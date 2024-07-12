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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evi Güzelleştiren Mobilyalar

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evi Güzelleştiren Mobilyalar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.07.2024 - 11:20

Evinizi güzelleştirirken alabileceğiniz birçok mobilya var. Evinize yakışacak mobilyaları sizin için derledik. Gelin bu mobilyalara birlikte bakalım... 

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Nur Mobilya Melisa 5 Raflı Kitaplık

Nur Mobilya Melisa 5 Raflı Kitaplık

Evde kitaplıklar olmazsa olmaz. Beyaz renkli kitaplığın 5 rafı var. Kitapların yanında objelerle süsleyebileceğiniz kitaplık 60x170x20 cm boyutlarında. 18 mm kalınlığında yonga levhadan yapılan kitaplık oturma alanları için ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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WOOVEN DESIGN C Sehpa

WOOVEN DESIGN C Sehpa

Salonlarda yan sehpalar çok şık duruyor. C şekli sayesinde koltukta rahatça kullanabiliyorsunuz. Tekerlekleriyle daha rahat bir kullanım sunan C sehpa, 58 cm yüksekliğinde. Çok yönlü kullanılabilen sehpayı sehpa ya da bilgisayar masası olarak kullanmak mümkün. Oldukça sağlam sehpayı kaçırmayın deriz!

Gerçekten çok güzel. Mng kargo aracılığı ile 1 günde geldi. Ürünün kalitesi muhteşem. Evin en büyük eksikliğini sonunda buldum! Tasarım harikası.

Bu sehpa için tıklayabilirsiniz.

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Ahşap Portmanto

Ahşap Portmanto

Portmantolar eşyaları ortadan kaldırmanın yanında evlerin dekoruna da katkı sağlıyor. Zarif tasarımı ile çok şık duran portmanto ağaç şeklinde tasarlanmış. Ev girişinden yatak odasına her yere uyumlu bu parça çok sağlam.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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ANTİK ÇAM Dekoratif Yuvarlak Ayna

ANTİK ÇAM Dekoratif Yuvarlak Ayna

Çam rengindeki ayna özellikle ev girişlerine çok yakışıyor. Şık aynayı evinizin her köşesinde kullanmanız mümkün. Evinizin tarzına uygun şekilde etrafına objeler alabileceğiniz ayna kaçırılmayacak fırsat. 

60 cm boyutundaki ayna 319 TL.

Antrenize çok yakışacak ayna için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Karikatür Hayvan Şekilli Tabure

Karikatür Hayvan Şekilli Tabure

Çocukların çok hoşuna gidecek tabure çok tatlı duruyor. Yeşil rengiyle ahşap ağırlıklı odalara yakışacak tabure yumuşak ve cilt dostu. Oturmak ya da ayakkabı değiştirmek için kullanılabilen tabure darbelere karşı dayanıklı. 

Çocukların bayılarak kullanacağı tabureyi satın almak için tıklayın.

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Stickwood Masif Ahşap Ayakkabılık

Stickwood Masif Ahşap Ayakkabılık

12 çift ayakkabı kapasitesi olan ayakkabılık, 4 katlı. Kolayca kurulup kullanmaya başlayacağınız ayakkabılık 64x18x60 cm boyutunda. Çok amaçlı şekilde kullanabileceğiniz ayakkabılık doğal ahşaptan yapılmış. 

Bu ayakkabılığı satın almak için tıklayabilirsiniz.

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interGO-Dekoratif Ahşap Ayaklı Kitaplık

interGO-Dekoratif Ahşap Ayaklı Kitaplık

5 raflı ahşap kitaplık çok şık duruyor. Tornavidaya ihtiyaç duymadan kurabileceğiniz ayaklı kitaplık evinizin havasını değiştirecek. Şık ve kullanışlı kitaplık her yere kolaylıkla sığabiliyor.

Çok güzel bir ürün, kurarken 'ulan acaba bozuk mu bu' diye düşündük ama kurduktan sonra sorun kalmıyor. Parçaları monte ederken biraz itip kakmak gerekiyor sadece. Bir tane aldık, beğenince bir tane daha aldık ufak ve güzel görünüyor. Sağlam olduğunu düşünüyorum.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Rabi Mobilya Izel Country Çalışma Masası

Rabi Mobilya Izel Country Çalışma Masası

Hem şık hem kullanışlı bir çalışma masası arıyorsanız bu ürüne bayılacaksınız. 150x155x40 cm boyutlarındaki çalışma masası ile ders çalışmak kolaylaşıyor. Şık tasarımına gören herkesin hayran kalacağı çalışma masasından hiç kalkmak istemeyeceksiniz. 

