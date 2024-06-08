A101’e Gelen Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?

Hem kalın hem ince tozları tek seferde alabilen başlık her yönden tozları topluyor. Yüksek emiş gücü olduğu için çok daha hızlı sonuç veriyor. Bunun dışında Super Turbo fırça ise evcil hayvan tüyleri için ideal bir başlık. Tüyleri ve tüy yumaklarını derinlemesine temizlemenize yardımcı oluyor. Bu başlıkla halıları da çok güzel temizleyebiliyorsunuz. Yani evcil hayvanınız varsa bu başlık size çok yardımcı olacak!

Bir diğer başlık ise toz fırçası. Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası ile mobilyalarınızı, düz yüzeyleri ve döşemeleri rahatça temizlemek mümkün.