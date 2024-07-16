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Günün Prime Day Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Classic Juice Sandalet Terlik İndirimde!

etiket Günün Prime Day Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Crocs Classic Juice Sandalet Terlik İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.07.2024 - 10:07

Son zamanların en çok tercih edilen terliklerinden biri Crocs Classic Army Green Terlik gün boyu rahatlık sağlarken spor ve plaj kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu terlik, şimdi Amazon Prime Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 16.06.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Crocs Classic Juice Sandalet Terlik, şu ara çok satanlar arasında ilk sırada bulunuyor.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Crocs Classic Juice Sandalet Terlik, şu ara çok satanlar arasında ilk sırada bulunuyor.

Kırmızısı da indirimde.

Kırmızısı da indirimde.

Burada.

Şu an indirimde olan bu rengi de harika görünüyor.

Şu an indirimde olan bu rengi de harika görünüyor.

Tam burada

Tabanındaki Croslite köpük yastıklama, gün boyu konfor ve destek sunuyor.

Tabanındaki Croslite köpük yastıklama, gün boyu konfor ve destek sunuyor.

Havalandırma portları nefes alabilirlik sağlarken içine giren suyun boşalmasına yardımcı oluyor, ayrıca çabucak da kuruyor.

Havalandırma portları nefes alabilirlik sağlarken içine giren suyun boşalmasına yardımcı oluyor, ayrıca çabucak da kuruyor.

Bu özelliği de plajda rahatlıkla tercih edebilmenize olanak tanıyor.

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Croslite malzemesi ile hafif bir tabana sahip olan Crocs Classic Juice Sandalet Terliği tüm yaz ayağınızdan çıkarmayacaksınız!

Croslite malzemesi ile hafif bir tabana sahip olan Crocs Classic Juice Sandalet Terliği tüm yaz ayağınızdan çıkarmayacaksınız!

Rahatlığın keyfine varmak ve ürüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Farklı renk ve model Crocs Teliklere buradan bakabilirsiniz.

Amazon Prime indirimindeki tüm ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Kullanıcı Yorumları:

  • Crocsa karşı hep önyargım vardı ancak indirimde alıp denemek istedim, gerçekten çok rahat özellikle sürekli ayakta duruyorsanız verilen parayı fazlasıyla hak ediyor.

  • Ürünü indirime girdiği zaman aldım, piyasadaki fiyatların neredeyse yarısına aldım. Ürün çok hızlı şekilde elime ulaştı.

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