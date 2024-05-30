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Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Under Armour Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satanlar Listesinin Yıldızı Under Armour Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.05.2024 - 13:55

Son zamanların en çok tercih edilen ayakkabılarından biri Under Armour Charged Rogue 3 Koşu Ayakkabısı gün boyu rahatlık sağlarken spor kombinlerinize de şıklık katıyor. Spor görünümünü günlük kullanımla birleştiren bu ayakkabı, şimdi Amazon Fırsatları kapsamında indirimli fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fırsatı kaçırmamak için sizi hemen aşağıya alalım.

Bu içerik 16.05.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Under Armour Charged Rogue 3 koşu ayakkabısı, 9 faklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuş.

Rahatlığının, şıklığının yanında kalitesiyle de tercih sebebi olan Under Armour Charged Rogue 3 koşu ayakkabısı, 9 faklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuş.

Ayakkabıdaki lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlık, üst düzey rahatlık ve yastıklama sunuyor.

Ayakkabıdaki lüks köpükten üretilen çıkarılabilir tabanlık, üst düzey rahatlık ve yastıklama sunuyor.

Çift yoğunluklu Charged Cushioning orta taban rahat olmasının yanında kaybedilen enerjiyi anında geri kazandırıyor.

Stratejik olarak konumlandırılmış bölmelere sahip sağlam kauçuk dış taban, aşınmaya en çok maruz kalan bölgelerin dayanıklılığını artırıyor.

Stratejik olarak konumlandırılmış bölmelere sahip sağlam kauçuk dış taban, aşınmaya en çok maruz kalan bölgelerin dayanıklılığını artırıyor.

İki renkli file üst kısım hafif ve nefes alabilirliğiyle ayakları terletmiyor.

İki renkli file üst kısım hafif ve nefes alabilirliğiyle ayakları terletmiyor.

Yıllarca sorunsuz şekilde giyebileceğiniz Under Armour Charged Rogue 3 spor ayakkabısı sizi denge sağlamanız gereken koşularda veu zun yürüyüşlerde yormayacak!

Yıllarca sorunsuz şekilde giyebileceğiniz Under Armour Charged Rogue 3 spor ayakkabısı sizi denge sağlamanız gereken koşularda veu zun yürüyüşlerde yormayacak!

Günlük olarak da kullanabileceğiniz Under Armour Charged Rogue 3 spor ayakkabısını burada bulabilirsiniz.

Tüm Under Armour modelleri burada.

Kullanıcı Yorumları;

  • Under armourı sağda solda duyuyordum giyenler çok memnun ve sağlam diyorlardı alayım dedim ve ilk giyişte o kaliteyi hissettirdi.

  • Belki bu fiyata daha iyi ayakkabılar vardır veya yoktur bilgim yok açıkcası ama fiyatını hak ettiğini düşünüyorum.

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