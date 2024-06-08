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A101’e Gelen Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?

etiket A101’e Gelen Philips Marathon Ultimate Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Alınır mı?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 17:07

Philips, süpürge arayanların tercih ettiği markaladan. Hem kaliteli hem uzun ömürlü bir süpürge arıyorsanız Philips Marathon Ultimate modelini inceleyebilirsiniz. En iyi performans gösteren süpürgelerden biri olan Marathon Ultimate 9155/07 her türlü zemine uygun. Toz torbasız özellikli bir süpürge olan bu model sizi torba değiştirme zahmetinden kurtarıyor. Philips Marathon Ultimate süpürgenin özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını derledik. Gelin bunlara birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Philips Marathon Ultimate, yüksek emiş gücü ile evdeki en büyük yardımcınız olacak!

Philips Marathon Ultimate, yüksek emiş gücü ile evdeki en büyük yardımcınız olacak!

PowerCyclone 10 teknolojisi, Philips'in güçlü emiş gücü sunan teknolojisi. Bu teknolojiye sahip Marathon Ultimate her türlü zeminde yüksek performans sunuyor. Güçlü dönme hareketi hava akışını maksimuma çıkarıyor ve tozu havadan ayırıyor.

NanoClean teknolojisi ise toz bulutu oluşumunu en aza indiriyor. Ne kadar az toz bulutu olursa o kadar çok eviniz temiz kalıyor. Tozlar yanlara yapışmıyor ve haznenin dibine düşüyor. Bu sayede hazne daha temiz kalıyor. Ayrıca hazneyi boşaltırken kolayca tozlar dışarı çıkıyor.

Uzaktan kumandalı ErgoGrip başlığı temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.

Uzaktan kumandalı ErgoGrip başlığı temizlik yapmayı kolaylaştırıyor.

Başlıktan kontrol edebildiğiniz için kullanımı oldukça kolay. Dar alanlara rahat ulaşmak için tasarlanan ErgoGrip başlığındaki kontrol kumandası ile hızı düşürebiliyorsunuz ya da işiniz bitince süpürgenizi kapatabiliyorsunuz.

İşinizi kolaylaştıracak TriActive Ultra başlık her türlü zeminde kullanıma uygun.

İşinizi kolaylaştıracak TriActive Ultra başlık her türlü zeminde kullanıma uygun.

Hem kalın hem ince tozları tek seferde alabilen başlık her yönden tozları topluyor. Yüksek emiş gücü olduğu için çok daha hızlı sonuç veriyor. Bunun dışında Super Turbo fırça ise evcil hayvan tüyleri için ideal bir başlık. Tüyleri ve tüy yumaklarını derinlemesine temizlemenize yardımcı oluyor. Bu başlıkla halıları da çok güzel temizleyebiliyorsunuz. Yani evcil hayvanınız varsa bu başlık size çok yardımcı olacak!

Bir diğer başlık ise toz fırçası. Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası ile mobilyalarınızı, düz yüzeyleri ve döşemeleri rahatça temizlemek mümkün.

Süpürgenizle her yeri temizlediniz, peki süpürgenin filtresini ne zaman temizlemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz?

Süpürgenizle her yeri temizlediniz, peki süpürgenin filtresini ne zaman temizlemeniz gerektiğini nasıl bileceksiniz?

PowerMax Sensörü size filtrenizi ne zaman temizlemeniz gerektiğini söylüyor. Bu sensör sayesinde sizin takip etmenize gerek yok. Filtreniz ne kadar temiz olursa süpürgenizin performansı o kadar güçlü oluyor.

Allergy H13 filtresi özellikle alerjisi olanlar için ideal. Polen, evcil hayvan tüyleri ve evdeki tozlar dahil tüm ince toz parçacıklarının %99,9'unu hapsediyor.

Ürünün tüm teknik özelliklerine de bir bakalım mı?

Ürünün tüm teknik özelliklerine de bir bakalım mı?

  • 6,2 kilo ağırlık

  • 899 Watt güç

  • 77 dB ses seviyesi

  • 2,2 litre toz kapasitesi

  • Allergy H13 filtre

  • Aksesuarlar: Standart başlık, TriActive Ultra başlık, aralık temizleme aparatı, küçük başlık, entegre fırça

  • Tutma kolu üzerinde aksesuar saklama kısmı

  • Ekstra aksesuarlar: Sert zemin başlığı, SuperTurbo fırça

  • Metal 2 parçalı teleskopik boru

  • Uzaktan kumanda ile güç kontrolü

  • 8 metre kablo uzunluğu

  • Toz torbası dolu göstergesi var.

  • Lastik tekerlek tipi

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Ürünü anlattık, linklerini de buraya bırakalım.👇

Ürünü anlattık, linklerini de buraya bırakalım.👇

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Bu süpürgeye gelen yorumlar ise şöyle:

Bu süpürgeye gelen yorumlar ise şöyle:

  • Ürünün çekişi oldukça iyi fakat yanında turbo başlık gelmiyor bilginiz olsun. Turbo başlık sadece xb9155 modelinde var, sırf ledli başlık ve otomatik kapanma özelliği olduğu için daha pahalı bu ürün.

  • Son beş yılda bu süpürge dışında iki popüler marka,__ bir de az bilinen bir süpürge kullandım. Ama Philips'in vermiş olduğu kullanım kolaylığı ve performansını başka hiçbir süpürgede bulamadım.

  • Çeyizim için aldım gerçekten önerildiği kadar varmış açıp denedim, evde kullandığımız süpürge hiçbir şeymiş bunun yanında. Hızlı teslimat, koşulsuz iade garantisi vermesi Amazon güvencesi ve diğer sitelerden daha uyguna vermeleri tercih sebebim oldu.

  • Ürün gerçekten harika bir şey. Eşim çok beğendi. Her türlü aparatı var.

  • Ancak kargoda darbe almış ve küçük bir parçası kırılmış açınca farkettik. Hemen değişim talebinde bulunduk, evden alıp degiştirecekler inşallah bekliyoruz.

  • Ürün eve gelir gelmez temiz halımı süpürdüm ve çıkan sonuç ben çok beğendim. 👍Çekim gücü, kalitesi çok iyi. Umarım uzun yıllar bu şekilde sorunsuz kullanabilirim. 🙏

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