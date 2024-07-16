Amazon Prime Fırsatlarından Seçtik! Kilonuzu Yakından Takip Etmeniz İçin İndirimli Akıllı Tartılar
Amazon Prime Fırsatlarından Seçtik! Kilonuzu Yakından Takip Etmeniz İçin İndirimli Akıllı Tartılar
Amazon'un meşhur Prime Day indirimleri başladı. Hazır indirim varken güzel bir tartı almak istiyorsanız sizi içeriğe alalım!
Amazon Prime Fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
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'Bu içerik 16.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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12 temel fonksiyonunuzu ölçen eufy Anker Eufy C1 Akıllı Tartı ile sağlığınızı yakından takip etmeniz mümkün!
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Ev rahatlığında kilonuzu takip etmek için Tanita BC-730 Vücut Analiz Terazisi size yardımcı oluyor.
Yağ, kas, su, BMI, metabolizma ve daha birçok ölçüm yapan Voit Akıllı Tartı her eve lazım!
Akıllı tartı istemezseniz RENPHO Tartı da indirimde...
BYDİZ Tartı da indirimde. Dijital tartılardan biri olan bu tartı 180 kiloya kadar taşıyabiliyor. Kullanılmadığında otomatik kapanan tartının temperli cam tasarımı var.
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İndirimli bir başka seçenek ise bblüv Hassas Dijital Bebek Tartısı. Bebeğinizin kilosunu kolayca ölçmek için bu tartıyı alabilirsiniz.
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