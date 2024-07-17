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Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

etiket Temu’dan Bile Daha Ucuza Satın Alabileceğiniz Amazon Prime Day Fırsat Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 09:26

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon indirimlerinde Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon Prime Day Fırsat ürünlerindeki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayın.

Amazon Prime Day Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 17.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Tüm vücut için kullanılabilen Aesfee Elektrikli Tıraş Makinesi, bir saatte şarj oluyor ve bu şarjla bir saat kullanılabiliyor.

Tüm vücut için kullanılabilen Aesfee Elektrikli Tıraş Makinesi, bir saatte şarj oluyor ve bu şarjla bir saat kullanılabiliyor.

Amazon indirimlerinde bu tıraş makinesi, Temu'dan daha ucuz! %100 su geçirmeyen tıraş makinesi hem ıslak hem kuru kullanılabiliyor. 

Bu ürünün benzeri Temu'da 558 TL.

%20 indirimle 499 TL'den 399 TL'ye düşen tıraş makinesini hemen sepete atmak için tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Gece bile net görüş sunan YUSEI Araç İçi Kamerayı telefonunuza bağlamanız mümkün.

Gece bile net görüş sunan YUSEI Araç İçi Kamerayı telefonunuza bağlamanız mümkün.

İndirime giren ürünlerden biri olan araç içi kameranın fiyatı 1.017 TL. %14 indirime giren ürünün indirimsiz hali ise 1.777 TL'ymiş.

Temu'da ise buna benzer kameranın fiyatı 1.076 TL.

Güvenli sürüş için her arabaya lazım ürünü satın almak için tıklayın.

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Bahçenizi güzelleştirmek için Mafiti 2'li Paket Renkli Bahçe Aydınlatması size yeter de artar!

Bahçenizi güzelleştirmek için Mafiti 2'li Paket Renkli Bahçe Aydınlatması size yeter de artar!

Hazır indirimdeyken bahçenizi renklendirmek istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. 

Bu ürünün fiyatı 197 TL. Temu'da ise bu ürün 234 TL.

İndirimler bitmeden hemen almak için tıklayın.

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4 kişilik kamp çadırı HUIOP Kamp Çadırı ile tatillerinizde çok daha rahat edeceğiniz kesin!

4 kişilik kamp çadırı HUIOP Kamp Çadırı ile tatillerinizde çok daha rahat edeceğiniz kesin!

Suya dayanıklı ve güneş korumalı bu çadır, kamp yapanlar için ideal çadırlardan biri. 

Bu ürün Prime Fırsatı ürünlerinde yer alıyor. İndirimli fiyatı ise 2.113 TL. Temu'da bu çadırın benzeri ise 4.869 TL.

Bu çadırı beğendiyseniz buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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Kasları gevşeten Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti, boyun kıvrımlarına tam uyum sağlıyor.

Kasları gevşeten Bonnu Servikal Omurga Masaj Aleti, boyun kıvrımlarına tam uyum sağlıyor.

Boynunuzu rahatlatacak masaj aletinin indirimli fiyatı 490 TL. Temu'da benzer masaj aleti ise 633 TL.

Yorgunluğunuzu alacak masaj aletine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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Süpürgenizin dağınıklığını ortadan kaldıran RICOO Dyson Elektrikli Süpürge Standı ile eviniz daha derli toplu!

Süpürgenizin dağınıklığını ortadan kaldıran RICOO Dyson Elektrikli Süpürge Standı ile eviniz daha derli toplu!

Dyson süpürgelerle uyumlu bu stant sayesinde süpürgeniz ve aksesuarları artık ortalıkta dağınık durmayacak. İndirimdeyken kaçırmamanız gereken süpürge standı şu an %11 indirimde. İndirimli fiyatı ise 2.302 TL. Temu'da ise bu stand 2.331 TL.

İndirimli fiyattan süpürge standını almak için tıklayabilirsiniz.

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Daktilo görünümlü Saywin Retro Bluetooth Klavye nostalji hissini modern teknolojiyle birleştiriyor.

Daktilo görünümlü Saywin Retro Bluetooth Klavye nostalji hissini modern teknolojiyle birleştiriyor.

%7 indirime giren retro klavye 446 TL. Temu'da buna benzeyen klavyenin fiyatı ise 2.448 TL.

Eşsiz bir klavyeniz olmasını istiyorsanız hemen tıklayın.

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Ayarlanabilir Coverzone Notebook Laptop Fanlı Soğutucu ile bilgisayarınızın ısınma sorunu ortadan kalkıyor.

Ayarlanabilir Coverzone Notebook Laptop Fanlı Soğutucu ile bilgisayarınızın ısınma sorunu ortadan kalkıyor.

Kaymaz pedi sayesinde bilgisayarınızın üzerinde sabit duracağı soğutucuda %7 indirim var. 366 TL olan fiyatı indirimle 340 TL'ye düşüyor. Temu'da benzer laptop soğutucunun fiyatı ise 470 TL.

Bilgisayarı olanların alması gereken laptop fanına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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