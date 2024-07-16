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Prime Day ve. premium Günleri’nden Tam Otomatiğinden Filtresine: İndirimli Kahve Makineleri

etiket Prime Day ve. premium Günleri’nden Tam Otomatiğinden Filtresine: İndirimli Kahve Makineleri

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 03:08

Kahve içmeyi sevenler bu içerikte toplanıyor! Espresso makinesi, tam otomatik kahve makinesi, türk kahvesi makinesi, filtre kahve ve daha fazlası bu içerikte. Prime Day Fırsatları ve Premium İndirimleri kapsamında indirime giren en iyi kahve makinelerini fiyatları ile paylaştık. Philips, Arzum, Smeg, Nespresso gibi markaların kahve makinelerini içerikte bulabilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi esperto2 Caffè Gümüş Titanyum

1. Tchibo Tam Otomatik Kahve Makinesi esperto2 Caffè Gümüş Titanyum

Şu anda %27 indirimle 19.198,80 TL yerine 13.999,00 TL.

Burada.

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2. Karaca Hatır Hüps Quartz Türk Kahvesi Makinesi

2. Karaca Hatır Hüps Quartz Türk Kahvesi Makinesi

Şu anda %21  indirimle 1.899,00 TL yerine 1.499,00 TL.

Burada.

Hepsiburada

3. Braun KF560 Cafe House Filtre Kahve Makinası

3. Braun KF560 Cafe House Filtre Kahve Makinası

Şu anda %23  indirimle 2099,00 TL yerine 1.619,00 TL.

Burada.

Hepsiburada

4. Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi,Siyah

4. Nespresso F541 Gran Latissima Süt Çözümlü Kahve Makinesi,Siyah

Şu anda %14  indirimle 19.299,00 TL yerine 16.597,14 TL.

Burada.

Hepsiburada

5. Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi - 8010000166

5. Tefal CM1218 Uno Filtre Kahve Makinesi - 8010000166

Şu anda %6  indirimle 1.599,00 TL yerine 1.499,00 TL.

Burada.

Hepsiburada
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6. Pratigo - Taşınabilir Espresso Kahve Makinesi

6. Pratigo - Taşınabilir Espresso Kahve Makinesi

Şu anda %3  indirimle 1.285,35 TL yerine 1.247,40 TL.

Burada.

Hepsiburada

7. Nespresso Vertuo Latissima Kahve Makinesi, Siyah

7. Nespresso Vertuo Latissima Kahve Makinesi, Siyah

Şu anda  Prime Day Fırsatları kapsamında %10 indirimle 24.999,00TL yerine 22.499,10TL.

Burada.

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8. Smeg - Barut Grisi Filtre Kahve Makinesi 50'S Style

8. Smeg - Barut Grisi Filtre Kahve Makinesi 50'S Style

Şu an Prime Day Fırsatları kapsamında 11.664,00TL.

Burada bulabilirsiniz.

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9. Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, LatteGo Süt Sistemi, AquaClean Filtre, Paslanmaz Çelik, 1500W, Krom

9. Philips EP5447/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, LatteGo Süt Sistemi, AquaClean Filtre, Paslanmaz Çelik, 1500W, Krom

Şu an Prime Day Fırsatları kapsamında 19.759,05TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, Cam Sürahi, Siyah, Metal

10. Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, Cam Sürahi, Siyah, Metal

Şu an Prime Day Fırsatları kapsamında 1.556,00TL.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu

11. Siemens Otomatik Kahve Espresso Makinesi Temizleme Tableti 10'lu

Şu an Prime Day Fırsatları kapsamında 253,00 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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