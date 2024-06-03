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Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satıldı: Mayıs Ayının Çok Satanları

etiket Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satıldı: Mayıs Ayının Çok Satanları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 12:23

Mayıs boyunca birçok ürün satıldı. Peki en çok neler satıldı biliyor musunuz? Gelin birlikte geçen ay neler satılmış birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Crocs Crocband Navy Terlik

Crocs Crocband Navy Terlik

Crocs'un çok tercih edilen modellerden biri olan bu ürün hem erkek hem kadınlara uygun. En rahat terliklerden biri olan Crocs'un ayarlanabilir topuk bandı var. Delikli yapısı sayesinde ayaklar hep havalanıyor. Hafif yapısı ile her yere giymek mümkün.

Harika fiyat, harika ürün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

1,06 litrelik çelik termos, Stanley'nin sevilen modellerinden biri. Kalitesine herkesin aşina olduğu Stanley termosun birçok farklı rengi var. İçeceğinizi saatlerce serin tutan termos 18 saate kadar soğuk tutuyor. Sızdırmazlığı sayesinde kullanmak çok güvenli. 

Bu termosun fiyatı 1.098 TL.

BPA içermediği için güvenle kullanabileceğiniz termosa ulaşmak için tıklayın.

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Philips HD9243/90 Airfryer

Philips HD9243/90 Airfryer

4.1 litre kapasitesiyle oldukça yeterli Philips Airfryer ile evde hem sağlıklı hem lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Rapid Air Teknolojisi sayesinde yemekleriniz çok daha lezzetli! 7 ön ayarlı programı ile yemek yapmayı kolaylaştırıyor. Yemek yaparken hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Pişirmesi ve kullanması rahat. Alın istediğinizi pişirin. Kullanımı ve kurulumu kolay. Ürün hasarsız ve eksiksiz geldi. Paketleme ve kargo mükemmel. Haznesi 2 kişilik aile için yeterli. 3 yetişkin olunca belki az gelebilir. Balık, et patates ve sebzeler enfes pişiyor. Dakika ayarı kişiye göre değişir. Vermiş olduğunuz dakikanın yarısında çıkartıp ters yüz yapmanız iyi olur. 3 yetişkinden fazlaysanız büyük boy alın derim. Yoksa 2-3 belki 4 kere pişirmeniz gerekir.

Hızlı yemek yapmak için ideal ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

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Huawei Freebuds SE 2

Huawei Freebuds SE 2

Beyaz renkli kulaklığı tamamen şarj ettiğinizde 9 saate kadar dinlemek mümkün. Şarj kutusunda tekrar tekrar şarj edilerek 40 saat kullanabilirsiniz. 3,8 gramlık kulaklık kulağınızı rahatsız etmeden bir şeyler dinlemenizi sağlıyor. Hem toz hem su sıçramalarına karşı koruması olan kulaklık ile her yerde her an müzik dinleyebileceksiniz.

Bu kulaklık 899 TL.

Gayet güzel ve kullanışlı ürün. Sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Bass kalitesi kulak içi bir kulaklığa göre gayet iyi. Mikrofon kalitesinden de gayet memnunum. Memnun kalmamdan dolayı bir tane de anneme hediye ettim. Ürünü alanlar olarak gayet memnunuz şu anda.

10 dakika şarjla 3 saat dinleyebileceğiniz kulaklığı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Media Player

Evinizde akıllı TV yoksa Mi TV Stick alarak akıllı hale getirebilirsiniz. Google Asistan destekli kumanda ile televizyonu kullanmak kolaylaşıyor. 1080p HD görüntü çözünürlüğü ile televizyon izlemek çok daha keyifli! İstediğinizi her an izlemenize imkan veren Mi TV Stick'i kaçırmayın deriz!

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Philips HD7462/20 Kahve Makinesi

Cam sürahisi sayesinde sağlıklı ürünün makinede yıkanabilen parçaları var. Çıkarılabilir filtre tutucusu da bulunan Philips kahve makinesi ile evde leziz kahveler yapabileceksiniz. Damlama önleyici özelliği de var. 1.2 litrelik kapasitesi sizin için gayet yeterli!

Çok güzel filtre kahve yapıyor. Diğer markalara yönelmeye gerek yok.

30 dakikadan sonra otomatik kapanan kahve makinesine ulaşmak için tıklayın.

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Air Wick Elektrikli Oda Kokusu

Air Wick Elektrikli Oda Kokusu

Oda kokusu almak istiyorsanız Air Wick'in bu modelini deneyebilirsiniz. 360 derece özel koku yayma teknolojisi ile odanın her yanına kokunun yayılmasını sağlıyor. Doğal yağ özleri içeren kokuyu prize takmanız yeter. Evinizin her an mis gibi kokmasını istiyorsanız bu ürünü deneyin deriz!

99 TL olan koku size otantik bir koku deneyimi yaşatıyor.

Ürün çok iyi paketlenmiş ve çok hızlı bir şekilde bana ulaştı. Fiyat performansı olarak da çok iyi. Çok teşekkür ederim. Seni seviyorum Amazon ❤️

100 güne kadar etkili oda kokusunu almak için tıklayabilirsiniz.

