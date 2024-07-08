A101’e Gelsin Diye Beklediğimiz Grundig GDH 80 Y 8 kg A+ Isı Pompalı Kurutma Makinesi Alınır mı?

Ürünü 5 kez kullandıktan sonra alacak arkadaşlar için birkaç bilgi vereyim istedim :) servisi Arçelik olduğu icin bu markayı tercih ettim ve inanılmaz 1 günde geldi. Ertesi gün sabah 9'da kurdular gelip. Bosh marka çamaşır makinemin üzerine montaj yapıldı ve makinemi delmediler :) Sesli çalışıyor diyenlere aldanmayın, çamaşır makinesinden daha sessiz . Pamuklu dolap kuruluğu süresi 3.30 ama 2 saatte en geç kurutuyor . Çok güzel toz topluyor sadece kapakta biraz kalabiliyor. Kapağı açar açmaz nemli bir bezle siliyorum sorun olmuyor :) Her türlü kumaş denedim. ( Peluş, havlu, saten, kot, dalgıç kumaş, yünlü kazak, nevresim ) hiçbirinde çekme ya da yıpranma olmadı, aksine yumuşacık oluyor camaşırlar ve tozdan arındığı icin resmen parlıyor. Kırıştırıyor diyenler olmuş ama kırışıklık yok denecek kadar az, ben bekletmeden sıcakken katlıyorum ütülenmiş gibi oluyor. Tıka basa doldurursanız belki o zaman kırıştırabilir. Su haznesi her 2 kurutmada bir doluyor 2 seferde bir boşaltmanız yeterli . Evimin göz bebeği bana çok çok iyi geldi :) Umarım faydalı olmuştur, almayı düşünen varsa hiç düşünmesin, yaptığım en keyifli alışveriş oldu diyebilirim :)

Tek kelimeyle mükemmel. Kedim var, tüm çamaşırlar tüy içinde ve yıkamak dışarıda kurutmak çözüm olmuyordu. Çok araştırdım ve sonuçta kurutma makinesi almaya karar verdim. Yorumları okuyarak Grundig almaya karar verdim. Veeeee tüy toplama konusunda sonuç muhteşem. Tüm çamaşırların tüysüz bir şekilde, kuru ve sıcacık çıkmasından oldukça memnun kaldım. Havlular özellikle yumuşacık. Fiyatı oldukça makul. Çok para vermenize hiç gerek yok. Sesi çok diye okumuştum yorumlarda ama hayır çamaşır makinesi gibi sadece düğme, fermuar vs. sesleri duyuluyor. Ona dikkat ederseniz hiç rahatsız edici değil. 3 gün içerisinde teslim edildi. Arçelik servisi ilgileniyor, bu da bir avantaj. Kısacası özellikle evcil dostları olanlar tereddüt etmesin lütfen çook başarılı iyi ki aldım. Fotoğraflar ekledim ilgilenenler için.

Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mersin'de yaşamama rağmen ürünü bebeğimiz olduğu için aldık. Bugüne kadar yumoşlar boşuna gitmiş. Önceki zamanlara göre daha falza yumoş kokusu üzerinde kalıyor. Yıllarca tozlu elbiseleri nasıl giydiğimizi anlamıyorum. Neredeyse her seferinde yumak halinde toz çıkıyor. Her gün çalışmasına rağmen elektrik faturasında çok fark etmiyor. Servis tarafından ücretsiz kuruldu. Bağlantı aparatı ücretsiz.