayın.

AMAZON

Evde kilonuzu yakından takip etmek için Voit Colorful Akıllı Tartı size yeter!

Evde kilonuzu yakından takip etmek için Voit Colorful Akıllı Tartı size yeter!

Yanında hediye olarak pil ve mezura gelen tartı kilo, yağ, kas, metabolizma hızı ve kemik ölçümü yapabiliyor.

Telefona bağlayarak verilerinize erişebileceğiniz tartı %5 indirimle 379 TL'ye düşüyor. Temu'da benzer bir akıllı tartı ise 731 TL.

İndirimden hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Taşınabilir Harici CD Sürücü ile bilgisayarınızda CD ve DVD açabiliyorsunuz.

Taşınabilir Harici CD Sürücü ile bilgisayarınızda CD ve DVD açabiliyorsunuz.

USB bağlantısı sayesinde bilgisayara takarak hemen çalıştırabileceğiniz sürücü şu an %12 indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 529 TL. Temu'da bu ürünün benzeri 726 TL.

CD sürücüyü hemen satın almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Hem buhar hem koku veren Busstier H2O Humidifier Ultrasonik Hava Nemlendirici ve Aroma Difüzörü çok satanlarda 1. sırada.

Hem buhar hem koku veren Busstier H2O Humidifier Ultrasonik Hava Nemlendirici ve Aroma Difüzörü çok satanlarda 1. sırada.

Prime Day Fırsat ürünlerinden olan buhar makinesinin fiyatı 231 TL. Benzer bir buhar makinesi ise Temu'da 340 TL.

İndirimler bitmeden almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bahçeyi aydınlatmak için alabileceğiniz Linkind Castle Solar Yol Lambası su geçirmiyor. 3 ışık modlu yol lambaları otomatik açıp kapanıyor.

Bahçeyi aydınlatmak için alabileceğiniz Linkind Castle Solar Yol Lambası su geçirmiyor. 3 ışık modlu yol lambaları otomatik açıp kapanıyor.

Tam şarjla 6-12 saat çalışabilen lambaların yüksekliği ayarlanabiliyor. Şu an indirimde olan bu ürün 666 TL. Temu'da bu lambaların benzeri 1.674 TL.

Bahçenizi aydınlatacak lambaları indirimlerden almak için tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üç cihazınızı bağlayabileceğiniz Çoklu Priz üstünde aynı zamanda USB bağlantısı var.

Üç cihazınızı bağlayabileceğiniz Çoklu Priz üstünde aynı zamanda USB bağlantısı var.

Aynı anda birçok cihazınızı şarj ederek kullanabileceğiniz ürün 629 TL. Temu'da ise 645 TL.

Bu prizi almak için tıklayın.

AMAZON

Hayatınızı bileğinizden yönetebileceğiniz Case 4U G8 Ultra Akıllı Saat birçok özelliğe sahip.

Hayatınızı bileğinizden yönetebileceğiniz Case 4U G8 Ultra Akıllı Saat birçok özelliğe sahip.

%21 indirimle 629 TL'ye düşen akıllı saatin indirimsiz fiyatı 799 TL'ymiş. Temu'da akıllı saat fiyatı ise 731 TL.

Sağlık takibinizi yapabileceğiniz akıllı saate ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Çocuk ve genç odası için tercih edebileceğiniz Coverzone Astronot Gece Lambası, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor.

Çocuk ve genç odası için tercih edebileceğiniz Coverzone Astronot Gece Lambası, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor.

Yıldızları duvara yansıtan bu lambanın 8 modu var. Zamanlayıcısı da olan gece lambası 711 TL. Temu'da ise 782 TL.

Gece lambasını hemen sepete atmak için tıklayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın