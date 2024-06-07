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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Elektronik Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Elektronik Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.06.2024 - 17:13

Elektronik ürünler olmadan bir hayat düşünülemez. Hayatınızı kolaylaştıracak elektronik ürünleri sizin için derledik. Gelin birlikte bu ürünlere bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Hoover NDEH 10A2TSBE-17 1 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Hoover NDEH 10A2TSBE-17 1 Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Kurutma makineleri çıktığından beri herkes çok rahat. 10 kg kapasiteli Hoover kurutma makinesi yüksek performanslı ve tasarruflu kurutma sağlıyor. 9 farklı bakım programı olan makinenin hayatınızı kolaylaştıracağı kesin. Bu bakım programları sayesinde tüm kıyafetleriniz doğru şekilde kuruyor.

Yorum yapmak için birkaç ay kullanmak istedim. Şimdiye kadar neden almadım diye hayıflanıp duruyorum. Bir eve çamaşır makinesi kadar lazımlı eşya olduğunu sahip olduktan sonra anladım. Almayı düşünüyorsanız, düşünmeyin, alın. Özelliklerine bakarsak diğer bilindik markaların iyi modellerindeki özellikler mevcut olmasına rağmen fiyatı yarı yarıya fark ediyor. Alerjik çocuğu olanların evinde olmazsa olmaz bir ürün zaten toz toplama olayından dolayı. Aklımdaki tek soru işareti menteşelerinin plastik olması ileride sorun oluşturur mu? Oluşturmayacağını umut ediyorum. Düşük fiyatlı fazla özellikli ürün yapabilmek için malzemeden kıstıklarını düşünüyorum. Buna takılmazsanız almak için düşünmeyin.

Wi-Fi ve bluetooth ile uzaktan bağlanarak kontrol etme imkanı olan kurutma makinesini almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Toshiba 70QG5E63DT 70" QLED TV

Toshiba 70QG5E63DT 70" QLED TV

Uzun zamandır iyi bir televizyon arıyorsanız ama bulamıyorsanız Toshiba'yı düşünebilirsiniz. 178 ekran televizyon, Smart TV'lerden. 3 HDMI girişi olan televizyonu kullanmak oldukça kolay. Toshiba televizyonun çözünürlüğü 3840 x 2160 piksel. 

%13 indirime giren televizyonun fiyatı ise 29.999 TL.

Ses performansı da sizi memnun edecek televizyon için tıklayın.

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Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde™ Hava Temizleyici

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde™ Hava Temizleyici

Toz ve alerjenleri yakalayan teknolojisi ile özellikle alerjisi olanların alması gereken hava temizleyici, odanızın havasını mis gibi yapıyor. HEPA H13 filtresi %99.95 partikülleri yakalıyor. Evinizin havasının kalitesini artıran temizleyici, ortamdaki kirleri otomatik algılayarak temizliyor. Bu temizleyicinin aynı zamanda kışın ısıtma özelliği de var.

Uygulaması üzerinden kontrol edilebilen temizleyici için tıklayın.

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Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu

Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu

1 TB depolama alanı olan Xbox Series X, oyun sevenlerin kaçırmaması gereken bir cihaz. Şimdiye kadarki en güçlü Xbox'lardan biri olan bu cihazın hızı ve performası çok daha iyi. Xbox Series X'in performasıyla oyun oynamak çok daha zevkli. Oyun kumandasının kaymaz yüzeyi ile oyun oynarken çok daha iyi bir performans gösterebilirsiniz.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Dyson Gen5detect™️ Kablosuz Süpürge

Dyson Gen5detect™️ Kablosuz Süpürge

Dikey süpürgeler arasında çok tercih edilen Dyson'ın Gen5detect modeli 2 kat daha fazla görünmeyen tozu açığa çıkarıyor. 70 dakika çalışma süresi ile ev temizliğini rahat rahat yapabiliyorsunuz. İnce partiküllerin %99'unu yakalayıp hapsediyor. LCD ekranı olan Dyson süpürge ile zeminin temiz olup olmadığını anlayabiliyorsunuz.

