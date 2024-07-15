Beklenen Gün Geldi! Binlerce Üründe Yer Alan Amazon Prime Day İndirimlerinde Öne Çıkan Fırsatlar

Yılda bir kez ve sadece Amazon Prime üyelerine özel sevilen markalarda ve ürünlerde yedi gün boyunca müthiş fırsatlar sunulan Prime Day başladı! 16-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek kampanya boyunca elektronikten kişisel bakıma tüm kategorilerde özel fırsatlar olacak. Eğer bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız ancak henüz Amazon Prime üyesi değilseniz buraya tıklayarak hemen Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Bu heyecan dolu süreçte, favori ürünlerinizin indirimli olup olmadığına gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 15.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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