Amazon Prime Fırsatlarından Seçtik! Kilonuzu Yakından Takip Etmeniz İçin İndirimli Akıllı Tartılar

Bu tartı aslında 2.699 TL'ymiş ama Prime Day Fırsatlarında %19 indirime giriyor. İndirimli fiyatı ise 2.199 TL.

Muadil tartılara göre fiyatı 2-3 kat daha fazla olsa da markanın kalitesi malum. Diğer birçok yağ ölçen tartıda şikayetler olmasına rağmen tanita markası sektörde güvenilir ve kendini kanıtlamış durumda, telefon uygulaması olmaması bir eksi olsa da ölçüm değerleri markanın profesyonel serileri ile nerdeyse birebir, evde kilo kontrolü için yeterli ve güvenilir. Bunun yanında arka arkaya olan ölçümlerde tutarlı. Eksi bir yöne olarak kullanıcı arayüzünü kullanmak bence kolay değil ve uğraştırıcı.