Ürün gözüktüğü gibi geliyor. Paketleme gayet korunaklıydı, çekmecede ve kulplarda ufak sıkıntılar vardı. Satıcıyla iletişime geçtim, satıcı gerçekten çok ilgili iki günde hatalı olan kısımları tekrar gönderim sağladı. Tekrar teşekkürler..

Bu masayı hemen almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Boyut Mobilya Dekoratif Dresuar

Boyut Mobilya Dekoratif Dresuar

2 çekmeceye sahip dresuar kapı girişleri için ideal. Kaliteli malzemeden yapılan dresuar rengi ve duruşuyla evlerin havasını değiştiriyor. Ürün 90x45x85 cm boyutlarında. Üzerini objelerle dekore edebileceğiniz dresuar evinizin star parçası olacak.

Şu an %2 indirimde olan mobilya 2.855 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

IKEA Lack Yan Sehpa Mobilya

IKEA Lack Yan Sehpa Mobilya

Ikea'nın en sevilen sehpalarından biri olan yan sehpa beyaz renginde. 55x55 cm olan sehpa her odaya uygun. İster yatak odasında ister salonda kullanabileceğiniz sehpa odaların favori parçası olacak.

Bu sehpa şu an %11 indirimde. İndirimli fiyatı ise 799 TL.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Pratico Çok Amaçlı Oyuncak Dolabı

Özellikle çocuk odasına çok yakışacak dolaba ister çocuklarınızın oyuncaklarını isterseniz başka eşyalarını koyabilirsiniz. 109x69.5x30 cm boyutlarındaki dolabın 14 plastik çekmecesi var. Sadece çocuk odası için değil, mutfak için de uygun.

Eşimle birlikte kurduk. Kurarken şarjlı matkap bozuldu ama tornavida ile devam ettik. Hasarsız geldi. Tüm oyuncakları toparladı. Çok beğendim ben. Depremden dolayı evimizde eşyalarımız kalmadı ama yeniden düzen kuruyoruz. Yorumu okuyanlar dua ederseniz seviniriz. 🌸

İçinde küçük, orta, büyük sepetler bulunan dolabı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

EVDEMO Trend Mutfak Masa Takımı

EVDEMO Trend Mutfak Masa Takımı

4 kişilik masa takımı mutfak için ideal. Krem ve kahve tonlarındaki masa özellikle mutfaklara çok yakışıyor. Bu şık mutfak takımı ile mutfağınız her zamankinden daha güzel olacak.

Görseldeki gibi gayet şık ve güzel bir masa. Defosuz sorunsuz geldi, gönül rahatlıyla alabilirsiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Montenero Şifonyer

Montenero Şifonyer

5 çekmeceli şifonyer yatak odası için ideal bir ürün. Evinizin havasını değiştirecek şifonyer parlak beyaz renginde. Hem estetik hem fonksiyonel bu şifonyer birçok eşyayı ortadan kaldıracak. 18 mm parlak beyaz suntalam gövdeye sahip mobilya oldukça dayanıklı.

Çok şık bir ürün. Küçük bir hasarla geldi ama çok önemli değil. Çekmeceler arası mm. hatası yapılmış. Çok iyi paketlenmişti.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

ESMOPA MOBİLYA Çok Amaçlı Dolap

ESMOPA MOBİLYA Çok Amaçlı Dolap

Bu çok amaçlı dolabı birçok amaçla kullanabilirsiniz. Mutfakta kiler, banyo için banyo dolabı ya da ayakkabı dolabı olarak kullanmak mümkün. 194x71x37 cm boyutlarındaki dolap evde her işinize yarayacak. 

Çok beğendim, çok güzel ve kaliteli geldi. Satıcıdan kargocuya kadar herkese teşekkür ederim. Yeni adresim ESMOPA MOBİLYA iyi satışlar.

Bu dolabı hemen almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Ars Mobilya Çay Seti

Ars Mobilya Çay Seti

Berjer ve puf takımdan oluşan çay setini ister salonda ister balkonda kullanmak mümkün. Tekli koltuk berjer oldukça rahat. Sehpa olarak kullanabileceğiniz puf ise çok kullanışlı. Koltuğun ölçüleri 65x60x67 cm, pufun ölçüleri ise 38x45 cm.

Çok beğendik. Küçük gibi görünüyor ama oturma alanı geniş. Pofuduk bir kumaşı var.

Bu takım %1 indirimle 1.240 TL'ye düşüyor.

Bu seti almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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