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Kafandaki Deli Soruları Cevaplıyoruz: Bayramda El Öpmeye Giderken Ne Giyilir?

Kafandaki Deli Soruları Cevaplıyoruz: Bayramda El Öpmeye Giderken Ne Giyilir?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 18:26

Kurban Bayramı'na az kaldı. Bayramlık almanın tam sırası. Ama bayramda ne giyeceğinize karar veremediyseniz size birkaç önerimiz var. Gelin bayramda neler giyebilirsiniz birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 02.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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U.S. Polo Assn. Kiremit Dokuma Elbise

U.S. Polo Assn. Kiremit Dokuma Elbise

Bayramlık denildiğinde ilk akla tabii ki elbiseler geliyor. Bu renkli elbise yaza çok uygun. Bayramda giyebileceğiniz elbise rengarenk tarzıyla herkesin çok hoşuna gidecek. U.S Polo marka elbise şık olduğu kadar kaliteli. Bu elbiseyi ister spor ayakkabıyla ister sandaletlerle kombinleyebilirsiniz. 

Harika, bayıldım. elbisenin kumaşının yumuşaklığı, kalıbı, duruşu çok güzel. Tam beden.

Bu elbiseyi almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mango Tulum

Mango Tulum

Yaz geldiğine göre artık rengarenk giyinme zamanı! Bu tulum canlı renkleriyle tam yaza uygun. Eee bayram yaza denk geldiğine göre tulumdan daha iyisi mi olur! Beyaz üzerine kırmızı ve turuncuların olduğu tulumla bayramda gözler hep üzerinizde!

Hem güzel hem rahat tuluma ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Linen Stylish İkili Set

Linen Stylish İkili Set

Günlük olarak giyebileceğiniz ürün 2 parça geliyor. İster ayrı ayrı ister birlikte giyebileceğiniz takımda uzun hırka ve pantolon bulunuyor. Pamuk ve keten karışımı olan setle bayramda rahat edeceğiniz kesin! Krem renkli takımı kombinlemek de çok kolay.

Hem bahara hem yaza uygun takımı almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Shade Kısa Kollu Keten Görünümlü Gömlek

Shade Kısa Kollu Keten Görünümlü Gömlek

Bayramda daha sade bir şeyler giymek isterseniz bu gömlek iyi bir tercih olabilir. Çiçek desenleriyle içinizi açacak gömleği ister etek ister pantolonla kombinlemek mümkün. Yazın cıvıl cıvıllığına çok yakışan gömleği mutlaka alın deriz!

Bu gömlek 372 TL.

Kumaşı ve duruşu çok güzel. Çok şık güzel bir ürün teşekkürler.

Bu gömleği beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

LTB Kadın Molly M Jean Pantolon

LTB Kadın Molly M Jean Pantolon

Gömleği tamamlamak için bir pantolona ihtiyacınız varsa bu modeli düşünebilirsiniz. Rahat kot pantolon her şeye uyuyor. Bayramda rahat olmak istiyorsanız hemen sepete atabilirsiniz. Likralı kumaşıyla rahatlığına hayran kalacağını kot en sevdiğiniz kot olmaya aday!

Çok iyi LTB kalitesi.

Bu pantolona gardırobuzda yer vermek için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA
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Altınyıldız Classics Kahve Polo T-Shirt

Altınyıldız Classics Kahve Polo T-Shirt

Bayram için spor-klasik bir tarz giyinmek istiyorsanız bu tişört işinize yarayabilir. Kahve tonlarındaki tişört oldukça şık duruyor. Polo yakası ve kollarındaki çizgiler koyu kahve olan tişört size çok yakışacak!

Bayramlık olarak tişörtü almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Mavi Erkek Mavi Logo Baskılı Siyah Tişört

Mavi Erkek Mavi Logo Baskılı Siyah Tişört

Rahat bayramlıkları seviyorsanız almanız gereken tişört bu. Mavi logolu bu tişört siyah rengiyle her şeye uyuyor. Mavi'nin en sevilen tasarımlarından biri olan tişört kalitesi ve rahatlığıyla tercih sebebi.

Çok rahat ve kaliteli bir ürün. Çok tarz bir ürün, tavsiye ederim. Fiyatını hak ediyor.

