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A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Grundig GDH 80 Y 8 kg A+ Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

etiket A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Grundig GDH 80 Y 8 kg A+ Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 10:29

Kurutma makinesi evde çamaşır işini çok kolaylaştırıyor. Çamaşır asma derdini ortadan kaldıran kurutma makineleri arasında beğenilen modellerden biri olan Grundig GDH 80 Y 8 kg A+ Isı Pompalı Kurutma Makinesini sizin için inceledik!

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Grundig GDH 80 Y kurutma makinesi ile evde işler çok kolaylaşıyor.

Grundig GDH 80 Y kurutma makinesi ile evde işler çok kolaylaşıyor.

Çamaşırları yıkadıktan sonra asma kısmı pek sevilmiyor. Grundig kurutma makinesi sayesinde bu derdiniz son buluyor. Yıkadığınız çamaşırları asmakla sizi uğraştırmayacak makinenin maksimum kurutma kapasitesi 8 kg. 16 program sayısı sayesinde kıyafetlerinize en uygun programı seçebiliyorsunuz.

Kurutma makinesinden çamaşırlarınız kırışık çıkacak diye mi endişe ediyorsunuz?

Kurutma makinesinden çamaşırlarınız kırışık çıkacak diye mi endişe ediyorsunuz?

Grundig kurutma makinesinin kırışık önleme teknolojisi var. Çamaşırları makineden almadığınız takdirde 2 saat boyunca kırışık önleme özelliği ara ara devreye giriyor. Ve bu sayede kırışıklıklar önleniyor.

Grundig kurutma makinesi kıyafetlerinizin renklerini soldurmuyor.

Grundig kurutma makinesi kıyafetlerinizin renklerini soldurmuyor.

Konderserli kurutma makinelerine göre tambur içi sıcaklığı daha düşük. Bu sayede kıyafetler solmuyor. Heat Up teknolojisi sayesinde çamaşırları çok daha az enerji tüketerek kurutuyor. Bu ısı pompalı kurutma teknolojisi sayesinde makinedeki hava her seferinde yeniden ısıtılmıyor. Bu hava kapalı bir sisteme hapsediliyor ve tekrar kullanılıyor.

Ürünün teknik özellikleri ise şunlar:

Ürünün teknik özellikleri ise şunlar:

  • Maksimum Kurutma Kapasitesi: 8

  • Program Sayısı (DR): 16

  • Enerji Performansı: A+

  • Kalan Zaman Göstergesi (DR): Var

  • Kırışık Önleme: Var

  • Su tankı dolu göstergesi (LED): Var

  • Program Takip (DR): Var

  • Filtre Temizleme Uyarısı: Var

  • Direk Tahliye: Var

  • Çocuk Kilidi (DR): Var

  • Program Sonu Uyarısı: Var

  • Kurutma Teknolojisi: Yoğuşturmalı-Isı Pompalı

  • Tambur deseni (DR): Aquawave

Özelliklerini anlattık, sıra linklerde!

Özelliklerini anlattık, sıra linklerde!

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Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım. 👇

Bu ürüne gelen yorumları da şuraya bırakalım. 👇

  • Ürünü 5 kez kullandıktan sonra alacak arkadaşlar için birkaç bilgi vereyim istedim :) servisi Arçelik olduğu icin bu markayı tercih ettim ve inanılmaz 1 günde geldi. Ertesi gün sabah 9'da kurdular gelip. Bosh marka çamaşır makinemin üzerine montaj yapıldı ve makinemi delmediler :) Sesli çalışıyor diyenlere aldanmayın, çamaşır makinesinden daha sessiz . Pamuklu dolap kuruluğu süresi 3.30 ama 2 saatte en geç kurutuyor . Çok güzel toz topluyor sadece kapakta biraz kalabiliyor. Kapağı açar açmaz nemli bir bezle siliyorum sorun olmuyor :) Her türlü kumaş denedim. ( Peluş, havlu, saten, kot, dalgıç kumaş, yünlü kazak, nevresim ) hiçbirinde çekme ya da yıpranma olmadı, aksine yumuşacık oluyor camaşırlar ve tozdan arındığı icin resmen parlıyor. Kırıştırıyor diyenler olmuş ama kırışıklık yok denecek kadar az, ben bekletmeden sıcakken katlıyorum ütülenmiş gibi oluyor. Tıka basa doldurursanız belki o zaman kırıştırabilir. Su haznesi her 2 kurutmada bir doluyor 2 seferde bir boşaltmanız yeterli . Evimin göz bebeği bana çok çok iyi geldi :) Umarım faydalı olmuştur, almayı düşünen varsa hiç düşünmesin, yaptığım en keyifli alışveriş oldu diyebilirim :)

  • Tek kelimeyle mükemmel. Kedim var, tüm çamaşırlar tüy içinde ve yıkamak dışarıda kurutmak çözüm olmuyordu. Çok araştırdım ve sonuçta kurutma makinesi almaya karar verdim. Yorumları okuyarak Grundig almaya karar verdim. Veeeee tüy toplama konusunda sonuç muhteşem. Tüm çamaşırların tüysüz bir şekilde, kuru ve sıcacık çıkmasından oldukça memnun kaldım. Havlular özellikle yumuşacık. Fiyatı oldukça makul. Çok para vermenize hiç gerek yok. Sesi çok diye okumuştum yorumlarda ama hayır çamaşır makinesi gibi sadece düğme, fermuar vs. sesleri duyuluyor. Ona dikkat ederseniz hiç rahatsız edici değil. 3 gün içerisinde teslim edildi. Arçelik servisi ilgileniyor, bu da bir avantaj. Kısacası özellikle evcil dostları olanlar tereddüt etmesin lütfen çook başarılı iyi ki aldım. Fotoğraflar ekledim ilgilenenler için.

  • Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mersin'de yaşamama rağmen ürünü bebeğimiz olduğu için aldık. Bugüne kadar yumoşlar boşuna gitmiş. Önceki zamanlara göre daha falza yumoş kokusu üzerinde kalıyor. Yıllarca tozlu elbiseleri nasıl giydiğimizi anlamıyorum. Neredeyse her seferinde yumak halinde toz çıkıyor. Her gün çalışmasına rağmen elektrik faturasında çok fark etmiyor. Servis tarafından ücretsiz kuruldu. Bağlantı aparatı ücretsiz.

  • İlk yıkamada çıkan tozu görünce gözlerime inanamadım. Makine hangi programda çalıştırırsanız çalıştırın nem algısı olduğu için süreyi değiştirip mutlaka kuru çıkarıyor. DOLAP KURULUĞU programı tüm çamaşırlar için yeterli! Dikkat etmeniz gereken her makinede olduğu gibi yünlüler ile pamukluları aynı anda atmamak. Benim yanlışlıkla attığım yünlü küçülmedi fakat tabii ki diğerleri kupkuru iken o nemliydi. Gayet güzel. Tavsiye ederim. Filtreyi ve çamaşırların makineden çıkmış halini görsellere ekliyorum. Kırışıklık yok denecek kadar azdı. Ütü falan gerekmedi 😊

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