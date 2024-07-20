Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 20 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri
Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz 20 Temmuz 2024 Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri
Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!
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'Bu içerik 20.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Uzaktan kontrol edilebilen Haustier QQ003-V2 Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı sayesinde gittiğiniz her yerden kedinizi ya da köpeğinizi besleyebileceksiniz.
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Evde kilonuzu yakından takip etmek için Voit Colorful Akıllı Tartı size yeter!
Taşınabilir Harici CD Sürücü ile bilgisayarınızda CD ve DVD açabiliyorsunuz.
Hem buhar hem koku veren Busstier H2O Humidifier Ultrasonik Hava Nemlendirici ve Aroma Difüzörü çok satanlarda 1. sırada.
Bahçeyi aydınlatmak için alabileceğiniz Linkind Castle Solar Yol Lambası su geçirmiyor. 3 ışık modlu yol lambaları otomatik açıp kapanıyor.
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Üç cihazınızı bağlayabileceğiniz Çoklu Priz üstünde aynı zamanda USB bağlantısı var.
Hayatınızı bileğinizden yönetebileceğiniz Case 4U G8 Ultra Akıllı Saat birçok özelliğe sahip.
Çocuk ve genç odası için tercih edebileceğiniz Coverzone Astronot Gece Lambası, uzaktan kumanda ile yönetilebiliyor.
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