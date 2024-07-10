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Dyson’ın En Beğenilen Süpürge Modellerini İnceledik!

etiket Dyson’ın En Beğenilen Süpürge Modellerini İnceledik!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 11:58

Dyson'ın birçok süpürge modeli var. Bunlar arasından en beğenilenleri sizin için inceledik!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

Dyson V8™ Kablosuz Süpürge

En sessiz süpürge modellerinden olan V8'in 1 ana başlığı ve 3 farklı aksesuarı var. Hem güçlü hem sessiz bu süpürge ile ev temizliği kolaylaşıyor. Evcil hayvanlı evler için tasarlanan süpürge ile patili dostlarınızın tüylerini artık dert etmenize gerek yok!

  • 40 dakikaya kadar çalışabiliyor.

  • Düşük ses seviyesi var.

  • Zeminler, koltuklar ve merdivenler için ideal bir süpürge. El süpürgesine kolayca dönüşebildiği için her yeri rahatlıkla süpürebiliyorsunuz.

  • 2 güç modu arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

  • Hafif ve ergonomik yapısı ile kullanımı çok rahat.

  • Toza hiç değmeden tek hareketle haznesini boşaltabiliyorsunuz.

  • Duvara monte şarj ünitesi ile saklamak çok daha kolay.

Dyson V8 için tıklayabilirsiniz.

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Dyson V8 için yorumlar burada.👇

Dyson V8 için yorumlar burada.👇

  • Süpürgenin 2 kademesi var. Düşük kademede 160 m2 evimi rahatlıkla süpürüyorum. Süre tutmadım, ancak düşük kademenin çekişi de güzel ve yeterli. Bir kaç defa evi detaylı bir şekilde komple süpürdüm ve şarjı bitmedi. Yüksek kademede fazla kullanmadım, ancak yüksek kademede şarjı çabuk bitiyor gibi. Yüksek kademeye gerek yok düşük kademe yeterli bence. Toz haznesi küçük. İkide bir boşaltmak zorunda kalıyorum. Sıkıntı değil. Boşaltması çok kolay. Ağırlığı makul. Sesi benim eski Philips kablolu süpürgemin sesinden çok çok az. Dyson nasıl yaptıysa döner başlığa kesinlikle saç ve tüy dolanmıyor. Saçların ve tüylerin hepsi hazneye gidiyor. Başlığı temizlemekle uğraşmıyorsunuz. Son olarak iyi ki almışım diyorum. Ve ben Kasım indirimlerinde çok uyguna aldım. İmkanı olanlara almalarını tavsiye ederim. Hayatınızı kolaylaştırın...

  • Eşime aldım, çok beğendi. Çekimi de harika

  • Şöyle söyleyeyim. Kargo gelmeden 20 dk önce süpürmüştüm evi. Ve çıkana o kadar şaşırdım ki... Pislik içinde mi yaşıyormuşum dedim yaaa. Şok içindeyim. İyi ki almışımmmm iyi kiiii İİ İİİ😍😍😍

  • Her eve bir dik süpürge lazım. Ben başım ağrımasın diye bu markayı tercih ettim. Çok para vermemek için de bu modeli tercih ettim, normal süpürgeye pek dokunmuyoruz. Ayrıca bu ne hız, cuma 17 den sonra sipariş vermiştim. Cumartesi öğlen geldi, ince hesap a da teşekkürler. Bilginiz olsun ürünü kaydetme sorun çıkarsa ince hesaptan destek alabilirsiniz ben öyle yaptım.

  • Annem çok istiyordu. Hafif, kullanımı kolay. Biz kısa süreli kullanım için aldık yani yemek sonrası yere dökülen kırıntılar için falan o yüzden şarjının ne kadar yettiği hakkında fikir veremem. Temizlemesi, kullanması kolay. Fiyatı haricinde her şey iyi.

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Evinizi derinlemesine temizlemek için alabileceğiniz Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 süpürgenin yüksek emiş gücü sizi memnun edecek. Toz torbasız olduğu için torba alıp takma derdi yok. Filtresi olmadığı için filtre bakımı ile uğraşmıyorsunuz.

  • Ultra etkili siklonlar tıkanmayı önlüyor ve emiş kaybı olmuyor.

  • Kirlere dokunmadan haznesini temizlemek mümkün.

  • Farklı yüzeylere göre ayarını kendi yapıyor ve tüm zemin tiplerine güçlü bir emiş uyguluyor. 

Dyson elektrikli süpürge için hemen tıklayın.

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Dyson Elektrikli Süpürge için yorumlar burada.👇

Dyson Elektrikli Süpürge için yorumlar burada.👇

  • Çok iyi çekiş gücü var. Çok kuvvetli, halıdan resmen kül gibi tozları çıkardı, kalitesine diyecek söz yok mükemmel. Fakat ben ince boruya alıştığım için ilkin biraz kalın geldi ama çok hafif. Bunun dışında çekince arkanızdan kolay gelmiyor, parke başlığı parke dışında halı kilim asla düz durmuyor. Sık sık başlık değiştirmek gerekiyor. Değiyor mu derseniz değiyor. Dyson Türkiye satıcısından aldım. Çok teşekkür ederim hemen gönderdiler.