Paşabahçe Iconic Alüminyum Kapaklı Cam Şişe

Paşabahçe Iconic Alüminyum Kapaklı Cam Şişe

1 litrelik cam şişe, tasarımıyla çok güzel duruyor. Şeffaf şişe hem çok şık hem çok kullanışlı. Evde ya da dışarıda kullanabileceğiniz şişe, su veya başka içecekler için kullanılabiliyor.

119 liralık cam şişenin kapağı da var.

Ürünün kendisi iyi, fiyat olarak da iyi, sorunsuz bir şekilde de teslim edildi.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Levi's Housemark Graphic Tişört

Levi's Housemark Graphic Tişört

Yazın çok tercih edilen tişörtlerden biri olan Levi's tişört %100 pamuk. Bisiklet yaka tişört yazın en sevdiğiniz tişört olacak. Günlük olarak kullanabileceğiniz tişörtü kombinlemek de çok kolay. 

Bir Levi's kalitesi, dokusu güzel, üzerine çok güzel oturuyor. 

Şort veya pantolonlarla giyilebilecek tişörtü satın almak için tıklayın.

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Apple AirPods (3. nesil)

Apple AirPods (3. nesil)

En beğenilen bluetooth kulaklıklardan biri olan AirPods, suya ve tere dayanıklı. Bu sayede her yerde rahatça kullanmak mümkün. Rahat ve kullanışlı kulaklık oldukça sağlam.

Ürün her açıdan gayet yeterli. Airpods 2 kullanıyordum, acaba kulağımda durur mu veya düşer mi diye endişeyle aldım ancak tamamen sağlıklı bir şekilde kulakta duruyor. Şarjı ve ses kalitesi 2. nesile göre iyi. Uzamsal ses netflix’te çok güzel çalışıyor. Yüksek meblağlar verdiğimiz bir cihaz tavsiye olarak Spigen rugged armor kılıf ile çok güzel koruma sağlayabilirsiniz.

Kulak içi modellerden olan kulaklığı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Lilac Home Yapay Çiçek

Lilac Home Yapay Çiçek

Yapay çiçek, canlı bitki bakamayanların tercihi. Beyaz parlak saksıda gelen yapay çiçek çok hoş duruyor. 45 cm uzunluğundaki bitki vazosuyla birlikte geliyor. Evin her alanında kullanmaya uygun bitki evinizi güzelleştirmek için ideal bir ürün.

Şu an %21 indirimde olan ürünün fiyatı 119 TL.

Yeşil okaliptus sarkıtını sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Xiaomi Smart Standing 1 C Vantilatör

Xiaomi Smart Standing 1 C Vantilatör

Yaz geldiyse vantilatör alma vakti gelmiş demektir. Ayaklı yapıya sahip vantilatör kumandadan kontrol edilebiliyor. 2 salınım yönü olan Xiaomi vantilatörün kafes malzemesi plastik. 45 Watt motor gücü olan ürünün 3 hız kademesi var.

Keinlikle tavsiye ederim. Gerçekten çok sessiz.

Sessizce çalışan vantilatörü satın almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat

Xiaomi Redmi Watch 3 Active Siyah Akıllı Saat

Sesli görüşme özelliği olan akıllı saatin 1,83 inç ekranı var. 100'den daha fazla spor modu olan akıllı saat hayatınızı kolaylaştırıyor. Sürekli olarak kalp ritmini ve oksijen seviyesini ölçüyor. Aynı zamanda stres ve uyku takibinizi de yapıyor. Suya dayanıklı olduğu için çok daha kullanışlı Redmi Watch size çok yakışacak!

12 güne kadar kullanılabilen Redmi Watch için tıklayın.

HEPSİBURADA

English Home Vanilla Wind Kokulu Çubuk

English Home Vanilla Wind Kokulu Çubuk

100 ml'lik ürün ile eviniz mis gibi kokacak. Vanilya kokusu çok hoşunuza gidecek kokulu çubuk aynı zamanda dekoratif bir ürün. Hem kokusuna hem evinizde duruşuna hayran kalacağınız kokulu çubuk her eve lazım!

Hemen açıp kullandım ve kısa sürede kokusu heryere yayıldı. Gerçekten çok başarılı.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Vestel Flora Doğa Inverter 122 12000 BTU Wifi Klima

Vestel Flora Doğa Inverter 122 12000 BTU Wifi Klima

Yazın klimasız geçirmek zor. Odanızı buz gibi yapacak klimanın LED göstergesi var. 6 kademeli fan hızı olan klima, sıcaklığı gösteriyor. Sesi oldukça az klima ile serinlerken sesinden rahatsız olmuyorsunuz. 

Vestel seçiminden bu kadar memnun kalabileceğimi düşünmezdim. Ürün mükemmel, müşteri hizmetleri diye koşturmanıza gerek yok, sizi sizden önce düşünüyor hissi mükemmel, servis arama derdi gibi durumlarda bulunmuyor, kendileri arayıp programınıza uyup kurulumu yapıyorlar, çok memnun kaldım gerçekten.

Zamanlayıcısı da olan klima için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips LatteGo EP5443/70 Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahveyi evinizin rahatlığında en güzel şekilde yapmak için ihtiyacınız olan Philips espresso makinesi. 12 bardaklık kapasitesiyle kalabalık arkadaş grubunuz için ideal bir makine. Birden çok kahve yapma imkanı olan Philips espresso makinesiyle en sevdiğiniz kahveleri tek tuşla hazırlayabiliyorsunuz.

Lezzetli kahveler hazırlamak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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