Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satıldı: Mayıs Ayının Çok Satanları

Crocs'un çok tercih edilen modellerden biri olan bu ürün hem erkek hem kadınlara uygun. En rahat terliklerden biri olan Crocs'un ayarlanabilir topuk bandı var. Delikli yapısı sayesinde ayaklar hep havalanıyor. Hafif yapısı ile her yere giymek mümkün.

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