Mavi baskılı tişört şu an %14 indirimde. 299 liralık tişörtü hemen almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Avva Erkek Regular Fit Polo Yaka T-shirt

Avva Erkek Regular Fit Polo Yaka T-shirt

Polo tişörtler her yerde rahatça giyilebilen ürünler. Birçok rengi olan tişörtün tüm renklerini almak isteyeceksiniz. Bayram için de iyi bir tercih olan tişört %100 pamuk. Yazın terletmeyen tişörtleri her an giyeceksiniz. Nefes alan kumaşı sizi rahat ettiriyor. 

Çok güzel kumaşı var, tavsiye ederim. Fiyatı uygun, kaliteli bir ürün. Çok güzel yumuşak kumaşı var. Kumaş doku ve kalitesi çok güzel. Çok tarz pamuklu kumaşı var. Çok şık ve kumaşı harika.

Hem bayramda hem yaz boyu giymek için alabileceğiniz tişört için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Mavi Erkek Marcus Gölgeli Mavi 90S Comfort Jean Pantolon

Mavi Erkek Marcus Gölgeli Mavi 90S Comfort Jean Pantolon

Tişört altına giymek için bu jean ideal. Duruşuna hayran kalacağınız jean, bayram için de ideal. Hem rahat hem şık pantolonu gömlekler ya da tişörtlerle kombinleyebilirsiniz. 

Geniş güzel, beğendim.

Bu pantolona ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Cigit Hawai Müslin Gömlekli Takım

Cigit Hawai Müslin Gömlekli Takım

2-8 yaşa uygun gömlekli takım, müslin kumaştan üretilmiş. Çocuğunuzu rahat ettirirken şık olmasını sağlayacak kıyafet takım olarak geliyor. Çizgili gömlek ve tek renk alttan oluşan takımı beraber giydirebileceğiniz gibi ayrı ayrı da giydirebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde nefes alan kumaşı çocuğunuzu rahat ettirecek.

Efsane güzel bir ürün, çocuğuma da çok yakıştı. Bol kalıp çok klas duruyor.

Natural pamuktan üretilen takımı almak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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LTB Erkek Çocuk Turuncu Şort

LTB Erkek Çocuk Turuncu Şort

Turuncu rengiyle çok tatlı şort, bayramda çocuğunuzun rahat etmesi için ideal bir kıyafet. %100 pamuk olduğu için çocuğunuzu rahatsız etmiyor. Üstüne herhangi bir tişörtle kombinlenebilecek şortu sadece bayramda değil, yaz boyu çocuğunuz giyebilir. 

Bu turuncu şortu almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

U.S. Polo Assn. Kız Çocuk Lila Elbise

U.S. Polo Assn. Kız Çocuk Lila Elbise

Çocuğunuz bayramda elbise giysin istiyorsanız bu elbiseyi alabilirsiniz. Lila renkli elbise çok tatlı duruyor. %98 pamuktan üretilen elbise ile çocuğunuz bayram dışında da bu elbiseyi hep giymek isteyecek.

Bu elbiseyi beğendiyseniz almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Zepkids Kız Çocuk Takım

Zepkids Kız Çocuk Takım

Kiremit rengiyle çok güzel duran takım çocuğunuza çok yakışacak. Fırfırlı kenarları ile çocuğunuzun da çok hoşuna gidecek takım yazın giyilebilir. Çocuğunuzu rahat ettirecek takımı bayram için de çok uygun. Rengi ve fırfırlarıyla şık takımı hemen sepete atın deriz! 

Ürünün kumaşı tam yazlık ve ince. Rengi çok tatlı. Fırfır detayları güzel. Bedeni gelince diğer renkleri de alacağım.

Bu ürünü çocuğunuza almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

DeFacto Kız Çocuk Kısa Kollu Tül Elbise

DeFacto Kız Çocuk Kısa Kollu Tül Elbise

Yanında saç tokası ile gelen elbiseye çocuğunuz bayılacak. Bu elbisenin tül kumaşı ve simleri çocuğunuzun çok hoşuna gidecek, orası kesin! Yanında tokası da olan elbiseyle çocuğunuz bayrama hazır. Çocuğunuz sadece bayramda değil, başka özel etkinliklerde de bu elbiseyi severek giyecek.

Şu an %13 indirimde olan elbisenin fiyatı 349 TL.

Hep giymek isteyeceği elbiseyi almak tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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