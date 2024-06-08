A101’e Gelen Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?
A101’e Gelen Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?
Philips, süpürge arayanların tercih ettiği markaladan. Hem kaliteli hem uzun ömürlü bir süpürge arıyorsanız Philips Marathon Ultimate modelini inceleyebilirsiniz. En iyi performans gösteren süpürgelerden biri olan Marathon Ultimate 9155/07 her türlü zemine uygun. Toz torbasız özellikli bir süpürge olan bu model sizi torba değiştirme zahmetinden kurtarıyor. Philips Marathon Ultimate süpürgenin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...
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Philips Marathon Ultimate, yüksek emiş gücü ile evdeki en büyük yardımcınız olacak!
Uzaktan kumandalı ErgoGrip başlığı temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.
İşinizi kolaylaştıracak TriActive Ultra başlık her türlü zeminde kullanıma uygun.
Süpürgenizle her yeri temizlediniz, peki süpürgenin filtresini ne zaman temizlemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz?
Ürünün tüm teknik özelliklerine de bir bakalım mı?
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Ürünü anlattık, linklerini de buraya bırakalım.👇
Bu süpürgeye gelen yorumlar ise şöyle:
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