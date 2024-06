Geçtiğimiz Ay En Çok Bunlar Satıldı: Mayıs Ayının Çok Satanları

Beyaz renkli kulaklığı tamamen şarj ettiğinizde 9 saate kadar dinlemek mümkün. Şarj kutusunda tekrar tekrar şarj edilerek 40 saat kullanabilirsiniz. 3,8 gramlık kulaklık kulağınızı rahatsız etmeden bir şeyler dinlemenizi sağlıyor. Hem toz hem su sıçramalarına karşı koruması olan kulaklık ile her yerde her an müzik dinleyebileceksiniz.

Bu kulaklık 899 TL.

Gayet güzel ve kullanışlı ürün. Sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Bass kalitesi kulak içi bir kulaklığa göre gayet iyi. Mikrofon kalitesinden de gayet memnunum. Memnun kalmamdan dolayı bir tane de anneme hediye ettim. Ürünü alanlar olarak gayet memnunuz şu anda.

10 dakika şarjla 3 saat dinleyebileceğiniz kulaklık

