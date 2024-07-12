BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evi Güzelleştiren Mobilyalar

Hem şık hem kullanışlı bir çalışma masası arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. 150x155x40 cm boyutlarındaki çalışma masası ile ders çalışmak kolaylaşıyor. Şık tasarımına gören herkesin hayran kalacağı çalışma masasından hiç kalkmak istemeyeceksiniz.

Ürün gözüktüğü gibi geliyor. Paketleme gayet korunaklıydı, çekmecede ve kulplarda ufak sıkıntılar vardı. Satıcıyla iletişime geçtim, satıcı gerçekten çok ilgili iki günde hatalı olan kısımları tekrar gönderim sağladı. Tekrar teşekkürler..

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