Saçların ve tüylerin dolanmasını otomatik olarak önleyen süpürge için tıklayabilirsiniz

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Roborock Q8 Max Plus Akıllı Robot Süpürge

Roborock Q8 Max Plus Akıllı Robot Süpürge

Çöp istasyonu olan robot süpürgenin emiş gücü 5.500 Pa. 240 dakika çalışabilen robot süpürge ile evi temizlemek çok daha kolay. Şarj olması ise 6 saat sürüyor. Yer silme özelliği olan Roborock Q8 Max Plus robot süpürge ile siz kahvenizi içerken temizliği o yapacak! Bu süpürgenin toz kapasitesi ise 450 ml.

İlk defa robot süpürge kullanan biri olarak çok memnun kaldığımı söylemeliyim. Çekim gücünü bu kadar beklemiyordum. Haritalardan sonra tek tuşla kendisi süpürüp istasyonuna gidip haznesini temizliyor çok akıllı. :) Kesinlikle tavsiye ediyorum.  Annelere alınabilecek en güzel yardımcı. Kurulumu oldukça basit. Telefona programı indirip cihazı tanımlıyorsunuz zaten sizi yönlendiriyor.  Halıların üzerinden rahatlıkla geçiyor.  İçinde toz torbası var, yedek bir tane daha var. Kargo ve paketlemeden de memnunum . İki kalın karton koli içinde geldi, paketleme çok iyi.

Haritalandırma özelliği ile evi ezberleyen robot süpürge için tıklayın.

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Sony Playstation 5 Slim Digital Edition

Sony Playstation 5 Slim Digital Edition

Beyaz rengiyle çok şık duran PS 5 Slim, oyunu çok sevenlerin alması gereken bir cihaz. 2 tane kolu olan PS 5'in 1 TB kapasitesi var. Performansına hayran bırakan PS 5 ile en sevdiğiniz oyunları oynamak şimdi çok daha eğlenceli. İster kendinize ister oyun seven bir sevdiğinize alabileceğiniz PS 5'in fiyatı 20.905 TL. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

12 bardak kapasitesi olan espresso makinesi ile evde istediğiniz lezzette kahveler yapabileceksiniz. Espresso, cappuccino, latte macchiato gibi kahveler yapabilen makine ile artık dışarıda kahve içmeyeceksiniz. Çok kısa sürede temizlenebilen kahve makinesi ile kahve içtikten sonra temizliği dert etmenize gerek yok.

Kullanımı oldukça kolay kahve makinesini almak için tıklayın.

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Samsung AR35 Inverter Duvar Tipi Klima

Samsung AR35 Inverter Duvar Tipi Klima

Yaz gelince klima mecburi oluyor. Evde sıcaklarda bunalmak istemiyorsanız klima sizin için şart. 40 dB ses seviyesi ile oldukça sessiz çalışan klima ile artık yazın bunalmak yok! 

İki adet aldık. Satıcı hemen kargoya verdi. Hasarsız bir şekilde teslim aldık. Yazın yoğunluk olabilir diye biz şimdi aldık. Servis hemen ertesi güne randevu verdi. Sorunsuz bir alışveriş oldu. Servis test etmek için çalıştırdı. Gayet sessiz çalışıyor. Satıcıya ve Hepsiburada'ya teşekkürler.

Klimanız yoksa hemen almak için tıklayın.

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Philips Islak & Kuru Aqua Trio Dikey Süpürge

Philips Islak & Kuru Aqua Trio Dikey Süpürge

Hem ıslak hem kuru temizleme yapabilen dikey süpürge el süpürgesi olarak da kullanılabiliyor. Kirli su haznesi ayrı dikey süpürgenin kirli su haznesini dokunmadan temizlemeniz mümkün. AquaSpin başlığı zeminleri hem silip hem süpürüyor. Yani daha az eforla daha çok temizlik yapabiliyorsunuz. Dijital LCD ekranı sayesinde süpürgenin pil durumunu her an görmeniz mümkün.

%2 indirime giren ürünün fiyatı 29.925 TL.

