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Beklenen Gün Geldi! Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar

etiket Beklenen Gün Geldi! Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.07.2024 - 02:04

Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Prime Day başladı! 16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak. Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz

Bu heyecan dolu süreçte, favori ürünlerinizin indirimli olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Cep Telefonu, Kulaklık ve Hoparlörlerde Fırsatlar👇

Cep Telefonu, Kulaklık ve Hoparlörlerde Fırsatlar👇

Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi markalarında yer alan Amazon Prime Day fırsatlarına buradan göz atabilirsiniz.

Ürünlere Git

200 TL Altı Fırsatlar👇

200 TL Altı Fırsatlar👇

Evinizin ihtiyaçlarını gidermek için buradan hemen sepetinize eklemeye başlayabilirsiniz.

Ürünlere Git

Bilgisayar ve Tabletlerde Beklenen Fırsatlar👇

Bilgisayar ve Tabletlerde Beklenen Fırsatlar👇

Apple, HP, Samsung, Huawei ve sevilen diğer bilgisayar markalarındaki indirimleri görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünlere Git

Ev ve Yaşam Kategorisinde Fırsatlar👇

Ev ve Yaşam Kategorisinde Fırsatlar👇

Robot süpürge, Stanley termos ve daha fazlası burada sizi bekliyor.

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Kitaplarda Özel İndirim ve Çoklu Alımlarda Fırsatlar

Kitaplarda Özel İndirim ve Çoklu Alımlarda Fırsatlar

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ürünlere Git
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Drone, Lego ve Daha Fazlası👇

Drone, Lego ve Daha Fazlası👇

Amazon Prime Day indirimlerinde sizi bekliyor. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünlerinde Fırsatlar

Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünlerinde Fırsatlar

Burada sizi bekliyor.

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"Amazon Prime Day İndirimlerinde Başka Neler Var?" Diye Merak Ediyorsanız👇

Yapı Market ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,

Gıda ve İçecek ürünlerinde yer alan indirimlere buradan,

Moda kategorisinde yer alan indirimlere buradan,

Patili dostların ihtiyaçlarını tamamlayacağınız indirimlere de buradan ulaşabilirsiniz.

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