Dyson’ın En Beğenilen Süpürge Modellerini İnceledik!

Çok iyi çekiş gücü var. Çok kuvvetli, halıdan resmen kül gibi tozları çıkardı, kalitesine diyecek söz yok mükemmel. Fakat ben ince boruya alıştığım için ilkin biraz kalın geldi ama çok hafif. Bunun dışında çekince arkanızdan kolay gelmiyor, parke başlığı parke dışında halı kilim asla düz durmuyor. Sık sık başlık değiştirmek gerekiyor. Değiyor mu derseniz değiyor. Dyson Türkiye satıcısından aldım. Çok teşekkür ederim hemen gönderdiler.

Süpürge çok iyi her parçasını denedik. Çekiş güçü çok iyi. Kargo erken geldi. Satıcı firmaya ve kargo firmasına teşekkür ederiz.

Bu süpürge ile ilgili değerlendirmeler genelde pek tarafsız olmuyor, insanlar çok fazla para verdikleri için olumlu değerlendirme yapmaya yatkın oluyorlar. Ben tarafsız bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

OLUMLU YÖNLERİ:

1. Filtresiz olması ve on yıllar sonra bile ilk günkü çekişine sahip olması.

2. Teknolojisi ve kalitesi. Her yönüyle ayrıntılı düşünülmüş ve kaliteli bir şekilde üretilmiş olduğu belli.

3. Aksesuar bolluğu. Her iş için gerçekten işe yarayan bir başlığı var.

4. Kablo boyu yeterli, sesi fazla değil, manevra yeteneği iyi.

OLUMSUZ YÖNLERİ:

1. Fiyatı. Tamam, çok iyi bir süpürge, ama bu fiyat olması gerekenin çok üstü bence.

2. Çekim gücü o kadar fazla değil. Çok daha ucuz süpürgelerde daha fazla çekim gücü oluyor. Başlık ancak üstüne tam kapanırsa alıyor tozları, kenarlardan falan toplamıyor. Örneğin halının kenarı ile parke arasını alamıyor.

3. Pnömatik başlığı halıda kullanmak zor. Özellikle iterken. İnce tozu iyi alıyor, ama halıya yapışmış saç ve lifleri ileri geri itip duruyor, toplayamıyor.

4. Turbo başlık hava akışından enerji alıyor, hem çekiş gücünü çok düşürüyor, hem de çok kolay duruyor, işe yaramaz hale geliyor. Elektrik motorlu olsaydı bu süpürgeye 10.000 lira bile verilirdi. Bu hali ile çok kullanışlı değil, özellikle uzun tüylü halılarda.

5. Açma kapama düğmesi fazla küçük, ayakla zor basılıyor, parmak ucu kadar bir şey.