  • Süpürge çok iyi her parçasını denedik. Çekiş güçü çok iyi. Kargo erken geldi. Satıcı firmaya ve kargo firmasına teşekkür ederiz.

  • Bu süpürge ile ilgili değerlendirmeler genelde pek tarafsız olmuyor, insanlar çok fazla para verdikleri için olumlu değerlendirme yapmaya yatkın oluyorlar. Ben tarafsız bir değerlendirme yapmaya çalışacağım.

OLUMLU YÖNLERİ:

1. Filtresiz olması ve on yıllar sonra bile ilk günkü çekişine sahip olması.

2. Teknolojisi ve kalitesi. Her yönüyle ayrıntılı düşünülmüş ve kaliteli bir şekilde üretilmiş olduğu belli.

3. Aksesuar bolluğu. Her iş için gerçekten işe yarayan bir başlığı var.

4. Kablo boyu yeterli, sesi fazla değil, manevra yeteneği iyi. 

OLUMSUZ YÖNLERİ:

1. Fiyatı. Tamam, çok iyi bir süpürge, ama bu fiyat olması gerekenin çok üstü bence.

2. Çekim gücü o kadar fazla değil. Çok daha ucuz süpürgelerde daha fazla çekim gücü oluyor. Başlık ancak üstüne tam kapanırsa alıyor tozları, kenarlardan falan toplamıyor. Örneğin halının kenarı ile parke arasını alamıyor.

3. Pnömatik başlığı halıda kullanmak zor. Özellikle iterken. İnce tozu iyi alıyor, ama halıya yapışmış saç ve lifleri ileri geri itip duruyor, toplayamıyor.

4. Turbo başlık hava akışından enerji alıyor, hem çekiş gücünü çok düşürüyor, hem de çok kolay duruyor, işe yaramaz hale geliyor. Elektrik motorlu olsaydı bu süpürgeye 10.000 lira bile verilirdi. Bu hali ile çok kullanışlı değil, özellikle uzun tüylü halılarda.

5. Açma kapama düğmesi fazla küçük, ayakla zor basılıyor, parmak ucu kadar bir şey.

  • Uzun zamandır almayı düşündüğüm bir ürün. Ancak nasip oldu emiş gücü gerçekten harika. Birçok aparatı mevcut evde kedimiz var ve artık temizlik daha kolay. Almayı düşünen ertelemesin

Dyson V15 Detect™ Kablosuz Süpürge

Dyson V15 Detect™ Kablosuz Süpürge

Toz yoğunluğu ve zemin tipine göre emiş gücünü ayarlayan V15'in LCD ekranında her şeyi görebiliyorsunuz. Evinizi derinlemesine temizlemek için V15 size yeter!

  • Fluffy Optic başlığı mikroskobik tozları gösteriyor.

  • 60 dakikaya varan çalışma süresi var.

  • 2 ana temizleme başlığı ve 3 farklı aksesuarı var.

  • Evcil hayvan tüylerini hızlıca topluyor.

  • Fırçaya saç ve tüy dolanmasını otomatik önlüyor.

  • Duvar askı ünitesi sayesinde saklama derdi yok.

Dyson V15 Detect için tıklayın.

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Dyson V15 Detect için yorumlar burada.👇

Dyson V15 Detect için yorumlar burada.👇

  • Ürün çok iyi. Başka bir makineye ihtiyacınız kesinlikle kalmaz. Halı ve sert zemin başlıkları beklediğimden iyi temizliyor. Keşke fiyatlar bu kadar yüksek olmasa da herkes böyle kaliteli ürünlere rahat ulaşabilse :(

  • Süpürge ile temizlendi sanıyormuşuz. Özellikle lazer ışık olayı çok büyük fayda sağlıyor. Tavsiye ederim kesinlikle alın. Başlıklarını deneyince yazacağım, koltuk ve yatak altınızda boşluk varsa mobilya altı parçasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Parçaları ek olarak aldım. Duvarı delmemek icin ayrıca demir ayak aldım. Paketleme çok iyi. Teslimat çok hızlı sağlandı.

  • Ürün çok güzel daha önce almadığım için pişmanım.

  • İyi ki almışım dediğim bir ürün. Önceden kullandığım süpürgeden çok daha iyi temizlediği bariz. Her süpürdüğümde evden çıkan toza inanamıyorum. Alerjik bir bünyem var ve evde kedi besliyorum. Yaşam kalitemi arttırdı diyebilirim. Kullanımı pratik, kolu yormuyor, hazne ve filtre temizliği kolay. Arkadaşım çok tavsiye etmişti beklemeden daha önce alsaydım keşke diyorum :) Bir şekilde bütçenizi ayarlayabiliyorsanız fazla düşünmeden alın, aşırı rahat edersiniz.

  • Dyson son dönemde fiyat olarak ciddi artış sağladı ama gerçekten kaliteli bunu belirtmek gerek. Keşke önceki kampanyadan tüm başlıklarla birlikte alsaydık, nasip olmadı ama bu hali bile çok iyi.

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