Evde işlerinizi kolaylaştıracak dikey süpürgeyi almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Singer Legacy Se 300 Elektronik Nakış Makinesi

Singer Legacy Se 300 Elektronik Nakış Makinesi

Evde kolayca nakış yapmak isterseniz bu cihaz tam size göre. 250 dekoratif değişik deseni olan nakış makinesi ile yaratıcı nakışlar yapmanız mümkün. 12 kilo ağırlığındaki cihaz maksimum 7 mm genişliğine kadar piko yapabiliyor. Tek adımda otomatik ilik açabilen nakış makinesinin 5 kademe hızı var. 

Ürün hızlı ve sağlam bir şekilde geldi. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Satıcı soru sorduğumda hızlı bir şekilde dönüş yaptı. Fiyat ve performans olarak güzel bir ürün. Satıcı da birçok mağazaya göre uygun fiyatlı satıyor. İlk başta bir tedirginlik yaratsa da ürün orijinal ve kutusuyla geldi. Yanında güç kaynağı da mevcuttu.Satıcıya ilgisi için teşekkür ederim. Yeni aldığım için çok kullanma fırsatım olmadı, herhangi bir aksilik yaşarsam yorumu güncelleyeceğim.

Profesyonel dikiş ve nakış becerisi olanların kullanabileceği makineyi satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Karcher Sc 4 Deluxe Easyfix

Karcher Sc 4 Deluxe Easyfix

2200 Watt gücü olan buhar makinesinin 1300 ml su tankı kapasitesi var. Kullanışlı bir şekilde su dolumu yapabileceğiniz Karcher buhar makinesi ile evde temizlenmeyen yer kalmayacak. LED ışıklı göstergeleri ile makinenin kullanıma hazır olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Kolayca temizlik yapacağınız makine ile kirler artık sizin sorununuz değil!

Çok çok iyi. Kesinlikle alın, temizliği görüyorsunuz.

Kire hiç değmeden temassız şekilde bez değiştirebileceğiniz buhar makinesine ulaşmak için tıklayın.

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Arçelik S6996 Halı Yıkama Makinesi

Arçelik S6996 Halı Yıkama Makinesi

Evde kendi halılarınızı kendiniz temizlemek istiyorsanız bir halı makinesi size şart. 85 dB ses seviyesi olan halı yıkama makinesinin motor gücü ise 2400 Watt. 6 metre kablosu ile temizlik çok daha rahat. Dar ağızlı ucu, döşeme ve koltuk aksesuarı ve halı fırçası olan halı yıkama makinesinin HEPA filtresi var.

Su çekme özelliği olan halı yıkama makinesine almak için tıklayın.

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Fakir Drywind Nem Alma Cihazı

Fakir Drywind Nem Alma Cihazı

Nem oranı yüksek bir yerde yaşıyorsanız bu cihaz hayatınızı kurtaracak. Evdeki nemi içine çekerek sizi rahatlatan cihaz ile artık çok daha rahat uyumanız mümkün. Günde 20 litre nem alma kapasitesi olan cihazın su hazne kapasitesi ise 3,8 litre. Cihaz ortam nemini otomatik olarak gösteriyor.

Ürün tek kelime ile harika. Evimde aşırı nem sorunu vardı, bu ürün sayesinde bitti diyebilirim. En çok gece uykusuna yattığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çok rahat bir uyku uyunuyor. Bu cihazdan önce başka bir marka cihaz aldım fakat iade ettim, iade etme nedenim aşırı ses çıkarmasıydı. Fakat bu cihazda çok kısık bir ses var, hiç rahatsız etmiyor. Çok memnun kaldım, alacaklara tavsiye ederim. Bir de malzeme kalitesi çok iyi.

Dahili sıcaklık sensörü bulunan cihazı almak için tıklayın.

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Olimpia Splendid Hava Soğutucu

Olimpia Splendid Hava Soğutucu

Sıcak havalarda bir hava soğutucu çok işe yarayabilir. Serinlik ve ferahlık arayanların tercihi olabilecek hava soğutucunun güçlü soğutma performansı var. Sıcaklıkla mücadele ettiğiniz günlerde bu hava soğutucu size çok iyi gelecek! 2 buz aküsü ve 3,5 litre su tankı olan soğutucu 360 derece dönebiliyor. Bu soğutucunun 3 hız ayarı var.

Uzaktan kumandası sayesinde oturduğunuz yerden kontrol edebileceğiniz cihazı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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