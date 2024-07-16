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Amazon Prime Fırsatlarından Seçtik! Kilonuzu Yakından Takip Etmeniz İçin İndirimli Akıllı Tartılar

etiket Amazon Prime Fırsatlarından Seçtik! Kilonuzu Yakından Takip Etmeniz İçin İndirimli Akıllı Tartılar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 09:47

Amazon'un meşhur Prime Day indirimleri başladı. Hazır indirim varken güzel bir tartı almak istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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12 temel fonksiyonunuzu ölçen eufy Anker Eufy C1 Akıllı Tartı ile sağlığınızı yakından takip etmeniz mümkün!

12 temel fonksiyonunuzu ölçen eufy Anker Eufy C1 Akıllı Tartı ile sağlığınızı yakından takip etmeniz mümkün!

Kilonunuzu takip etmeyi kolaylaştıran eufy akıllı tartı şu an indirimde. Prime Day indirimlerinde %14 indirime girmiş. Tartının önceki fiyatı 1.099 TL iken şu an 949 TL. 

Hassas, kaliteli ve şık görünümü ile beğendik.

İndirim bitmeden almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Ev rahatlığında kilonuzu takip etmek için Tanita BC-730 Vücut Analiz Terazisi size yardımcı oluyor.

Ev rahatlığında kilonuzu takip etmek için Tanita BC-730 Vücut Analiz Terazisi size yardımcı oluyor.

Bu tartı aslında 2.699 TL'ymiş ama Prime Day Fırsatlarında %19 indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 2.199 TL.

Muadil tartılara göre fiyatı 2-3 kat daha fazla olsa da markanın kalitesi malum. Diğer birçok yağ ölçen tartıda şikayetler olmasına rağmen tanita markası sektörde güvenilir ve kendini kanıtlamış durumda, telefon uygulaması olmaması bir eksi olsa da ölçüm değerleri markanın profesyonel serileri ile nerdeyse birebir, evde kilo kontrolü için yeterli ve güvenilir. Bunun yanında arka arkaya olan ölçümlerde tutarlı. Eksi bir yöne olarak kullanıcı arayüzünü kullanmak bence kolay değil ve uğraştırıcı.

İndirimli fiyatıyla tartıyı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Yağ, kas, su, BMI, metabolizma ve daha birçok ölçüm yapan Voit Akıllı Tartı her eve lazım!

Yağ, kas, su, BMI, metabolizma ve daha birçok ölçüm yapan Voit Akıllı Tartı her eve lazım!

Voit tartı şu an %2 indirimde. 479,90 TL olan tartıyı 469,90 TL'ye düşüyor. 

Ölçümleri çok doğru yapıyor (hastane ve farklı cihazlar ile teyit ettim). Uygulaması kolay, anlaşılır ve detaylı. Parasını fazlasıyla hak ediyor.

Voit akıllı tartıyı almak için şimdi tam sırası! Bu tartıyı satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

AMAZON

Akıllı tartı istemezseniz RENPHO Tartı da indirimde...

Akıllı tartı istemezseniz RENPHO Tartı da indirimde...

RENPHO tartının 4 tane yüksek kaliteli sensörü var. 180 kiloya kadar taşıyabilen tartının aydınlatmalı LED ekranı sayesinde her yerde kilonuza bakabiliyorsunuz.

Bu tartı şu an 1.192 TL.

Hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

BYDİZ Tartı da indirimde. Dijital tartılardan biri olan bu tartı 180 kiloya kadar taşıyabiliyor. Kullanılmadığında otomatik kapanan tartının temperli cam tasarımı var.

BYDİZ Tartı da indirimde. Dijital tartılardan biri olan bu tartı 180 kiloya kadar taşıyabiliyor. Kullanılmadığında otomatik kapanan tartının temperli cam tasarımı var.

%10 indirimiyle şahane bir fiyatı olan BYDİZ tartı 259,90 TL. Bu tartının önceki fiyatı ise 289,90 TL.

Evde tartınız yoksa hemen almak için tıklayın.

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İndirimli bir başka seçenek ise bblüv Hassas Dijital Bebek Tartısı. Bebeğinizin kilosunu kolayca ölçmek için bu tartıyı alabilirsiniz.

İndirimli bir başka seçenek ise bblüv Hassas Dijital Bebek Tartısı. Bebeğinizin kilosunu kolayca ölçmek için bu tartıyı alabilirsiniz.

Bebekli evler için ideal bu tartı %7 indirime girmiş. Normalde 3.799 TL olan bebek tartısı indirimlerle 3.518 TL'ye düşüyor.

LCD ekranı ile kolayca sonucu görebileceğiniz tartıya ulaşmak için tıklayın.

Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

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