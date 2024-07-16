Günün Prime Day Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Classic Juice Sandalet Terlik İndirimde!
Günün Prime Day Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Classic Juice Sandalet Terlik İndirimde!
Son zamanların en çok tercih edilen terliklerinden biri Crocs Classic Army Green Terlik gün boyu rahatlık sağlarken spor ve plaj kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu terlik, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.
Bu içerik 16.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Crocs Classic Juice Sandalet Terlik, şu ara çok satanlar arasında ilk sırada bulunuyor.
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Kırmızısı da indirimde.
Şu an indirimde olan bu rengi de harika görünüyor.
Tabanındaki Croslite köpük yastıklama, gün boyu konfor ve destek sunuyor.
Havalandırma portları nefes alabilirlik sağlarken içine giren suyun boşalmasına yardımcı oluyor, ayrıca çabucak da kuruyor.
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Croslite malzemesi ile hafif bir tabana sahip olan Crocs Classic Juice Sandalet Terliği tüm yaz ayağınızdan çıkarmayacaksınız!
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