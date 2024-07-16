Prime Day ve. premium Günleri’nden Tam Otomatiğinden Filtresine: İndirimli Kahve Makineleri
Prime Day ve. premium Günleri’nden Tam Otomatiğinden Filtresine: İndirimli Kahve Makineleri
Kahve içmeyi sevenler bu içerikte toplanıyor! Espresso makinesi, tam otomatik kahve makinesi, türk kahvesi makinesi, filtre kahve ve daha fazlası bu içerikte. Prime Day Fırsatları ve Premium İndirimleri kapsamında indirime giren en iyi kahve makinelerini fiyatları ile paylaştık. Philips, Arzum, Smeg, Nespresso gibi markaların kahve makinelerini içerikte bulabilirsiniz.
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Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi esperto2 Caffè Gümüş Titanyum
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2. Karaca Hatır Hüps Quartz Türk Kahvesi Makinesi
3. Braun KF560 Cafe House Filtre Kahve Makinası
4. Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi,Siyah
5. Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi - 8010000166
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6. Pratigo - Taşınabilir Espresso Kahve Makinesi
7. Nespresso Vertuo Latissima Kahve Makinesi, Siyah
8. Smeg - Barut Grisi Filtre Kahve Makinesi 50'S Style
9. Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, LatteGo Süt Sistemi, AquaClean Filtre, Paslanmaz Çelik, 1500W, Krom
10. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, Cam Sürahi, Siyah, Metal
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11. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu
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